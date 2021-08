Francia aplicará dosis de refuerzo para la población vulnerable a partir de septiembre

#Communiqué | #COVID19 La HAS préconise une dose de rappel avec un vaccin à ARNm chez les 65 ans et + et ceux à risque de formes graves, à compter du début de la campagne de vaccination antigrippale

➡ Au moins 6 mois suivant la primovaccination complète

