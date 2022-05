Rumores de acuerdo de paz con Azerbaiyán desataron el caos social en Armenia

Tras los rumores de un acuerdo de paz con Azerbaiyán, la sociedad armenia se ha volcado en unas protestas sociales contra la idea de que el primer ministro de ese país, Nikol Pashinyan, plantee un proceso de conciliación con el país vecino.

La oposición ha vuelto a salir a las calles en Armenia luego de que se expandió el rumor de un acuerdo de paz con Azerbaiyán, que reconocería al territorio de Nagorno Karabaj dentro de sus fronteras.

El 13 de abril, en una sesión de la Asamblea Nacional, el primer ministro Nikol Pashinyan dejó abierto el interrogante sobre un proceso de conciliación con el país vecino.

En su discurso, el mandatario aseguró que la comunidad internacional ha solicitado “bajar la vara del status de Nagorno Karabaj” y reconocer las fronteras de Azerbaiyán. A partir de este mensaje, el escenario social se ha desequilibrado aún más en el país.

Agentes de policía detienen a partidarios de la oposición durante las manifestaciones antigubernamentales en la capital, Ereván, el 18 de mayo de 2022. AFP - KAREN MINASYAN

Como antecedente de este discurso público, el primer ministro armenio se reunió con el presidente de Azerbaiyán, Ihlam Aliev, en Bruselas bajo la mediación del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, para avanzar en el proceso de negociación.

Como resultado de este encuentro, las partes acordaron la conformación de una comisión bilateral para monitorear la situación fronteriza y presentar medidas para aumentar la seguridad y la estabilidad de la región.

En consecuencia, las fuerzas políticas de la Asamblea Nacional de Nagorno Karabaj pronosticaron el peligro sobre su destino y, con la anexión de los sectores sociales, culturales y académicos, aunaron su voz y exigieron al Gobierno de Armenia abandonar su postura “catastrófica”.

En esta sesión extraordinaria, concluyeron que no existe la posibilidad de considerar este territorio como parte de Azerbaiyán, el país que inició una guerra a gran escala en 2020; conflicto que culminó con un acuerdo de cese de las hostilidades con resultados devastadores para la parte armenia.

Oposición en marcha

Los manifestado por el primer ministro inquietó a los bloques opositores del parlamento armenio, “Alianza Armenia”, liderado por el expresidente Robert Kocharyan junto al partido de la Federación Revolucionaria Armenia y “Tengo honor”, encabezado por el ex director del Servicio de Seguridad Nacional, Arthur Vanetsyan.

Inmediatamente, idearon un plan de operaciones que los sacó a la calle nuevamente.

El pasado 23 de abril inició el programa de manifestaciones que coincidió con la marcha de las antorchas en homenaje a los mártires del genocidio armenio en su 107º aniversario.

A partir de esa fecha, todos los días las calles de la ciudad de Yerevan, la capital, son testigos de multitudinarias concentraciones de ciudadanos que exigen la renuncia de Nikol Pashinyan y se manifiestan en contra de cualquier medida que ponga en riesgo la soberanía de Armenia y Nagorno Karabaj.

Los principios del sector opositor giran en torno a una firme disconformidad frente a cualquier acuerdo de paz con Azerbaiyán que implique un proceso de delimitación y demarcación de las fronteras, como así también contra la normalización de las relaciones con Turquía sin condiciones previas, mientras sus autoridades mantienen una postura negacionista respecto al genocidio de 1915.

El “movimiento de resistencia” cuenta con la participación de miles de ciudadanos que han adoptado las banderas de Armenia y Nagorno Karabaj como símbolo de lucha y la frase “despierta, hijo” -proveniente de una canción patriótica armenia- como lema del movimiento.

Por su parte, la Plaza de Francia, en el centro de Yerevan, se convirtió en el bastión de este sector de la sociedad. Fue tomada desde el primero de mayo, cuando se instalaron carpas en las que decenas de ciudadanos pasan la noche.

El plan de acción de la oposición

Desde hace más de 20 días, el plan de acción liderado por el sector opositor se ha convertido en una obstinada rutina para muchos ciudadanos. En la primera mitad del día llevan adelante acciones de desobediencia civil, como bloqueo de calles. Como consecuencia, los puntos neurálgicos de la ciudad se someten al accionar de los manifestantes.

Por su parte, las unidades policiales intentan desconcentrar a los manifestantes y, en consecuencia, alrededor de 250 civiles son arrestados diariamente.

La parlamentaria del bloque opositor 'Armenia', Kristine Vardanyan, es una de las participantes más activas de este proceso de protestas. Cada día hace un nuevo llamado a la sociedad a unirse a las movilizaciones, convencida de que “se está disputando la continuidad del ser armenio”. “Existe un pueblo armenio que quiere vivir en su patria y un enemigo que no acepta este derecho. Mientras no entendamos esta cuestión trivial, no podemos organizar nuestros próximos pasos de manera efectiva”, afirmó la joven diputada.

A su vez, anticipó que, luego de la destitución del primer ministro, se reactivarán los sistemas esenciales del Estado y enumeró algunos objetivos de la oposición, como una economía competitiva, fuerzas armadas eficientes y equipadas, una política exterior profesional y basada en los intereses nacionales, entre otros.

El compromiso ciudadano

A su turno, la joven Mariam Avetyan, quien junto a su familia fue desalojada durante la guerra, participa activamente de las protestas. Estudia medicina en la Universidad Estatal de Yerevan y se incorpora a las manifestaciones luego de las clases. “No acepto que mi país esté dirigido por un gobierno capitulante, que admitió que pudo haber detenido la guerra, haber evitado 5.000 muertos, más de 2.000 prisioneros y miles de heridos, pero no lo hizo”, expresó Mariam.

A su vez, agregó que el Gobierno de Armenia intenta instaurar una agenda de paz con el estado que considera incluso a la ciudad de Yerevan como un territorio histórico de Azerbaiyán. De acuerdo a su visión, la joven afirmó: “Este gobierno va a firmar un acuerdo por el cual el resto de Artsaj -Nagorno Karabaj en su nombre original armenio- pasará al dominio de Azerbaiyán; esto significa que los habitantes se convertirán en ciudadanos azeríes, tendrán que aprender su idioma y su historia distorsionada. Estudiar la historia armenia y en general, ser armenios estará prohibido. Nos rehusamos a ser desalojados, torturados y asesinados nuevamente. Por eso, hoy proclamamos que Artsaj nunca será parte de Azerbaiyán”.

Entre los manifestantes también se encuentra Slavik Abazyan, un veterano de la primera guerra de Nagorno Karabaj que culminó en 1994 mediante un acuerdo de cese al fuego. Lo acompaña su nieto de siete años, quien porta un gorro del Ejército de Defensa de Armenia y eleva su brazo con el puño cerrado.

“Hace 30 años, no liberamos los territorios armenios de las manos de Azerbaiyán para que hoy sean entregados fácilmente. Esta es una cuestión de honor nacional; para que el pueblo armenio sobreviva y las nuevas generaciones vivan en paz en estas tierras”, manifestó Slavik.

Mientras, el oficialismo

Por su parte, los representantes del Gobierno mantienen una posición de indiferencia hacia lo que ocurre en las calles y ha prevalecido un tono de subestimación hacia la oposición cuando han hecho referencia a las protestas.

Hasta el momento, no se registran señales perceptibles de una posible dimisión del primer ministro Nikol Pashinyan, quien acusó a la oposición de hacer uso de la misma estrategia que él implementó durante “Revolución de Terciopelo” en 2018, cuando derrocó al expresidente Serge Sargsyan.

En paralelo, en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Armenia continúan las negociaciones con Azerbaiyán y Turquía.

El pasado 12 de mayo el ministro de Exteriores, Ararat Mirzoyan, se reunió con sus pares de Azerbaiyán y Rusia, Jeyhun Bayramov y Sergey Lavrov en Dusambé (Tayikistán), en el marco del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la CEI, para avanzar en el acuerdo de paz.

En esta oportunidad, la Cancillería armenia informó que se intercambiaron perspectivas sobre las comunicaciones regionales, el desbloqueo de los lazos económicos, la demarcación territorial y el acuerdo sobre la normalización de relaciones entre Armenia y Azerbaiyán.

Por su parte, las autoridades azeríes apuntaron a nuevos reclamos territoriales, como el pueblo armenio Tigranashen y siete aldeas de la provincia de Tavush, y declararon que el conflicto de Nagorno Karabaj es un caso cerrado.

A pesar de las declaraciones oficiales de cada estado en torno a un acuerdo de paz que implicaría un giro en diferentes sentidos, el sector opositor de Armenia pretende ir a fondo con un movimiento de resistencia “sin freno”; al tiempo que, en Nagorno Karabaj, crece la incertidumbre sobre su futuro.

