Reino Unido retira la mayoría de restricciones sanitarias en el "Freedom Day"

Tras unas cuantas prórrogas por la amenaza de la variante Delta, finalmente llegó a Reino Unido el “Freedom Day” (Día de la Libertad). Así bautizó Boris Johnson este 19 de julio, día en que se levantaron la mayoría de las restricciones sanitarias en territorio británico. Un escenario que el primer ministro pidió afrontar con conciencia y precaución.

Desde este lunes, en el Reino Unido ya no es obligatorio el uso de mascarillas en interiores, no hay aforos ni horarios reducidos ni limitaciones de reuniones sociales y el ocio nocturno, así como otros sectores largamente suspendidos, pueden volver a la actividad.

Like so many people I've been pinged by NHS Test and Trace as I have been in contact with someone with COVID-19, and I will be self-isolating until Monday 26th July. pic.twitter.com/X57gDpwDqe