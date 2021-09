Gobierno catalán exige la liberación de Puigdemont; Sánchez asegura que debe someterse a la Justicia

La captura del expresidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, exiliado desde 2017 en Bélgica, ha provocado diversas reacciones a favor y en contra sobre el futuro del líder independentista. Mientras desde Cataluña exigen su "inmediata" liberación, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, hizo un llamado al diálogo, pero también dijo que el líder catalán debe comparecer ante la Justicia española.

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, fue detenido por las autoridades italianas el jueves 23 de septiembre en la noche en el aeropuerto de Alghero en Cerdeña, Italia, después de que bajara del avión en el que viajaba desde Bélgica, donde estuvo exiliado desde 2017.

La policía lo detuvo apoyándose en una detención europea emitida por España que reclama su extradición por su papel en la consulta independentista de Cataluña. El referendo, organizado el 1 de octubre de 2017, provocó una de las mayores crisis políticas de España y fue seguido por una declaración unilateral de independencia por parte del Parlamento catalán, calificada de ilegal por Madrid.

La captura de Puigdemont se produce una semana después de la última reunión del Ejecutivo de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, con una delegación del Gobierno regional de Cataluña, en la que pretendieron reducir las tensiones entre los independentistas, que reclaman una amnistía para todos los procesados.

Horas después de la captura de Puigdemont, Sánchez dijo en una rueda de prensa que "hoy más que nunca es importante reivindicar el diálogo, porque el diálogo es la única vía para poder reencontrarse".

Hoy más que nunca, es importante reivindicar la importancia de seguir impulsando el diálogo de Cataluña con el resto de España y también entre catalanes y catalanas. Este Gobierno está completamente comprometido con esta cuestión y aboga por la concordia y el reencuentro. pic.twitter.com/ZHgNre1HCm — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 24, 2021

El presidente del Gobierno español agregó que el líder catalán “debe comparecer y someterse a la Justicia”, mientras que el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, pidió la "inmediata" puesta en libertad de Puigdemont. “Hoy más que nunca reivindicamos la autodeterminación. El Estado ha engañado a la Justicia europea. Esto no contribuye a generar confianza entre las partes”, expresó.

Se espera que el líder detenido comparezca este sábado ante la Justicia italiana, mientras que el Tribunal de Apelación de Sassari, organismo al que fue remitida la orden de detención contra Puigdemont, tendrá que convalidar o rechazar el arresto y pronunciarse sobre las posibles medidas cautelares contra el expresidente catalán.

El presidente regional de Cataluña, Pere Aragones, durante una conferencia de prensa en el Palau de la Generalitat, tras la detención del exjefe del Gobierno catalán Carles Puigdemont en Cerdeña. Barcelona, ​​España. 24 de septiembre de 2021. © Albert Gea / Reuters

En 2019, la mayoría de los líderes independentistas fueron condenados por delitos de sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia; por su participación en el fallido referendo. Pero en junio de 2021, el Gobierno español los indultó, aunque, en marzo de este año el Parlamento Europeo le quitó a Puigdemont la inmunidad de la que gozaba, una decisión confirmada en julio por el Tribunal General de la Unión Europea.

Reacciones ante la detención de Puigdemont

Carles Puigdemont fue detenido este jueves en Italia ya que está acusado de sedición por organizar el referendo en 2017, considerado como ilegal por los tribunales españoles. Por esta razón, el Gobierno de España exige su extradición.

Agostinangelo Marras, abogado de Puigdemont en Cerdeña, aseguró que el tribunal italiano dictaminaría si confirma su arresto o si es liberado, pero no decidiría en la audiencia de este viernes si el líder catalán debe ser extraditado.

"Me sorprende (que lo detuvieran) porque existe la obligación de España en Luxemburgo de no seguir con la orden de detención europea. Creo que hay un malentendido. Si España no respeta esa obligación, habrá problemas", dijo Paul Bekaert, el abogado del líder catalán en Bélgica.

La captura también sorprendió a Jordi Sánchez, secretario general del partido de Puigdemont y uno de los separatistas indultados, quien dijo a medios catalanes que la declaración del Gobierno español era incoherente con su objetivo de buscar el diálogo y la reconciliación con Cataluña.

Una persona sostiene un cartel con la imagen del expresidente del Gobierno catalán Carles Puigdemont, que ha sido detenido en Cerdeña, durante una protesta en su apoyo frente al Parlamento Europeo, en Bruselas, Bélgica, el 24 de septiembre de 2021. © Yves Herman / Reuters

La tensión se sintió también este viernes en las calles de Barcelona, luego de que unos 600 manifestantes, según fuentes municipales, se dieran cita frente al consulado de Italia ondeando banderas separatistas catalanas y coreando "Puigdemont es nuestro presidente" y "Liberen a Puigdemont".

El detenido también recibió apoyo en las calles de Bruselas, donde decenas de personas se reunieron frente a la sede del Parlamento Europeo con banderas europeas y de la región belga de Flandes. Los participantes reclamaron la liberación del líder.

Según medios españoles, durante la protesta, el eurodiputado de JxCat, Toni Comín, destacó el "carácter ilegal" del arresto de Puigdemont y dijo que el Tribunal General de la Unión Europea constató que la euroorden que justifica esta detención está suspendida, y advirtió a Italia que "sin ser consciente de tal, hoy tiene un preso político".

