Francia: la mayoría presidencial y el Nupes, a la cabeza de las legislativas en el extranjero

Legislativas Francia 2022

El partido del presidente Emmanuel Macron y la alianza de izquierdas Nupes se han impuesto en el voto exterior francés y se enfrentarán en nueve de las once circunscripciones, según los resultados definitivos de la primera vuelta de las elecciones legislativas publicados este lunes.

'Ensemble!', la coalición liderada por el partido de la mayoría presidencial, se impuso en ocho de las once circunscripciones del extranjero, frente a dos de la Nueva Unión Popular Ecológica y Social (Nupes), según los resultados definitivos de la primera vuelta de las elecciones legislativas publicados este lunes, 6 de junio.

La excepción notable es la eliminación en la primera vuelta del ex primer ministro Manuel Valls, que anunció su derrota el domingo por la noche en la quinta circunscripción del extranjero francés, que incluye a España, Portugal, Mónaco y Andorra. "Si el disenso y la división han provocado confusión, no puedo ignorar mi puntuación y el hecho de que mi candidatura no ha convencido", dijo el exjefe de Gobierno en Twitter. "Me corresponde a mí sacar las consecuencias", añadió, antes de pedir un órdago en la segunda vuelta contra el candidato de Nupes, Renaud Le Berre, que quedó por delante del diputado saliente y candidato disidente de la mayoría, Stéphane Vojetta.

🔴 L'ancien Premier ministre Manuel Valls est éliminé dès le premier tour.#Législatives2022 pic.twitter.com/lSSO1y89H9 — Élections 2022 🗳 (@2022Elections) June 5, 2022

La coalición de izquierdas Nupes también quedó primera en la novena circunscripción, que abarca el Magreb y África Occidental, con el diplomático Karim Ben Cheikh a la cabeza. La alianza progresista también consiguió quedar en segundo lugar en casi todas partes, excepto en la octava circunscripción de la zona mediterránea, que incluye Italia e Israel, donde el actual diputado Meyer Habib quedó en primer lugar.

En la primera circunscripción (América del Norte), el titular macronista Roland Lescure quedó en primer lugar, pero fue seguido por la candidata de Nupes, Florence Roger.

En la sexta circunscripción (Suiza), el diputado saliente Joachim Son-Forget, elegido en 2017 por La République en marche antes de coquetear con la extrema derecha, fue eliminado, en favor de Marc Ferracci, un economista cercano a Emmanuel Macron.

Los polinesios, que votaron el sábado, también situaron a los candidatos designados por la mayoría presidencial entre la primera (Nicole Bouteau, 41,9%) y segunda (Tepuaraurii Teriitahi, 33,2%) circunscripciones. En la tercera, sin embargo, fue el saliente Moetai Brotherson, que se sentó con los comunistas en la Asamblea, quien quedó en primer lugar (34,2%), dos puntos por delante del candidato macronista.

Se espera una alta abstención

La segunda vuelta para los ciudadanos franceses en el extranjero, que votaron una semana antes que los electores residentes en el territorio nacional, se celebrará los días 18 y 19 de junio.

Este año, los votantes parecen haberse movilizado más que en 2017 (19,1%), mientras que se espera una abstención récord a nivel nacional para una primera vuelta de las elecciones legislativas (52 o 53% según los sondeos), que tendrá lugar el 12 de junio en la Francia metropolitana.

La abstención de los jóvenes y de las clases trabajadoras podría beneficiar a la actual mayoría, que se apoya en un electorado de mayor edad y más acomodado que el de la Agrupación Nacional o el de Nupes, según los especialistas. Pero "la preocupación está ahí" entre los macronistas, explicó el domingo por la noche en la cadena francesa LCI el encuestador Frederic Dabi (Ifop) porque "hay supuestos que darían mayorías relativas" al bando de Emmanuel Macron, por debajo de la mayoría absoluta de 289 escaños.

La inédita unión de la izquierda liderada por el bando de Jean-Luc Mélenchon, que se ha impuesto como el principal actor de la izquierda francesa durante las elecciones presidenciales, pretende imponer una cohabitación a Emmanuel Macron.

En la extrema derecha, Marine Le Pen dijo el domingo en Pas-de-Calais que "aún hay tiempo para impedir que Macron tenga todos los poderes" y para "derrotar la maldición de un sistema de votación injusto, que mantiene en pie un sistema agusanado".

*Con AFP y Reuters; adaptado de su versión en francés

