El papa Francisco llama "egoístas" a los que prefieren tener mascotas a hijos

El miércoles, el papa Francisco criticó a aquellos que prefieren tener mascotas en lugar de hijos, y lo señaló como una de las causas de la baja natalidad en el mundo. Algo por lo que el pontífice recibió un aluvión de críticas en pro de los derechos de los animales. Paralelamente, este 5 de enero España reconoció a los animales como "seres sintientes".

Polémicas palabras del papa Francisco. El miércoles, durante la primera audiencia nacional del año desde el Vaticano, el papa arremetió contra aquellos que prefieren tener mascotas en lugar de hijos, y los tachó de "egoístas".

"Hoy vemos una forma de egoísmo. Vemos que algunos no quieren tener hijos. A veces tienen uno, y ya, pero en cambio tienen perros y gatos que ocupan ese lugar”, dijo la eminencia religiosa durante su intervención pública.

El papa relacionó el hecho de adoptar perros o gatos con la baja tasa de natalidad -sobre todo en los países desarrollados-. De plano contra negarse a la maternidad y paternidad, el católico aseguró que no tener descendencia "quita humanidad" a las personas.

"San José, tú que has amado a Jesús con amor de padre, protege a los muchos niños que no tienen familia y desean un papá y una mamá. Sostén a los cónyuges que no consiguen tener hijos, ayúdalos a descubrir un proyecto más grande", publicó el alto cargo del Vaticano en redes sociales.

Francisco mostró preocupación por lo que denominó como "invierno demográfico". También aprovechó para incentivar tener hijos o adoptarlos, mientras lamentaba que todavía haya tantas trabas para realizar adopciones de infantes que necesitan un hogar.

No obstante, fueron muchos los que no tomaron las palabras del papa como algo positivo. En redes sociales, recibió muchas críticas de usuarios que ponían en relieve la validez de optar por no ser padre o madre y brindarle el mismo afecto a un animal. Otros remarcaron que, muchas veces, tener hijos es una opción que solo puedes plantearte bajo unas determinadas condiciones socioeconómicas.

Además, numerosos estudios demuestran los beneficios a nivel psicológico de estar acompañado por una mascota -especialmente en el contexto de la pandemia-. Entre ellos, la Universidad Washington State, en Estados Unidos, publicó un informe que señala que acariciar a perros o a gatos "proporciona un alivio inmediato del estrés".

También diferentes asociaciones por los derechos de los animales criticaron las declaraciones del alto mando religioso, y sostuvieron que dañan el "avance de los derechos de los animales". Un tema que está calando en la sociedad, y que ya muchos dirigentes internacionales incluyen en su agenda política.

Avance de los derechos de los animales en España: pasan a ser miembros legales de la familia

En este contexto, España anunció un cambió en su legislación con respecto a los animales que se implementará a lo largo de 2022. Ahora, el país bañado por el Mediterráneo considera a los animales como "seres sintientes". Lo que significa que no podrán ser abandonados, maltratados ni separados de sus dueños sin un motivo de peso -como en caso de divorcio de los dueños-.

De hecho, en caso de divorcio se contemplan custodias compartidas de los animales, con la obligación de pagar una manutención para sus gastos. También, otra de las novedades es que los animales podrán ser incluidos en los testamentos -y si no son incluidos, serán entregados al heredero que los reclame-.

Como miembros legales de la familia, los animales también pasarán a tener documento de identidad (DNI) en 2022. En este documento de identidad animal se podrá encontrar información básica, como el nombre de la mascota, la fecha de nacimiento, su historial médico y todos los datos de los dueños. De esta forma, será más fácil la localización de los dueños en caso de abandono o pérdida del animal.

El partido político de izquierda Podemos también tiene preparada una ley de bienestar animal que pretende ir más allá: castigar con penas de cárcel el asesinato injustificado de un animal, el fin de la venta de mascotas en tiendas o la prohibición de usar animales salvajes en espectáculos recreativos. La formación política pretende aprobar el anteproyecto de la ley en los próximos meses.

El tema del bienestar animal preocupa cada vez más a las personas a lo largo de todo el mundo, especialmente en los países más ricos. Por eso, la UE tiene una de las legislaciones más avanzadas al respecto. No obstante, las organizaciones por los derechos de los animales aseguran que todavía hay un largo camino por recorrer.

