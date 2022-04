Educación y desconexión política, dos caras de la juventud francesa frente a los comicios

Francia 2022

Probablemente, el sector educativo sea uno de lo más descontentos con el mandato de Emmanuel Macron. Tras la crisis sanitaria, las calles del país se llenaron de docentes y padres que criticaban el cambio en los protocolos sanitarios y la falta de comunicación por parte del Gobierno. Ahora, la educación es uno de los principales temas en la agenda de los candidatos.

Anuncios Lee mas

Las elecciones presidenciales francesas tendrán lugar los días 10 y 24 de abril de 2022. ¿Quién sucederá a Emmanuel Macron en el Elíseo? Para seguir a los candidatos y comprender los grandes temas de la elección, siga nuestra cobertura. © France 24

El 2022 comenzaba con un panorama convulso para la educación en Francia. Un descontento compartido por gran parte de los educadores del país galo, los llevó a manifestarse en las calles. Así, el mes de enero estuvo marcado por la huelga de la educación que denunciaba los cambios del protocolo sanitario por parte del Gobierno de Emmanuel Macron.

Según el Ministerio de Educación Nacional, para el 13 de enero, el 38,4% de los profesores de primaria y 23,7% de secundaria se unieron a la protesta. Al mismo tiempo, 11 sindicatos de enseñanza y organizaciones de padres se adhirieron al paro.

En ese entonces, los manifestantes expresaban su inconformidad con la falta de comunicación por parte del Gobierno, a quien también acusaban de tomar medidas contradictorias.

Las demandas mostraron el hartazgo del sector educativo. Uno que aseguraba que el presidente Emmanuel Macron los había dejado relegados. Francia se encontraba en medio del repunte de casos por Covid-19, derivados de la variante ómicron. Por lo que también exigían una mayor seguridad en las aulas y mejores medidas de protección.

El ministro de Educación francés, Jean-Michel Blanquer, visita una aula después de la apertura de los colegios. AP - Thibault Camus

“Justamente se mandó a los enseñantes como carne de cañón en un momento que había un pico importante de Covid-19”, asegura Sebastian Taillefumier, profesor de una escuela pública en París.

Así, el manejo de la crisis sanitaria por parte del presidente fue la gota que rebasó el vaso sobre la gestión de la educación durante el mandato de Macron. Una que llevó, incluso, a una creciente desconfianza de dicho sector sobre el ministro de Educación y Juventud de Francia.

Sin embargo, son muchas las demandas que siguen pendientes en términos educativos. Unas que van desde la remuneración, hasta la falta de puestos y el hacinamiento.

¿Qué deudas tiene Macron con la educación?

A pesar de la relevancia de la educación en Francia, los profesores de dicho país son unos de los peores pagados en Europa. Al comienzo de sus carreras pueden ganar un 7% menos que en el promedio de la OCDE. Por ello, una de las principales demandas de los profesores es el aumento salarial.

© France 24 12:43

Al mismo tiempo, preocupa la falta de personal en los colegios. Una que se debe, en parte, a que los “concursos” que deben pasar las personas que buscan ser profesores no dan abasto. Según Taillefumier, esto ha llevado a que haya docentes que “estén incluso en 3 o 4 colegios porque no saben distribuir correctamente las horas”.

Esto, asegura, lleva a otro problema fundamental y es que las clases suelen tener una cantidad de estudiantes que dificultan el aprendizaje. “En el lycée (de décimo a doce) esta situación empeora, hay clases que superan los 30 alumnos y pueden llegar a los 40. Eso es algo contraproducente para los enseñantes y alumnos”, afirma.

Macron asegura un cambio

Ahora, a poco tiempo de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, Macron propone un cambio con respecto a la forma en que condujo la educación durante estos últimos años. El mandatario promete un “gran proyecto” sobre la educación de ser reelegido.

“Hoy los docentes no se sienten suficientemente pagados y reconocidos, las familias enfrentan el ausentismo y no están satisfechas, los niños carecen de confianza y seguimos teniendo malos resultados”, asegura Macron.

El presidente también afirma que buscará darle más libertad a las instituciones para la contratación de equipo docente y que brindará incrementos en los salarios a los profesores que acepten nuevas asignaciones. Una de las propuestas que ha sido mayormente criticada por los profesores, que la ven como contraproducente.

Así, el programa de Macron prevé 6.000 millones de euros para la nómina de los docentes de un presupuesto de 12.000 millones que serán destinados para la juventud y la educación, sin embargo un aumento estaría condicionado por esas nuevas tareas que van desde reemplazos hasta horas extraescolares y mayor apoyo individualizado.

¿Qué proponen los candidatos sobre la educación?

Marine Le Pen: La líder de ‘Agrupación Nacional’ buscará que la escuela sea la principal fuente de trasmisión de la historia de Francia y su patrimonio. Pretende aumentar el número de horas de clase para los alumnos de primaria y limitar a 20 el número de alumnos en primaria y a 30 en secundaria. También quiere fomentar el “respeto” a los docentes mediante multas que se aplicarán si existen insultos en el aula al mismo tiempo que la instalación de videoprotección en la secundaria. Asegura que habrá un aumento del 3% en los salarios cada año si es elegida.

Nathalie Arthaud: La candidata trotskista buscará crear puestos adicionales en el sistema de Educación Nacional y prohibir la financiación privada de los establecimientos de educación superior.

Nicolas Dupont-Aignan: El candidato de ‘Debout la France’ quiere mejorar la profesión docente aumentando los salarios en un 20% inicialmente y luego en un 20% adicional a cambio de horas de tutoría. Buscará también crear nuevas nuevas residencias universitarias con un precio de acceso decreciente en función de los recursos.

Anne Hidalgo: La candidata socialista asegura que elevará la remuneración de los docentes. Al mismo tiempo fomentará pedagogías abiertas, inclusivas y colaborativas. Hidalgo también prometió que eliminará el 'Parcoursup' una aplicación web creada por el ministerio de Educación francés para gestionar las solicitudes del acceso a la universidad, y la reemplazará por "reglas más justas y humanas de acceso a la educación superior". La alcaldesa de París también quiere dar la posibilidad de trabajar y estudiar alternativamente gracias a horarios y programas adaptados.

Yannick Jadot: El ecologista promete la contratación de al menos 65.000 docentes y un aumento del 20% en el salario de los mismos. El candidato también propone acabar con el 'Parcoursup' para la educación superior por un sistema transparente para que ningún bachiller se quede "sin matricularse en uno de sus cursos deseados".

Jean Lassalle: La principal propuesta del candidato de ‘¡Resiste!’ es aumentar el salario de los docentes que, considera, debería ser de 2.181 euros. Al mismo tiempo, buscará promover programas de estudio que permitan acercarse a las herramientas digitales, pero también busca fomentar el acercamiento a saberes “concretos” y “artesanales” como el trabajo de la madera, cerámica, vidrio o la escultura.

Jean Luc Mélenchon: el candidato izquierdista de ‘Francia Insumisa’ promete garantizar la “igualdad” frente a la educación, por lo que trabajará para una educación pública “real” y gratuita. También dice que reducirá el número de alumnos en cada clase y buscará ampliar la escolarización obligatoria hasta los 18 años. El izquierdista además quiere restaurar el título de bachillerato nacional y acabar con las reformas del bachillerato. Al mismo tiempo, asegura que acabará con el sistema 'Parcoursup' y que para la educación superior mejorará el presupuesto de las universidades y centros de investigación.

Valérie Pécresse: La candidata de ‘Los Republicanos’ buscará que las escuelas prioricen el aprendizaje de francés y matemáticas en primaria. Quiere introducir un examen de ingreso a la universidad para validar las habilidades básicas. En cuanto a los profesores, Pécresse promete un aumento del salario para quienes acepten tareas adicionales.

Fabien Roussel: El candidato comunista asegura que aumentará el presupuesto de educación hasta un 45%, alcanzando los 80.000 millones de euros. Buscará también instaurar el derecho a la escolarización desde los 2 años y alargar la jornada escolar hasta 27 horas semanales en primaria y 32 en la universidad. Para los docentes promete la contratación de 90.000 profesores y un aumento salarial del 30%. Además dice que aumentará el presupuesto de educación superior de los 14 a los 20 mil millones de euros. Dice que acabará con el 'Parcoursup'.

Éric Zemmour: El candidato ultraderechista de ‘Reconquista’ quiere crear un Ministerio de Estado para el Conocimiento y la Transmisión que agrupará la educación pública, la educación superior y la cultura. Promete combatir la “ideologización” de los niños y que prohibirá la escritura inclusiva. También afirma que fomentará la disciplina en los colegios con la creación de la figura de supervisores generales que se ocuparán de mantener “el orden escolar”.

La desconexión política de los jóvenes, otra arista de las elecciones

La creación de la aplicación 'Elyze', que busca “emparejar” a los jóvenes con diferentes candidatos y proyectos políticos a manera de ‘Tinder’ es otra muestra más del intento por reconectar a dicho sector de la población con la política.

Les jeunes utilisent l'application Elyze © Héloïse Mélan

Felipe Borda, un joven colombofrancés de 24 años que estudió economía, asegura que no ha seguido las campañas presidenciales por lo que usó la aplicación en tres ocasiones para saber el porcentaje del candidato que más coincide con sus respuestas.

La desconexión de la política se podría explicar según cree Xavier Bretzner, de 24 años que se gradúo de la Universidad de Estrasburgo, se debe a que no se hay ningún candidato que se destaque por cumplir con sus intereses. "Muchos franceses, yo también, no sabemos por quién votar", asegura.

Por su parte Fanny Bares, una joven de 25 años que estudió humanidades en Nanterre en Île-de-France, sentencia que “los jóvenes en Francia están bastante bien representados por los candidatos, según lo que buscan, pero creo que el tema de la juventud y especialmente de los estudiantes no está suficientemente representado. Creo que los jóvenes no se sienten apoyados, o no lo suficiente”.

Los candidatos siguen sin abanderarse de temas que le interesan a la juventud, asegura Etienne Martin de 25 años que estudió negocios.

"Los jóvenes no se sienten del todo representados debido a que hay problemas que a los jóvenes que se preocupan como el medio ambiente que superan a los partidos políticos específicos", concluye.

Los analistas aseguran que las elecciones de este año podrían estar marcadas por la abstención récord entre personas de 18 y 30 años.

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo