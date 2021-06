Cannes: un film latinoamericano y la ausencia de plataformas de 'streaming' marcarán el festival

Una película americano-colombiana competirá por la Palma de Oro. También se anunciaron en París, películas de México, Chile y Brasil en la lista oficial del festival, que tendrá lugar del 6 al 17 de julio en la riviera francesa.

Un año después de haberse visto obligado a anular su celebración por la pandemia, el Festival de Cannes cogió fuerza este jueves con una 74 edición que se presenta renovada.

Suivez l'annonce de la Sélection officielle du 74e Festival de Cannes par Thierry Frémaux et Pierre Lescure. #Cannes2021 https://t.co/QllB67fysr — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) June 3, 2021

Entre los aspirantes a suceder a 'Parasite', de Bong Joon Ho, Palma de Oro en 2019, está también el filme estadounidense-colombiano 'Memoria', del tailandés Apichatpong Weerasethakul y con Tilda Swinton, el colombiano Juan Pablo Urrego y el hispano-mexicano Daniel Giménez-Cacho entre sus protagonistas.

La historia es un drama sobre una cultivadora de orquídeas que debe viajar a Bogotá para ver a su hermana enferma.

Será el único filme con toque latino de una competición oficial sin españoles y donde destacan igualmente Sean Penn con 'Flag Day'; Jacques Audiard con 'Les Olympiades'; Bruno Dumont con 'Par un demi clair matin' o Sean Baker con 'Red Rocket'.

En la selección de la categoría 'Una cierta mirada' se anunciaron 18 cintas, entre las cuales figuras dos películas mexicanas, 'Noche de Fuego' de Tatiana Huezo y 'La civil' de Teodora Ana Mihai.

Así mismo, la lista se Sesiones especiales incluye al brasileño Karim Ainouz ('O marinheiro das montanhas') y una obra en la que participa la chilena Dominga Sotomayor ('The year of the everlasting storm').

Protocolos Covid-19

Este año concentra una gran expectativa en el festival tras la anulación de su edición el año pasado por cuenta de la pandemia de Covid-19. Este 2021, los organizadores aseguraron que se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar la máxima seguridad sanitaria. Entre esas medidas se pedirán pruebas PCR con resultados negativos de no menos de 48 horas o certificado de vacunación completa.

Pese a la situación epidemiológica, se espera una lluvia de estrellas del cine mundial como la actriz Jodie Foster, quien recibirá una Palma de Oro de honor por el conjunto de su carrera, o el también estadounidense Spike Lee, presidente del jurado este año.

La competencia abrirá con 'Annette' del francés Leos Carax, protagonizada por Adam Driver y Marion Cotillard.

Las plataformas de streaming, las grandes ausentes del festival

No habrá ningún proyecto de la plataforma Netflix debido a la regla que exige a las películas en competición ser estrenadas en salas comerciales francesas.

"No quieren venir si no es en competición. Respeto su punto de vista. Me gustaría que pudieran venir fuera de competición porque eso les permitiría estar presentes. Esperamos que abran sus brazos. Los nuestros están abiertos", dijo Thierry Frémaux, director del Festival, a la prensa.

Esta 74 edición mantiene vivas esas viejas polémicas, pero promete ser, pese a las restricciones sanitarias, la gran fiesta de años anteriores.

"Será un festival casi normal porque tendremos películas, público y prensa. Es una manera de estar juntos otra vez después de un año de dolor", dijo a EFE su delegado general, con la esperanza de albergar "un Cannes lleno de entusiasmo porque es el primer evento mundial después de esta epidemia que todavía no ha terminado."

Con Reuters y Efe.

