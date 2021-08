Tras los incendios, ahora inundaciones históricas en Turquía dejan decenas de personas muertas

Las lluvias torrenciales que azotan la costa turca del Mar Negro, en el norte del país, dejan inundaciones históricas. Las autoridades confirman 57 personas muertas y alrededor de 80 desaparecidos. Cifras que contrastan con las entregadas por legisladores de la oposición, que hablan de cientos de ciudadanos sin localizar.

Anuncios Lee mas

El cambio climático se hace notorio en suelo turco. Incendios forestales en el sur y riadas en el norte, en cuestión de días.

Las lluvias torrenciales impactan desde el pasado miércoles las provincias del Mar Negro de Bartin, Kastamonu y Sinop causaron las mayores inundaciones en años. Devastaron viviendas, causaron daños severos en al menos cinco puentes, arrasaron automóviles y dejaron intransitables numerosas carreteras.

BREAKING - Massive flood strikes Turkey's black sea region. Moment of the floodwater causing destruction captured https://t.co/Ippqn2OeDE pic.twitter.com/1SDVP6URTN — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 11, 2021

En Sinop, las inundaciones arrasaron casi por completo el pueblo de Babacay. Y en todas las zonas afectadas, el temporal deja cientos de casas destruidas, puentes dañados, decenas de automóviles hundidos, escombros a su paso y cortes de servicios de energía eléctrica.

"Estábamos trabajando en nuestro taller textil y nos cortaron la electricidad. Luego descubrimos que la represa hidroeléctrica se había desbordado. Salimos de las fábricas y corrimos para salvar nuestras vidas", dijo Emine Rencler, una trabajadora de 42 años.

Por su parte, el residente Ilyas Kalabalik, de 42 años, señaló que se trata de una situación que "no tiene precedentes". "No hay energía. Los teléfonos móviles no funcionan. No hay señal. No se podía recibir noticias de nadie", explicó.

Equipos de rescate limpian los escombros después de que las inundaciones repentinas destruyeran partes de la ciudad de Bozkurt en el distrito de Kastamonu, en la región del Mar Negro de Turquía el 14 de agosto de 2021. © AFP/STR

Entretanto, los equipos de rescate y los perros rastreadores se apresuran con su ardua labor de localizar a los desaparecidos. La agencia de emergencias y desastres (AFAD) indicó que 5.820 personas, 20 perros de rescate, 20 helicópteros y dos aviones de búsqueda trabajan en la operación.

Las inundaciones trajeron el caos a las provincias del norte y los familiares de las personas aún sin localizar se encuentran desesperados.

"Los hijos de mi tía están allí. Mi tía está desaparecida. Su esposo está desaparecido. Sus nietos gemelos están desaparecidos. La esposa de nuestro administrador del edificio está desaparecida junto con sus dos hijos", agregó Kalabalik.

Alrededor de 2.250 personas recibieron la orden de evacuación en toda la región. Muchas de ellas subieron a los tejados de las viviendas para pedir auxilio y desde allí fueron rescatadas por helicópteros dispuestos por las autoridades. Miles de residentes se alojan temporalmente en residencias de estudiantes.

Discrepancia en las cifras de muertes y desaparecidos

La situación deja al menos 57 personas muertas, según informó este sábado la AFAD. Sin embargo, reina la incertidumbre respecto a esta información, después de que políticos del país hayan asegurado que el número de desaparecidos y muertos es mucho mayor.

Vista aérea de Bozkurt después de que el área fuera impactada por inundaciones repentinas que arrasaron ciudades en la región turca del Mar Negro, en la provincia de Kastamonu, Turquía, el 14 de agosto de 2021. © Reuters/Mehmet Emin Caliskan

En las últimas horas, el ministro del Interior, Suleyman Soylu, criticó a los partidos de la oposición, a usuarios de redes sociales y a medios de comunicación locales, luego de que difundieran informaciones que indicaban que los desaparecidos y muertos se contaban por centenas.

Según el funcionario, hay un total de 77 personas sin localizar en Kastamonu y Sinop, pero enfatizó que no necesariamente significa que hayan fallecido, luego de explicar que la cifra entregada anteriormente, 143 desparecidos, incluía nombres duplicados y personas que ya han sido halladas con vida.

La oficina del gobernador provincial de Kastamonu también afirmó que los informes de que había entre 250 y 300 cadáveres no identificados eran falsos. Aunque no ahondó sobre cuántas personas podrían haber desparecido en medio de las anegaciones.

Sin embargo, estas cifras del Gobierno contrastan con las de otras fuentes. El vicepresidente del principal partido de oposición turco, Engin Altay, aseguró que le informaron que había más de 300 personas desaparecidas. Altay agregó que los números oficiales parecían ser más bajos. "El Estado debe ser transparente", apuntó horas antes de que el ministro del Interior se pronunciara.

Turquía, de incendios forestales a inundaciones históricas

Las inundaciones impactan las provincias del norte del país justo cuando las autoridades declaraban que los incendios forestales que azotaron las regiones costeras del sur durante dos semanas habían sido controlados.

Las llamas en el sur de Turquía devastaron los bosques de las provincias costeras de Mugla y Antalya, que son populares entre los turistas. Al menos 16 personas murieron en esas deflagraciones, incluidos ocho trabajadores de emergencia, cuando su avión de extinción de incendios se estrelló y miles de residentes y turistas se vieron obligados a huir.

Los científicos sostienen que sin duda el cambio climático está provocando este tipo de eventos climáticos más extremos, a medida que el mundo aumenta el calentamiento global, principalmente debido a la producción de gases de efecto invernadero.

Expertos en Turquía aseguraron que la interferencia humana directa en los ríos y a la construcción inadecuada también contribuyeron al daño masivo de las inundaciones.

Con Reuters y AP

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo