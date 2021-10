Rusia reporta un nuevo récord en sus cifras de contagios y muertes por Covid-19

El recuento de casos del jueves marcó la primera vez que Rusia ha informado oficialmente de más de 30.000 casos en un solo día desde la virulenta ola de contagios que asoló al país a finales de 2020.

Rusia reportó este jueves 13 de octubre un nuevo máximo de muertes y contagios diarios por Covid-19 desde el inicio de la pandemia.

El recuento oficial del Gobierno sumó 31.299 nuevas infecciones y 986 muertes, lo que eleva a un total de 220.312 las víctimas mortales en el país por esta enfermedad, la cifra más alta de Europa. Esto sin incluir las muertes en las que el virus no se consideró como la causa principal, con las que, según la agencia estatal de estadística Rosstat, se suma un total de 418.000 decesos.

En cuanto a contagios, Rusia suma 7.832.964 casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia y se ubica así entre los cinco países con más infecciones a nivel mundial en términos absolutos, detrás de Estados Unidos, India, Brasil y Reino Unido.

Moscú, la capital, es la zona que más afectada se vio en la última jornada, con 6.712 nuevos contagios y 72 muertes. El aumento de contagios se ha venido manteniendo desde mediados de septiembre, crecimiento que se ha intensificado en octubre y a la fecha ya completa más de siete días con cifras por encima de las 900 muertes.

Pasajeros con máscaras protectoras viajan en un metro en Moscú, Rusia, el 07 de octubre de 2021. © Maxim Shipenkov / EFE

El ministro de Salud, Mijail Murashko, señaló que “la culpa de esta situación” recae en “el comportamiento de la población y la vacunación”. Aunque el país ha desarrollado diversas vacunas contra la enfermedad, la inmunización avanza lentamente. “Tenemos que parar esto haciendo esfuerzos conjuntos”, agregó el ministro.

Una campaña de vacunación lenta y llena de escepticismo

La aceptación de la vacuna por parte de los rusos ha sido lenta. Muchos se excusan en la desconfianza hacia las autoridades y el temor a la implementación de nuevos productos médicos.

Hasta ahora, solo el 31% de la población (45 millones de personas) se ha vacunado con el esquema completo, una cifra por debajo del promedio internacional, que es del 36%. Y tan solo el 34% cuenta con una dosis, cifra aún más por debajo de la media mundial, del 48%.

Y según las predicciones, la situación parece que no mejorará pronto. Según un sondeo recogido por el diario ruso 'The Moscow Times', más del 50% de los rusos no planean vacunarse.

Al menos 72 de las 85 regiones ya han considerado introducir vacunas obligatorias en ciertos sectores de la población, como la hostelería, la industria textil y el sector público.

En cuanto a las restricciones, son muy pocas las regiones que han limitado la asistencia a eventos y el acceso a restaurantes y teatros, en donde piden a las personas estar completamente vacunadas, recientemente recuperadas del Covid-19 o con una prueba negativa con vigencia de 72 horas.

Pese al aumento de contagios, la vida en muchas ciudades de Rusia sigue igual

En ciudades grandes como Moscú, San Petersburgo, Samara, Kazán y muchas otras más, el sector laboral trabaja con normalidad en donde las normas de distanciamiento, lavado de manos y el uso de mascarilla no se vigilan con rigurosidad.

El Kremlin descartó retomar una cuarentena nacional y delegó a las autoridades regionales encargarse de las restricciones que consideren necesarias para la contención del virus.

Las autoridades moscovitas ampliaron las pruebas gratuitas de coronavirus en centros comerciales con la esperanza de ayudar a detener los contagios.

EFE y medios locales

