La coalición tripartita firmó el acuerdo y comienza una nueva era en Alemania

Este martes socialdemócratas, verdes y liberales rubricaron el pacto para la conformación del Gobierno que tomará las riendas germanas luego de 16 años de mandato conservador liderado por Angela Merkel. El nuevo canciller será Olaf Scholz, quien asumirá el miércoles en medio de una crisis sanitaria producto de la cuarta ola de la pandemia. “Tenemos una difícil tarea por superar que exigirá toda nuestra fuerza y energía", afirmó.

Los tiempos de cambios que se aproximaban en Alemania, llegaron. Luego de los resultados de las elecciones desarrolladas en septiembre, que dieron al partido socialdemócrata encabezado por Olaf Scholz como vencedor, era cuestión de meses para que una nueva coalición de gobierno se conformara.

Este martes, los socialdemócratas, los verdes y los liberales firmaron el acuerdo de 177 páginas que cierra la composición del nuevo frente que comandará Alemania en los próximos cuatro años. Mañana, Scholz asumirá en su rol de canciller, poniéndole punto final a la era de Angela Merkel como líder alemana.

Tras unas negociaciones que fueron catalogadas por los tres partidos de manera positiva, Scholz aseguró que dio “muy buenos resultados” que ayudarán a que puedan “organizar el progreso” del país.

El flamante Gobierno transita bajo el lema “atreverse a más progreso”. “Si la buena cooperación de las negociaciones tiene continuidad, serán buenos tiempos”, manifestó el próximo canciller alemán.

Entretanto, quedaron confirmados los puestos que ocuparán los demás referentes que componen la coalición. Annalena Baerbock, quien fuera la candidata del Partido Verde en los comicios, fue designada como ministra de Exteriores. Mientras que el copresidente del espacio, Robert Habeck, irá como ministro de Economía y Clima; el líder de los liberales, Christian Lindner será el titular de Finanzas.

Los tres reafirmaron la productividad que tuvieron las negociaciones a pesar de la disparidad ideológica de los partidos. Habeck dijo que serán un “Gobierno para la gente”, pero “reconocibles en sus diferencias”.

Los desafíos que tendrán los nuevos gobernantes

Sin lugar a dudas, el foco principal de las preocupaciones del frente saliente, y del que entró en vigencia este martes, está dirigido a combatir el fuerte avance de la cuarta ola de coronavirus que está haciendo estragos en Alemania.

“Mientras comenzamos con este reinicio tenemos una difícil tarea que exigirá toda nuestra fuerza y energía”, remarcó Scholz. El manejo de la pandemia en territorio teutón no fue el mejor a pesar de ser uno de los países europeos con el sistema sanitario más fuerte.

Alemania actualmente cuenta con falta de personal sanitario, sobre todo enfermeras, por lo que debió recurrir al Ejército para llevar a cabo labores de traslado. Esto se suma al desborde en hospitales –ya dejaron de atender otras patologías- por tener la capacidad de Unidades de Cuidados Intensivos colmada a tal punto que dos civiles debieron irse hasta Italia para encontrar disponibilidad.

La baja tasa de vacunación –apenas es del 68%- ha sido uno de los déficits más severos que el Gobierno no pudo subsanar. Aún hay más de 14 millones de adultos que no están convencidos de inmunizarse. Recurrir a la obligatoriedad de la vacunación o a un nuevo confinamiento, son opciones que no se descartan.

Por otro lado, está la necesidad de generar grandes cambios estructurales para conseguir la “neutralidad climática”, uno de los compromisos que esta coalición reafirmó en varias ocasiones.

El objetivo de descarbonizar Alemania en 2030, abandonar la energía nuclear definitivamente y aumentar la utilización de energías renovables, aparecen como metas complejas que deberá afrontar la nueva coalición.

Suceder a Merkel, el desafío tácito de Scholz

El fin de era de la canciller estaba estipulado desde el momento en el que optó por no buscar un quinto mandato en Alemania, pese a contar con un amplio apoyo de la población. Llenar el hueco de la líder que se transformó en un personaje trascendental en la escena continental, iba a ser un reto para quien sea su sucesor.

Olaf Scholz finalmente será el encargado de tomar la posta de la conservadora que fue baluarte en las soluciones de crisis como la caída del euro de 2008 y la crisis migratoria de 2015, por ejemplo.

Con un perfil bajo, sin recurrir a mensajes estridentes o populistas para llegar al público, utilizó su capacidad política para hacerse lugar en el país con la economía más fuerte de Europa y en el centro de un frente tan heterogéneo como la Unión Europea.

El nuevo canciller despidió y reconoció a Angela Merkel el pasado jueves a través de una publicación en su cuenta de Twitter. “Angela Merkel fue una exitosa canciller. Ha trabajado incansablemente por nuestro país y se ha mantenido fiel a sí misma en 16 años en los que mucho ha cambiado. Estoy muy seguro de que lo logrará: desarrollar de nuevo, lejos de lo viejo. ¡Todo lo mejor!”, escribió.

Annalena Baerbock, también por medio de sus redes sociales, agradeció a Merkel por su “estabilidad en tiempos de crisis” y destacó su capacidad para imponer “un estilo de política diferente, no golpeando fuerte la mesa, sino con sabiduría y empatía”.

