La lava del volcán de Canarias pierde velocidad, pero sigue causando estragos

Las autoridades de las Islas Canarias informaron este 22 de septiembre que la lava del volcán Cumbre Vieja, en La Palma, perdió velocidad. Sin embargo, sigue avanzando sin parar y arrasando todo a su paso. Las autoridades prevén que la erosión continúe por varias semanas e incluso meses.

Se avecinan más peligros por la erupción del volcán Cumbre Vieja, en la isla La Palma, en Canarias. Aunque hasta ahora las autoridades no reportan víctimas ni heridos, los expertos estiman que la situación se prolongue por varias semanas o incluso meses, lo que aumentará los daños.

Desde que el cráter erosionó el pasado 19 de septiembre, la lava ha cubierto decenas de casas y campos y obligó a la evacuación de alrededor de 6.000 residentes. Además de 400 turistas.

Este miércoles 22 de septiembre, cuando se cumple el cuarto día consecutivo de la explosión, el director técnico del comité científico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca), Miguel Ángel Morcuende, informó que la lava perdió velocidad debido a que su viscosidad ha aumentado y a que "determinados hoyos naturales" se están rellenando.

Pero esto no significa que la emergencia esté próxima a terminar. El material que ha brotado de la erupción sigue avanzando sin parar mientras arrasa todo a su paso. "Se ha ralentizado, pero sigue su camino inexorable", explicó en rueda de prensa el presidente regional de las Islas Canarias, Ángel Víctor Torres.

El funcionario advirtió a los habitantes no intentar detener el fenómeno. "Ante el avance de la lava, que tiene bastante altura, no se puede hacer nada (…) Ni una barricada, ni una zanja, ni un parapeto paran de ninguna manera el avance de la lava. Ojalá así fuera, pero no lo es, es imposible", agregó.

Los científicos dudan que la lava llegue al mar

Si bien la pérdida de velocidad no detiene los daños, para los científicos sí pone en duda que la lava llegue hasta el mar como se ha temido hasta ahora. "Tenemos que esperar. Con el avance actual habrá tiempo de estar atentos a si se produce ese evento", indicó Morcuende.

Inicialmente se esperaba que el flujo de residuos llegara a la costa el lunes por la noche, algo que aún no ha ocurrido. Los expertos han advertido que, si la lava llega al mar, podría desencadenar más explosiones y nubes de gases tóxicos. Las autoridades mantienen cerrada un área de dos millas náuticas alrededor del área como medida de precaución.

Pese a la situación, el director técnico del comité científico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias aseguró que los niveles de gases tóxicos expulsados por el volcán no son dañinos para los humanos.

"No hay ningún problema con los niveles de azufre. Las lecturas que se toman no son peligrosas para la salud humana", sostuvo.

Captura de un video sobre la erupción del volcán Cumbre Vieja, en La Palma, Canarias, España, el 21 de septiembre de 2021. © Unidad Militar de Emergencia de España/Reuters

Sin embargo, y según el Instituto de Vulcanología, la erupción ha estado produciendo entre 8.000 y 10.500 toneladas de dióxido de azufre al día, un elemento que irrita la piel, los ojos, la nariz y la garganta. También puede provocar lluvia ácida y contaminación del aire.

El fenómeno también ha producido cenizas volcánicas que pueden causar problemas respiratorios.

“Todo lo que podemos hacer es llorar”

Los efectos del Cumbre Vieja dejan un panorama de devastación. Desde que entró en erupción, ha arrasado al menos 154 hectáreas y destruido 320 edificaciones, según el sistema de medición geoespacial europeo Copernicus.

Entre ellas, al menos 190 viviendas, por lo que forzó a miles de personas a abandonar sus hogares, principalmente en las localidades de Los Llanos de Aridane y el cercano El Paso.

"Todo lo que podemos hacer es llorar. Somos una pequeña empresa, vivimos de todas estas personas que lo han perdido todo", aseguró Lorena, una trabajadora de una joyería en Los Llanos de Aridane.

Mapa de la isla de La Palma destacando la lengua de lava que desprendió el volcán Cumbre Vieja, que destruyó 320 construcciones y sigue su avance hacia el mar Patricio Arana AFP

El daño a la propiedad, la infraestructura y las tierras agrícolas ha sido considerable. La roca fundida también ha sepultado plantaciones de plátanos, viñedos y cultivos de aguacate y papaya. Se han perdido algunas redes de suministro de agua, contaminado depósitos hidráulicos subterráneos y se han bloqueado las carreteras.

"No hay palabras para explicar este sentimiento", dijo Nancy Ferreiro, dueña de un negocio, mientras barría las cenizas y contenía las lágrimas.

Alrededor de 6.000 de los 80.000 habitantes de La Palma han sido evacuados desde el domingo. A algunos se les permitió regresar brevemente a sus casas para recuperar sus pertenencias.

El portal inmobiliario Idealista estimó que hasta el momento el volcán ha causado alrededor de 102 millones de dólares en pérdidas por la destrucción de propiedades.

Por lo pronto no hay nada que pueda detener el daño. Ni siquiera los esfuerzos de los servicios de emergencia que intentaron redirigir la lava para minimizar los efectos, pero tuvieron poco éxito.

