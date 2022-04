La Asamblea General de la ONU aprueba que los Estados deban justificar el uso del veto

La Asamblea General de Naciones Unidas acordó que los cinco miembros del Consejo de Seguridad de la ONU deban justificar cada vez que quieran ejercer su derecho a veto. La medida se adoptó en el contexto de la guerra de Ucrania, aunque Liechtenstein, su principal impulsor, asegura que "no está dirigida a Rusia".

Una medida que la ONU cataloga como un "hito" y que tiene el objetivo de reducir el uso del veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, obligando a las potencias a dar explicaciones a las otras naciones cuando quieran utilizar este privilegio.

A partir de este martes 26 de abril, siempre que un país miembro del Consejo ejerza el veto ante una decisión de la Asamblea, se convocará a la totalidad de los 193 Estados que forman parte de la Organización en un marco de diez días y estos tendrán la oportunidad de cuestionar la postura ejercida.

"La decisión marca un hito en la historia de la Organización a la hora de velar por la paz y la seguridad internacionales y se produce ante la creciente preocupación por el hecho de que el Consejo de Seguridad encuentra cada vez más dificultades para llevar a cabo su trabajo", dijo la ONU en un comunicado.

China y Rusia toman distancia de la iniciativa

La medida fue propuesta por Liechtenstein y respaldada por decenas de países, tanto que fue aprobada por aclamación, sin que fuera siquiera necesario celebrar una votación.

Entre los países que conforman el Consejo de Seguridad, que son Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China y Rusia, los tres primeros apoyaron la medida. China y Rusia, por su parte, mostraron no estar de acuerdo con las consecuencias que comportará su implementación.

"La decisión que se tomó hoy, si bien tiene un empaque muy bonito, es sin duda un intento de crear un instrumento para ejercer presión sobre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y este es un enfoque que rechazamos categóricamente", dijo Gennady Kuzmin, representante de la Federación Rusa.

Representante de la Federación de Rusia ante las Naciones Unidas, junto con su delegación, reacciona tras los resultados de la votación sobre la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Nueva York, EE. UU., el 7 de abril de 2022. © Andrew Kelly / Reuters

Por su parte, la consejera de la misión china, Hua Jiang, indicó que la resolución podría causar "confusión e inconsistencia" en la práctica. "Es difícil determinar en este momento si tal arreglo serviría al propósito previsto de la resolución", sostuvo Hua.

Algunas voces han expresado que esta iniciativa podría incluso incentivar un mayor uso del veto, ya que los países podrían presentar propuestas controvertidas, solamente para llevar a sus rivales a justificar sus posturas ante el mundo.

Una limitación al veto surgida en el contexto de la guerra en Ucrania

A pesar de que había sido propuesta hace años, la iniciativa se reactivó cuando el Consejo de Seguridad fue incapaz, hace unas semanas, de condenar la invasión de Rusia a Ucrania debido a que Moscú ejerció su derecho a veto.

A pesar de ello, el representante de Liechtenstein, Christian Wenaweser, aseguró que la propuesta "no está dirigida contra Rusia" y agregó que el objetivo del texto es el de "promover el multilateralismo" y "la voz" de todos los que no tienen derecho a veto "y no están en el Consejo de Seguridad".

A pesar del revuelo causado, el texto no será vinculante. Esto significa que ninguna potencia estará obligada a explicar sus posiciones.

Con AFP y EFE

