Tras sufrir "dos guerras", Virginie logró vencer al 'Covid largo' (1/5)

Un año después, nuestros periodistas han ido al encuentro de quienes conocieron al inicio de la pandemia. Enfermos que desarrollaron el Covid-19, pero también individuos afectados por la crisis económica derivada de la enfermedad. Una limpiadora de casa particular, un médico, un paciente de cáncer, entre otros, son los protagonistas de estas historias, que arrancan con Virginie: "Digo que he vivido dos guerras, de una violencia intensa".

Conocimos a Virginie Herbulot como parte de otra serie de reportajes hechos en abril de 2020. Orgullosa, esta encargada de comunicaciones de una empresa de París decía haber "vencido al Covid-19", no sin dificultad.

Pero la enfermedad que había adquirido en sus largos viajes diarios de metro en la conocida línea 13 de la capital, estaba lejos de dejarla tranquila. La misma noche de nuestra entrevista la fiebre volvió. En medio del desconocimiento sobre este virus, Virginie descubrió que era víctima de un 'Covid largo' o Covid con recaída.

"La recaída fue severa, mucho más violenta que la primera experiencia que había compartido con ustedes", explica la mujer. "Yo no esperaba esto, estaba muy enojada, lo encontraba injusto. Y además tenía que retomar el combate con un corazón y una mente débiles. Fue una prueba, pero aquí estoy hoy", recuerda con lágrimas en los ojos.

"Me gusta insistir que se sabe poco sobre la recaída. El mensaje de mi médico tratante fue luchar para evitar que mi sistema inmunológico recayera. Es el cuerpo el que ataca al cuerpo, no hay nada qué hacer, hay que cruzar los dedos para que todo vaya bien".

Como la primera vez, Virginie sintió la muerte de cerca. Así que en esta ocasión cambió la actitud hacia su familia: "En ese momento compartí mi miedo, mi inquietud, como no lo hice la primera vez y les dije claramente que tenía miedo, que no estaba bien. Tuve más de 40 de fiebre durante varios días, no tenía más fuerzas, no tenía nada. Estaba hecha un estropajo".

Mientras Francia se desconfinaba en el verano de 2020, Virginie vivía esta recaída con consecuencias visibles y físicas como la pérdida del cabello o una peritonitis que la atacó dado su débil estado de salud.

"Digo que he vivido dos guerras y que tuve un periodo de paz entre los dos. Son los términos que incluso el presidente usó. Estamos en guerra, es un combate. Son palabras fuertes, pero yo lo viví así también en mi cuerpo, la lucha que mi cuerpo realizó la comparo a dos guerras porque fueron de una violencia muy intensa", sentencia.

Más delgada, Virginie ha dejado su apartamento en París y se ha instalado en las afueras de la ciudad en un departamento más cerca de la naturaleza. Ya está curada, aunque es muy estricta en el cumplimiento de los gestos barrera. Para ella, la vacunación fue un antes y un después, y le ha permitido recuperar la esperanza y la sonrisa.

