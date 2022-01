Rusia asegura que no tiene intenciones de “invadir Ucrania”, tras diálogo con EE. UU.

Representantes estadounidenses y rusos se reunieron en Ginebra y discutieron asuntos relacionados a la seguridad. El punto central fue la escalada de la tensión en la frontera rusa con Ucrania. © Denis Balibouse / AP

Texto por: Manuela Cano Seguir 5 min

Luego de cerca de siete horas de conversaciones entre representantes rusos y estadounidenses, las partes afirmaron que no hubo muchos avances pero avalaron seguir con los diálogos. Rusia aseguró que no tiene pretensiones de una ofensiva militar en Ucrania, pero reiteró su pedido de la no expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hacia el este europeo. Mientras que Estados Unidos enfatizó sobre las posibles sanciones que derivarían de una invasión rusa.