Miles de franceses vuelven a manifestarse en todo el país contra el pase sanitario

Por cuarto fin de semana seguido, las calles de toda Francia se volvieron a llenar, con miles de personas contrarias al pase sanitario que entrará en vigor este 9 de agosto a iniciativa del Gobierno de Emmanuel Macron. Entretanto, España prorrogó las restricciones a países de alto riesgo por el virus, mientras en la isla de Cuba aumentaron los hospitalizados. Allí el Gobierno está implantando medidas de intervención sanitaria.

El temor a una nueva ola de coronavirus con mayor incidencia de la variante Delta ha llevado a varios países a retomar ciertas restricciones. En Europa, en plena temporada estival, estas medidas son un duro varapalo para el sector turístico, que en países como Francia e Italia, se ven aumentadas con la implantación de un pase sanitario que exigirá estar vacunado o en posesión de pruebas de Covid negativas para poder entrar en ciertos espacios interiores.

Estas medidas han desatado numerosas manifestaciones por atentar, según los ciudadanos, a sus derechos básicos y suponer una discriminación para aquellos no vacunados, ya sea por temor o por negarse a recibir la vacuna. La polémica está servida, pues, en el otro extremo, están quienes también defienden que debería ser obligatoria para toda la población.

Entretanto, el mundo suma ya más de 202 millones de casos por la enfermedad, que ha provocado la muerte de más de 4,2 millones de infectados. Ante este panorama, más de 4.300 millones de personas han recibido vacunas, de acuerdo a las cifras de la Universidad Johns Hopkins.

A continuación, las noticias más destacadas de la pandemia, en este sábado 7 de agosto de 2021:

Miles de personas se manifiestan en toda Francia contra las medidas de Macron

La legislatura de Emmanuel Macron al frente del Elíseo ha estado marcada por las manifestaciones. En esta ocasión, y como cuarto fin de semana consecutivo, son miles las personas que protestaron en contra del certificado sanitario para entrar en lugares cerrados como bares o restaurantes, al igual que por el resto de medidas para frenar el avance de la variante Delta en el país.

Según el Ministerio del Interior francés, más de 200.000 personas se manifestaron en toda la nación contra una medida que tiene el visto bueno del Consejo Constitucional y que entrará en vigor el próximo lunes 9 de agosto. El certificado sanitario que acredita estar vacunado o ser negativo en coronavirus ya existe desde el pasado julio, pero ahora se extenderá a bares, restaurantes y numerosos lugares públicos.

Manifestantes en Cambrai contra el control del pase sanitario, 7 de agosto de 2021. FRANCOIS LO PRESTI AFP

"Aunque no me quedará otro remedio, voy a boicotear a todos los comercios que lo pidan. Soy creadora, voy a ferias y mercados y habrá ciertas actividades que no vaya a poder hacer. Va a ser complicado a nivel financiero, pero acepto asumir ese riesgo", explica a EFE Marie, participante en la protesta parisina.

Lo que comenzaron como protestas de ciudadanos negacionistas o anti-vacunas se han convertido en una amalgama de ciudadanos de diversa índole, incluidos políticos y partidarios de la ultraderecha. Pero también muchos ciudadanos que ven en la medida un ataque a sus derechos fundamentales.

"Somos ciudadanos responsables, absolutamente comprometidos en la defensa de nuestros derechos fundamentales y de nuestras libertades. Somos irreprochables, estamos unidos y sin etiquetas políticas", señaló Sophie Tissier, del colectivo 'Paris pour la Liberté'.

Manifestantes sostienen la bandera francesa durante un día nacional de protesta contra el pase de salud Covid-19 del Gobierno, en París, Francia, el 7 de agosto de 2021. © Geoffroy Van der Hasselt / AFP

En el Congreso, la medida ha tenido también la oposición de la izquierda, asumida por el partido La Francia Insumisa. Mientras, Macron, que está de vacaciones, se mantiene firme en sus medidas y se apoya en que han sido votadas constitucionalmente en el Parlamento.

Primer día sin muertes por Covid-19 en Uruguay desde el 21 de diciembre de 2020

Este sábado fue reportado como el primer día sin muertes relacionadas al Covid-19, en ocho meses, en Uruguay.

“Hoy no se registró ningún fallecimiento con diagnóstico de SARS-CoV-2 en nuestro país”, informó en la tarde del sábado el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), el organismo público que lleva el registro de casos de la pandemia.

Esto indica una desaceleración de la crisis sanitaria en el país sudamericano, en parte gracias a un alto índice de vacunación.

Un total de 313.274 personas han sido inoculadas con la primera dosis, mientras que cerca del 65% de la población ha completado ya el esquema de inmunización en esta nación de 3,5 millones de habitantes.

El sábado, se confirmaron 83 casos nuevos entre los 11.457 test de Covid-19 que se realizaron, por lo que Uruguay suma 382.360 casos desde que comenzó la pandemia.

Sin embargo, pese a la mejora de la situación, las fronteras del país siguen todavía cerradas, salvo excepciones por motivos diplomáticos, personales o económico-laborales, y con autorización del gobierno.

España prorroga la cuarentena a viajeros de varios países de América

Inicialmente decretada para 15 días, la medida del Gobierno de España que obliga a hacer cuarentena a viajeros de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia ha sido prorrogada hasta el próximo 23 de agosto. La medida se hace extensible también a viajeros provenientes de Namibia y Sudáfrica.

Según esta orden, los viajeros provenientes de estos países deberán guardar 10 días de cuarentena una vez entren en el país, o bien siete días, si a la semana aportan una prueba de antígenos o PCR con resultado negativo. La medida afecta a países de alto riesgo, que se mide por la incidencia acumulada por cada 100.00 habitantes en catorce días, la tasa de positividad, la de pruebas diagnósticas o la de población vacunada.

Pasajeros en el aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas en Madrid, España, el 9 de julio de 2021. © Manu Fernández / AP

En Colombia, esta medida generó polémica porque hasta ahora ha impedido entrar en el país europeo a los nacionales colombianos sin nacionalidad española o parentesco justificado con un nacional español, incluso cuando la persona esté totalmente vacunada.

El embajador colombiano en Madrid afirmó en días anteriores a un medio del país, que la razón que le dieron en España para la medida es el alto número de pruebas Covid falsas que se habían detectado. Muchos colombianos habían llegado con pruebas negativas y resultaron en pruebas positivas tomadas a su llegada a España.

Cuba registra 8.893 nuevos casos, al tiempo que aumentan las hospitalizaciones

Cuba contabilizó este sábado 8.893 nuevos casos del virus y 93 nuevas muertes en las últimas 24 horas. Entretanto, las autoridades informaron del aumento de ingresados en hospitales por casos confirmados o bajo sospecha de Covid-19.

Un cartel de Abdala, la vacuna cubana contra el covid-19, en el parabrisas de un auto, el 1 de julio de 2021 en La Habana. YAMIL LAGE AFP

La Habana, con 1.590 casos en el día, y las provincias centrales de Cienfuegos (1.272) y Ciego de Ávila (1.087), presentan actualmente la situación epidemiológica más compleja, según el Ministerio de Salud Pública.

Las autoridades cubanas han puesto en marcha un plan de intervención sanitaria para las zonas más golpeadas por el virus. Allí están utilizando la ya aceptada como vacuna Abdala, con una eficiencia del 92,2% tras sus tres dosis. También la candidata a vacuna, la Soberana 02. Hasta el momento, más de 4 millones de cubanos han recibido al menos una dosis de dichas fórmulas.

Con EFE

