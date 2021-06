Covid19Hoy: Francia, ¿hacia una cuarta ola del virus por la variante Delta?

Los expertos advierten que Francia podría estar encaminándose a una cuarta ola del virus a causa del aumento de la presencia de la variante Delta. Mientras, el presidente Vladimir Putin reconoció haber recibido la vacuna Sputnik V en el segundo día consecutivo con más muertes en el país y Australia mantiene restricciones estrictas para evitar nuevos brotes del virus.

​​​​​​La pandemia de Covid-19 mantiene en alerta a las autoridades mundiales, que prestan especial atención a la variante Delta que se extiende por todo el mundo. Según la Universidad Johns Hopkins, se han producido hasta hoy 181,9 millones de contagios en el mundo y la cantidad de muertes se acerca a cuatro millones.

En todo el planeta han sido administradas 3.035 millones de dosis contra el Covid-19. Mientras la mayoría de países de América Latina registran un índice bajo de vacunación, otros como Alemania, Francia o Italia cuentan con un tercio de su población inoculada. Algunos como Tanzania, Haití y Corea del Norte ni siquiera han iniciado su campaña de inoculación.

A continuación, las noticias más relevantes sobre la pandemia este miércoles 30 de junio:

Francia decide retrasar el levantamiento de las restricciones por la variante Delta

Francia parecía estar consiguiendo combatir al Covid-19 con éxito, pero la variante Delta -originaria de India- está complicando la lucha. Sin mascarillas ni toque de queda, las restricciones están llegando a su fin en el país. Pero con la variante Delta, los franceses del suroeste deberán esperar un poco más para dejar atrás las medidas.

Este miércoles, el Gobierno de Emmanuel Macron anunció el retraso del levantamiento de las restricciones en el suroeste del país. Una decisión que el Ejecutivo tomó siguiendo el consejo de Jean-François Delfraissy, el principal asesor científico del Gobierno francés, que asegura que el país podría encaminarse hacia una cuarta ola del virus.

A su vez, la comunidad científica advierte sobre la variante Delta, ya que tiene una gran tasa de contagio, algo que está haciendo que se propague rápidamente por todo el globo; razón por la que muchos países han decido reactivar las restricciones de viaje.

Este martes, el ministro de Salud francés, Olivier Veran, señaló que, actualmente, la variante Delta representa alrededor del 20 % de los casos de Covid-19 en Francia. El político sostuvo que a pesar de su presencia en tierras francesas, la incidencia de contagios sigue a la baja, pero remarcó que no se debe bajar la guardia e insistió en la importancia de la vacunación.

Una recomendación que el Gobierno fomenta desde todos sus espacios. El portavoz del Gobierno francés, Gabriel Attal, fue quién anunció el retraso del fin de las medidas al 6 de julio en región de las Landas y aprovechó para fomentar la vacunación como la forma más efectiva de frenar el virus.

"Tenemos todas las cartas en la mano para evitar una cuarta oleada de la epidemia", sostuvo Attal, haciendo alusión a que el virus podría retroceder cada vez más gente se aplica el inoculante.

A pesar de la disminución de contagios y la reducción de presión hospitalaria en toda la nación, Francia ya acumula más de 111.000 muertes por el virus, en la novena posición de países con más decesos por Covid-19 del mundo.

Putin confirma que recibió la Sputnik V para animar a la población rusa a vacunarse

La variante Delta también está causando estragos en Rusia. Este miércoles, durante su ronda de respuesta a las preguntas de los ciudadanos en la televisión, llamada 'Línea Directa con Vladimir Putin', el presidente ruso confirmó que ya recibió la vacuna Sputnik V para fomentar que la población haga lo propio.

No es una primicia, ya que el Kremlin había confirmado que el dirigente recibió las dos dosis del inoculante entre marzo y abril, aunque no dio más detalles ni difundió fotografías. Una falta de publicidad que el mandatario intentó compensar diciendo en público y en directo que él mismo había usado una de las cuatro vacunas rusas, aunque remarcó que no pretendía darle una ventaja a la Sputnik V respecto a las demás.

"Pensé que debía estar protegido el mayor tiempo posible. Así que opté por vacunarme con la Sputnik V. Los militares se vacunan con la Sputnik V, y al fin y al cabo, yo soy el comandante jefe", dijo Putin al respecto de su elección.

El presidente ruso, Vladímir Putin, asiste a un encuentro telefónico anual con los ciudadanos del país, denominado "Línea directa con Vladímir Putin", en el estudio del World Trade Center de Moscú, el 30 de junio de 2021. © Sergei Savostyanov / AFP

En medio del rebrote de casos y el aumento de muertes, el Ejecutivo ruso se enfrenta al escepticismo de la población para recibir la vacuna, como ya ha pasado en otros países como Estados Unidos. Es por eso que el Kremlin dijo esta semana que Rusia no alcanzaría su objetivo de vacunar al 60 % de la población para el otoño.

Este miércoles, Rusia ha sumado un nuevo récord de muertes por segundo día consecutivo con 669 decesos. Las autoridades sanitarias también confirmaron 21.042 nuevos casos en las 24 últimas 24 horas. También confirmaron que el 90 % de los nuevos contagios son a causa de la variante Delta.

El Gobierno sigue fomentando la vacunación para combatir la pandemia aunque Putin dejó claro que no quiere "obligar" a la gente a recibir las dosis. Hasta el momento, en Rusia se han vacunado a 23 millones de personas.

Australia endurece las restricciones en el país a por la variante Delta

El Gobierno australiano pretende ser precavido ante la propagación de la variante Delta. Por eso, ciudades como Sidney, Perth, Brisbane y Darwin impusieron confinamientos en los últimos días. Todo y que el número de casos registrados diariamente en el país se sigue sigue sin superar la barrera de los cien contagios.

Cerca de la mitad de la población de Australia tiene órdenes de permanecer en casa cumpliendo cuarentena. Más de cinco millones de ciudadanos del área metropolitana de Sidney estarán bajo confinamiento hasta el 9 de julio. Mientras, otros deben acatar otro tipo de restricciones y hacer uso del tapabocas ante la presencia, cada vez mayor, de la variante Delta.

Una mujer con tapabocas pasea a un perro frente a la desierta Ópera de Sídney durante el confinamiento pensado para frenar la propagación de la variante Delta del Covid-19 en Sídney, Australia, el 30 de junio de 2021. © Loren Elliot / Reuters

En Nueva Gales del Sur, las autoridades sanitarias informaron de 22 nuevos casos de transmisión local el miércoles, todos ellos relacionados con contagios anteriores. Una cifra inferior al pico de 30 casos registrados el domingo.

En otros estados como Queensland no se ha decretado confinamiento, ya que el Gobierno local solo ha registrado tres positivos en las últimas 24 horas y considera que la amenaza está controlada.

A pesar de la baja incidencia en el país, Australia está teniendo problemas con la campaña de vacunación. Tan solo el 5 % de su población adulta se encuentra inmunizada, algo que ha generado críticas por la lentitud del despliegue de dosis.

Desde el inicio de la pandemia, Australia ha registrado alrededor de 30.560 casos y 910 muertes por el virus.

Con Reuters y EFE

