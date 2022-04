El principal sospechoso de los atentados en París pide perdón a "todas las víctimas"

Salah Abdeslam, el único sobreviviente del comando yihadista que perpetró los atentados de noviembre de 2015 en París, pidió perdón este viernes a las víctimas al final de su testimonio durante un juicio extraordinario en el Tribunal Especial de la capital francesa.

"Quiero expresar mis condolencias y ofrecer una disculpa a todas las víctimas", dijo Abdeslam ante el Tribunal, en una declaración mezclada con llanto. "Sé que el odio permanece. Hoy les pido que me odien con moderación", dijo. "Les pido que me perdonen".

Los comentarios marcaron el dramático final de tres días de testimonio de Abdeslam, de 32 años, que en las fases iniciales del juicio había mantenido un rígido silencio y ocasionales arrebatos contra el Tribunal.

Abdeslam es el principal sospechoso en el juicio por los atentados de noviembre de 2015, después de que los demás yihadistas que participaron en los hechos, murieran durante o después de los ataques.

Una de sus abogadas defensoras, Olivia Ronen, durante el interrogatorio a su cliente, le preguntó si no se arrepentía de haber llevado a cabo su plan hasta el final. "No me arrepiento. No maté a esas personas y no morí", respondió.

"Me gustaría decir hoy que esta historia del 13 de noviembre se escribió con la sangre de las víctimas. Es su historia y yo formé parte de ella", añadió. "Ellos están vinculados a mí y yo estoy vinculado a ellos", dijo con voz temblorosa, antes de presentar sus disculpas.

"Sé que esto (las disculpas) no los va a curar”, subrayó dirigiéndose a los heridos y a los que perdieron a sus seres queridos. "Pero si pude hacerles algún bien, si he podido hacer algún bien a una de las víctimas, entonces para mí es una victoria", concluyó.

Los atacantes mataron a 130 personas en atentados suicidas y tiroteos en las cercanías del Estadio de Francia, la sala de conciertos Bataclan y en terrazas callejeras de bares y restaurantes el 13 de noviembre de 2015, en el peor ataque terrorista que vivió Francia en tiempos de paz.

Cambio de opinión de última hora

Durante su testimonio del miércoles, Abdeslam dijo al tribunal que cambió de opinión sobre llevar a cabo los asesinatos en el último momento."El objetivo que me dieron fue ir a un café en el distrito 18", en el norte de París, relató Abdeslam.

"Entré al café, pedí una bebida, miré a la gente que me rodeaba... y me dije: 'No, no voy a hacerlo'", argumentó el acusado.

Abdeslam señaló que le informaron de los planes del atentado en París el 11 de noviembre, dos días antes de que se llevaran a cabo. Eso ocurrió en una reunión en Charleroi, en Bélgica, con Abdelhamid Abaaoud, acusado de ser el autor intelectual de los atentados. Abaaoud murió en una redada de las fuerzas especiales francesas en el barrio parisino de Saint-Denis.

Hasta entonces, Abdeslam pensaba que iba a ser enviado a Siria. En cambio, le dijeron que había sido elegido para cometer un atentado con un cinturón de explosivos.

"Fue un shock para mí, pero terminó por convencerme", puntualizó. "Acabé aceptando y diciendo: 'De acuerdo, seguiré adelante'". Pero en esa reunión no le dieron ningún detalle sobre los objetivos del atentado.

Cuando finalmente no llevó a cabo el atentado, contó al Tribunal cómo tomó su vehículo y condujo por París al azar hasta que se averió.

Entonces narró que se bajó y caminó, subrayando que sus recuerdos de ese momento eran "confusos".

Con AFP

