Tribunal de París condena a 11 personas por el ciberacoso de una joven que criticó al islam

Varias personas participaron en el linchamiento digital de Mila por sus duras publicaciones en redes sociales en contra del Islam, pero fueron 11 de ellas las condenadas y quienes ahora tendrán que pagarle una multa a la joven por el monto de 1.500 euros. Además, cada uno deberá pagar 1.000 por honorarios de abogados. Este es el primer juicio de su caso desde que se creó un tribunal en París dedicado a perseguir los crímenes digitales.

Este caso se remonta a enero de 2020, cuando Mila tenía 16 años y publicó un video en las redes sociales en el que cuestionaba fuertemente el islam. La publicación se volvió viral y acto seguido, llegó el acoso digital.

Según el abogado de Mila, Richard Malka, la joven recibió más de 100.000 mensajes de odio y amenazas de muerte, por lo que tuvo que ser puesta bajo protección policial. Incluso, se vio obligada a cambiar dos veces de escuela. También la discriminaron por su orientación sexual, que había hecho pública a través de un 'live' de una de sus redes sociales.

A mediados de noviembre, publicó otro video en el que atacaba frontalmente a sus detractores, y el acoso continuó. Para Malka, habrá un antes y un después de este juicio.

Y es que esta es la primera sentencia en castigar específicamente el abuso en línea, luego de que en París se creara un tribunal en enero pasado para procesar esa clase de delitos.

En el juicio, se acusó a 13 personas en total, que tienen entre 18 y 30 años. Ellos son de diversos orígenes y religiones en toda Francia. Sin embargo, los togados condenaron a 11 de ellos, pues uno de los señalados fue absuelto por falta de pruebas y el otro fue liberado tras problemas en el procedimiento legal.

Las once personas recibieron sentencias suspendidas que van entre cuatro y seis meses de prisión. Pero el hecho de que sean suspendidas significa que no cumplirán su condena tras las rejas, a menos que los condenen por otros delitos. Además, fueron multados. Algunos de ellos le deberán pagar a Mila 1.500 euros (cerca de 1.700 dólares) por los daños que le causaron, mientras que cada uno de los acusados deberá responder por una multa de 1.000 euros (poco menos de 1.200 dólares) por los gastos de los abogados.

La adolescente que se identifica en línea como Mila sale de la sala del tribunal el lunes 21 de junio de 2021 en París, Francia. © Thibault Camus / AP

Al salir de la sala, la joven que pide que solo se le llame Mila, dijo a los periodistas que se encontraban a las afueras del tribunal: "Ganamos y volveremos a ganar porque lo que quiero es que todos unidos no nos rindamos nunca, seguiremos luchando".

Aseguró que quería que aquellos que intimidan y amenazan a las personas en internet se vean privados del acceso a las redes sociales y que nunca quiere que se vuelva a culpar a las víctimas.

Un juicio entre la libertad y la blasfemia

En el tribunal, los jóvenes admitieron, en su mayoría, ser los autores de los mensajes. Durante las audiencias, se intentó definir los límites de la libertad de expresión y el derecho a criticar una religión y el respeto por los millones de musulmanes en Francia.

Fue un juicio sobre el poder de la palabra en internet, y los fiscales esperan que sirva como una llamada de atención para quienes tratan este tema a la ligera. El abogado Juan Branco, representante de uno de los sospechosos, conocido como Jordan L., dijo que su cliente no era un "fanático" y que "los juicios simbólicos son peligrosos".

El presidente de la 10ª Cámara Correccional, Michaël Humbert, aseguró que se están sentando las reglas de lo que es aceptable y lo que es inaceptable en las redes sociales.

Según Humbert , "la red social es la calle. Cuando te cruzas con alguien por la calle, no lo insultas, ni lo amenazas, ni te burlas. Lo que no se hace en la calle, no se hace en las redes sociales".

El caso de Mila ha generado un álgido debate en Francia, un país marcado por los mortíferos atentados islamistas como el ocurrido contra la publicación Charlie Hebdo o contra el profesor Samuel Paty, quien fue decapitado luego de mostrarle caricaturas de Mahoma a sus alumnos de escuela en el marco de un debate sobre la libertad de expresión.

La libertad de expresión se considera un derecho fundamental y la blasfemia no es un delito en Francia.

Con AP

