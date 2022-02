Austria y Alemania se suman a los países que relajan las restricciones por el Covid-19

Los gobiernos de ambas naciones europeas anunciaron que muy pronto empezarán a relajar las restricciones que quedan, tras las múltiples olas de coronavirus. Entre las nuevas medidas, se eliminarán los horarios de cierre de lugares de ocio y la obligatoriedad del pase sanitario, entre otros.

Anuncios Lee mas

En Austria y Alemania se empieza a sentir el fin de un largo periodo de restricciones a causa de la pandemia de Covid-19.

Los dos países empezarán a eliminar ciertas restricciones impuestas a la población durante un largo tiempo, ya que el número de infecciones diarias se ha reducido y la incidencia de casos graves en la última ola de Covid-19 es menor.

El Gobierno de Austria anunció que, a partir de este sábado las personas no vacunadas podrán regresar a restaurantes y tiendas no esenciales si se han hecho una prueba antes, mientras que, en Alemania, ya no se harán controles en las tiendas no esenciales para ver si la persona está vacunada o si dio negativo en una prueba, aunque sí se mantendrá el uso obligatorio de mascarilla al interior del recinto.

Bares y restaurantes de Austria abren sus puertas a los no vacunados

En pocos días, Austria levantará la mayoría de sus restricciones restantes por la pandemia de Covid-19, según anunció el Gobierno este miércoles 16 de febrero.

“El 5 de marzo se levantará la mayor parte de las restricciones que tanto agobian a la gente”, dijo el canciller austriaco Karl Nehammer, en una conferencia de prensa.

Vorsichtig und mit Bedacht können wir uns die Freiheit, die uns das Virus genommen hat, zurückholen! Ab 19. Februar wird es daher erste Lockerungen geben – am 5. März wird ein Großteil der beschwerenden Einschränkungen fallen. — Karl Nehammer (@karlnehammer) February 16, 2022

El país avanza con cautela en esta decisión, luego de ver que las nuevas infecciones diarias están por debajo de su pico récord y hay una situación estable en los hospitales con la reducción de casos graves en la última ola de la pandemia, dominada por la variante Ómicron.

Nehammer aseguró que se eliminará el horario de cierre para bares y restaurantes, que debía ser antes de la medianoche, y se reabrirán los clubes nocturnos.

Además, el Gobierno anunció que, a partir de este sábado las personas no vacunadas pueden volver a ingresar, bares, restaurantes y tiendas no esenciales si se han hecho una prueba de Covid-19.

Respecto a la vacunación obligatoria para toda la población anunciada semanas atrás, un comité de expertos en salud y derecho constitucional revisará su idoneidad e informará al Gobierno, antes del 15 de marzo, si la medida se puede eliminar antes de que se impongan las multas.

Alemania mantiene el uso de mascarilla en interiores

Ahora que la ola de contagios por la variante Ómicron parece haber alcanzado su punto máximo en Alemania, el Gobierno decidió relajar las restricciones que hasta hoy siguen cumpliendo los ciudadanos.

Die #Corona-Regeln zeigen die erhoffte Wirkung. Die Infektionszahlen sind hoch, steigen aber nicht mehr. Wir können nun Schritt für Schritt die Beschränkungen zurücknehmen, sollten aber weiter vorsichtig sein. Da geht‘s vielen wie mir - wir haben es verdient, dass es besser wird. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 16, 2022

Tras una reunión con los jefes de los estados federales este miércoles, el canciller Olaf Scholz dijo que el país estaba preparado para mirar hacia adelante con más confianza con respecto al coronavirus.

“Después de estos dos largos años, merecemos que las cosas vuelvan a mejorar de alguna manera y parece que eso es exactamente lo que tenemos por delante”, dijo Scholz en conferencia de prensa.

El plan anunciado este miércoles por el Gobierno se divide en tres etapas. En los próximos días se empezará con el levantamiento de las restricciones a las reuniones en interiores y los controles para entrar en las tiendas no esenciales se acabarán, pero aún se pedirá el uso de mascarilla.

A partir del 4 de marzo, el aforo máximo permitido para eventos al aire libre aumentará a 25.000 personas y reabrirán las discotecas para quienes hayan recibido tres dosis de la vacuna o quienes tengan dos dosis de la vacuna más una prueba negativa de Covid-19. Desde la misma fecha, las personas no vacunadas podrán ingresar a bares y restaurantes con una prueba negativa.

Y a partir del 20 de marzo, finalizarán todas las restricciones importantes, incluido el requisito de teletrabajo, pero se mantendrá el requisito de mantener la distancia y el uso de mascarilla en interiores y en el transporte público.

Con Reuters y EFE

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo