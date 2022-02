Ucrania: las salidas en cascada de expatriados promueven la guerra psicológica

Ante la amenaza de una invasión de Ucrania por parte de Rusia, en menos de tres días, muchos Estados llamaron a sus nacionales a abandonar el país. Otros han reducido la presencia de su personal diplomático en el lugar. La guerra psicológica está ganando terreno.

Estados Unidos fue el primero en hacer sonar la alarma, el jueves 10 de febrero, cuando Joe Biden, el presidente de este país, dio una inquietante declaración en una entrevista con el canal NBC. "Los ciudadanos estadounidenses deberían irse, deberían irse ahora. Estamos tratando con uno de los ejércitos más grandes del mundo", dijo el mandatario.

La máxima autoridad estadounidense agregó que “las cosas podrían salirse de control rápidamente” y aseguró que no enviaría soldados sobre el terreno en Ucrania, ni siquiera para evacuar a los estadounidenses en caso de una invasión rusa, porque podría comenzar “una guerra mundial".

Desde entonces, muchos países han seguido los pasos de los estadounidenses. Entre los que han llamado a sus nacionales a abandonar Ucrania en los últimos días figuran Alemania, Italia, España, Canadá, Noruega, Australia, Japón, Israel, Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos, entre otros.

La aerolínea KLM anunció el sábado 12 de febrero que suspenderá los vuelos a Ucrania hasta nuevo aviso. Sin embargo, Kiev prometió mantener abierto su espacio aéreo a pesar de la amenaza de una invasión rusa, aunque medios locales afirman que los aviones que transitan en el espacio aéreo ucraniano ya no estarán protegidos por las compañías de seguros internacionales a partir del 14 de febrero, lo que provocará cancelaciones.

“Estas reacciones en cadena son impresionantes, está empezando a ser demasiado”, lamentó en una entrevista con France 24 Tetyana Ogarkova, jefa del departamento internacional de la ONG Centro de Medios de Crisis de Ucrania. “Salidas tan precipitadas y masivas en pocos días prueban que hay una cierta urgencia, que la amenaza es muy real y eso se suma al ambiente de zozobra”, agregó.

Un caso distinto es el de París, que quiere creer en una solución diplomática. Las autoridades francesas son una de las pocas fuerzas europeas que no han pedido a sus casi mil ciudadanos que viven en Ucrania que abandonen el país. El Muelle de Orsay, un muelle parisino situado en la orilla izquierda del río Sena en el VII Distrito de la ciudad, simplemente aconsejó "posponer todos los viajes a Ucrania" y la Embajada de Francia llamó a sus ciudadanos en el lugar a "abastecerse de agua, comida, ropa" y gasolina.

El presidente de EE. UU., Joe Biden, habla por teléfono con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sobre una posible invasión rusa de Ucrania, mientras Biden pasa el fin de semana en el retiro presidencial de EE. UU. en Camp David. Esta foto oficial de la Casa Blanca fue publicada después de la llamada en Thurmont, Maryland, EE. UU., el 12 de febrero de 2022. © Casa Blanca / Reuters

Retiro de los observadores de la OSCE

A los consejos de evacuación se sumaron la reubicación de varias embajadas occidentales desde Kiev a Lviv, ciudad ubicada en el oeste de Ucrania. Estados Unidos, seguido de Canadá y Australia, trasladaron allí a la mayoría de sus empleados para mantener una pequeña presencia consular.

Las instituciones de la Unión Europea, por su parte, recomendaron que su personal no esencial de la representación en Kiev se marche a teletrabajar desde el extranjero. Y Rumanía, que no instó a sus ciudadanos a marcharse, prefirió retirar al personal no esencial de su embajada en Kiev. Por su parte, Israel decidió “evacuar a las familias de los diplomáticos y el personal de su embajada”.

Según Tetyana Ogarkova, “lo peor fue el anuncio de la retirada de la mayoría de los observadores de la misión de observación de la OSCE, Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, presentes en la zona gris, que separa las posiciones ucranianas y las separatistas en el Donbass. Estuvieron presentes desde el comienzo del conflicto y representaron una importante fuente de información sobre lo que estaba sucediendo en la zona de combate”, aseguró.

A esto se suma la salida de algunos de los entrenadores canadienses y de 160 soldados estadounidenses que estaban entrenando a las fuerzas ucranianas. Unos 200 canadienses han sido desplegados desde 2015 en Ucrania como parte de esta misión. Una decisión justificada por el hecho de que un enfrentamiento armado entre soldados rusos y soldados pertenecientes a un país miembro de la OTAN encendería la pólvora y correría el riesgo de generar en un conflicto mundial.

Salidas a favor de la guerra psicológica

Ucrania está rodeada por sus fronteras norte, este y sur. Rusia tiene más de 130.000 soldados repartidos por la frontera, mientras realizan maniobras militares a gran escala en la vecina Belarús y en el Mar Negro. “No sabemos de qué lado podría atacar el ejército ruso y la población está tensa, es un poco como esperar un ataque terrorista”, explica Tetyana Ogarkova, para quien estas salidas en cadena contribuyen a alimentar la guerra psicológica en Ucrania.

“La posición de los estadounidenses cuando empezaron a alertar de la presencia de tropas rusas en la frontera fue consistente, pero estas reacciones en cadena de unos días están empezando a generar pánico y esto también puede tener consecuencias negativas”, añadió la jefa del departamento internacional de la ONG Centro de Medios de Crisis de Ucrania.

Muchos ucranianos consideran demasiado alarmista la posición del presidente estadounidense Joe Biden, incluidas las autoridades ucranianas. El presidente Volodymyr Zelensky también calificó el traslado de varias embajadas extranjeras a Occidente como un "gran error".

Unos días antes, había hecho saber que no apreciaba las reiteradas advertencias de Estados Unidos sobre la inminencia de un ataque ruso. “En este momento, el mejor amigo de nuestros enemigos es el pánico en nuestro país. Y toda esta información solo genera pánico y no nos ayuda”, sostuvo el mandatario.

Sin éxodo masivo de extranjeros

"Muchos ucranianos se sienten abandonados", dice Tetyana Ogarkova, mientras pone las cosas en perspectiva. "Esto afecta principalmente a los habitantes de Kiev, que contemplan migrar a sus vecinos, lo que no sucede necesariamente en los pueblos". Y recordó que si el personal de las misiones diplomáticas abandona el país, "millones de ucranianos se quedan".

El corresponsal de France 24, Gulliver Gragg, dijo que, según la información recopilada por los guardias fronterizos, muchos polacos abandonaron Ucrania en automóvil. Sin embargo, dados los pasajes disponibles en el aeropuerto de Kiev, "no hay un éxodo masivo", según el periodista.

Adaptado de su versión en francés

