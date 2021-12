Alemania da el primer paso hacia el fin de la era atómica: cierra tres de sus seis centrales

Weitere Etappe im #Atomausstieg: Die Atomkraftwerke Brokdorf in Schleswig-Holstein, Grohnde in Niedersachsen und Gundremmingen C in Bayern gehen spätestens zum 31. Dezember 2021 endgültig vom Netz. https://t.co/KlHIIo6iEM @BMWi_Bund pic.twitter.com/wbGgjEPrJu