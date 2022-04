Alexander Dvornikov, el "carnicero de Siria" al mando de las fuerzas rusas en Ucrania

El general ruso Alexander Dvornikov se convirtió el pasado domingo en el comandante general de todas las fuerzas armadas desplegadas en Ucrania. El nombramiento de un militar conocido por haber dirigido la estrategia de bombardeos intensivos de Rusia en Siria hace temer una intensificación de los abusos contra la población civil.

Desde los barrios de Grozni, en Chechenia, hasta el corazón de Alepo, en Siria, el general tiene una severa reputación de militar dispuesto a todo para conseguir sus objetivos. Algunos, como el general estadounidense y ex jefe de la CIA David Petraeus, incluso lo han apodado el "carnicero de Siria" por su papel durante la campaña militar rusa en dicho país. A partir de ahora, el general Alexander Dvornikov se ocupará de la guerra en Ucrania.

Este militar, tan respetado por Vladimir Putin como temido por sus enemigos, fue nombrado el domingo 10 de abril para coordinar las operaciones en Ucrania. Este nombramiento no fue anunciado oficialmente por Moscú, pero fue confirmado a varios medios anglosajones por fuentes militares estadounidenses.

El hombre de las situaciones difíciles

Desde que Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero, es la primera vez que todas las fuerzas armadas están dirigidas por un solo comandante, señala el Washington Post. Anteriormente, había un general para cada frente (norte, sur y este), destaca el ‘Institute for the Study of War’, un influyente blog de análisis militar estadounidense.

Esta reorganización debería permitir "resolver los problemas de comunicación entre las tropas, que han sido uno de los puntos débiles de la operación militar rusa en Ucrania", señalan los especialistas del ‘Institute for the Study of War’.

El haber elegido a Alexander Dvornikov para hacerse cargo de las operaciones sobre el terreno puede justificarse desde un punto de vista puramente geográfico, pues este general dirige el distrito sur del ejército ruso, en el que se encuentra Crimea y, sobre todo, el Donbass.

Precisamente, tras fracasar en la toma de la capital, Kiev, las tropas rusas se retiraron para centrarse en la nueva prioridad del Estado Mayor ruso: "asegurar" las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk en el Donbass, cuya independencia fue reconocida por Moscú tres días antes de la invasión a Ucrania.

Por lo tanto, se supone que Alexander Dvornikov conoce el terreno mejor que nadie. Sin embargo, este general de 60 años también goza de la reputación de ser un hombre de situaciones difíciles y un "verdadero peso pesado del ejército", subraya Mark Galeotti, especialista en temas militares rusos, entrevistado por el Washington Post.

Una reputación que adquirió durante la guerra de Siria. Años atrás, Alexander Dvornikov había seguido una seria carrera militar, pero sin ninguna hazaña armamentística en particular. Dvornikov asistió a "todas las buenas escuelas de formación y fue asignado tanto a divisiones de infantería como a la fuerza aérea", recuerda el periódico británico The Guardian.

Todo cambió en 2015, cuando Alexander Dvornikov se convirtió en el primer jefe de las fuerzas conjuntas rusas en Siria. En ese momento, el poder de Bashar al-Assad, uno de los principales aliados de Vladimir Putin en la región, parecía tambalear bajo los golpes conjuntos de la oposición y los yihadistas de la organización Estado Islámico.

Fue Alexander Dvornikov quien ideó y luego aplicó la estrategia de bombardeo intensivo a varias ciudades sirias. Una estrategia que, bajo el pretexto de atacar a los combatientes islamistas, permitió también debilitar las posiciones de los rebeldes anti-Assad.

¿Un aumento de los bombardeos indiscriminados?

Esta estrategia, que implicó la construcción de una base aérea en Jmeimim, al occidente del país, le demostró a Moscú que "Alexander Dvornikov sabía adaptarse a las nuevas situaciones", subraya Mark Galeotti.

Y lo hizo sin ninguna consideración por la población civil. Las fuerzas aéreas rusas no dudaron en bombardear repetidamente edificios como hospitales o escuelas, creando un clima de terror en las ciudades sirias atacadas. Estos ataques indiscriminados le hicieron ganar, como mínimo, la reputación de ser un militar que no se detiene ante nada para lograr sus fines, señala The Guardian.

De ahí viene también el apodo de "el carnicero de Siria". Esta instrumentalización de vidas civiles no parece haberle molestado a Vladimir Putin. Por el contrario, el presidente ruso llamó a su general de Siria en marzo de 2016 para ofrecerle el distrito sur del ejército ruso (uno de los más importantes del país, encargado de Crimea, Ucrania y Chechenia) y concederle la medalla de Héroe de la Federación Rusa, una de las más prestigiosas.

"Es el matón al que llama Vladimir Putin cuando quiere arrasar con una ciudad como Alepo. Es uno de los peores de los peores en el ejército ruso", señala James Stavridis, un antiguo almirante estadounidense entrevistado por la NBC.

Para este militar retirado, el nombramiento de Alexander Dvornikov como comandante general de todas las fuerzas que intervienen en Ucrania sugiere que cabe esperar más atrocidades contra los civiles. Dvornikov tendría entonces la misma hoja de ruta que en Siria: utilizar todos los medios posibles para darle la vuelta a una situación militar difícil.

"El currículo de Alexander Dvornikov -que incluye actos de brutalidad contra los civiles- me hace pensar que debemos esperar más abusos en Ucrania", dijo Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, en una entrevista en el programa "Face the Nation" de la CBS.

Especialmente porque el Kremlin quiere resultados rápidamente. Vladimir Putin quisiera poder reivindicar la victoria antes del 9 de mayo, fecha del gran desfile militar en Moscú para conmemorar el fin de la Segunda Guerra Mundial.

Este artículo fue adaptado de su original en francés.

