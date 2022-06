Relatos de interrogatorios y registros sin ropa surgen en campos de "reclusión" rusos en Ucrania

guerra en ucrania

Poco después de que Rusia lanzara su invasión de Ucrania el 24 de febrero, empezaron a surgir informes sobre los llamados campos de "reclusión" en el este del país. Desde entonces, miles de civiles ucranianos han pasado por estos centros, en los que las fuerzas rusas persiguen a los "nacionalistas" ucranianos. Esto significa que muchos de los procesados son sometidos a interrogatorios, registros al desnudo o cosas peores.

A principios de abril, a Vitaly, su mujer y su hija de un año se les ofreció un salvoconducto para salir de la ciudad portuaria Mariúpol. Los rusos iban a evacuarlos a ellos y a otros civiles en autobús a Nikolske, una pequeña ciudad industrial controlada por las fuerzas prorrusas a unos 20 kilómetros al noroeste de la ciudad sitiada.

Una vez que llegaron, los hombres fueron separados de las mujeres, y enviados hacia un remolque donde se les dijo que serían registrados. O "recluidos", como dijeron los soldados que los custodiaban.

"Nos turnamos para entrar en el remolque, donde dos soldados lo revisaron todo: teléfonos, tatuajes, pertenencias personales", dijo el 12 de mayo en una entrevista al sitio web independiente de noticias en ruso 'Meduza'. Cuando Vitaly entró en el remolque, vio a dos hombres desnudos, sin ropa interior, uno de ellos con las manos detrás de la cabeza mirando a la pared, y el otro sentado en una esquina en el suelo.

"Según entendí, los reconocieron como participantes de algunos mítines antirrusos".

Vitaly, que también fue registrado totalmente desnudo, tuvo más suerte, pero sólo después de conseguir explicar por qué tenía un águila americana tatuada en el cuerpo, y por qué su teléfono móvil estaba tan limpio de cualquier aplicación de mensajería. "Tuve que demostrar que no tenía nada que ver con los militares ucranianos", dijo. "Al final me dejaron ir".

Los hombres son acorralados y enviados a la reclusión

La historia de Vitaly es uno de los muchos testimonios de este tipo que salen a la luz desde los campos de reclusión situados principalmente en la región oriental de Ucrania, en el Donbass, donde las fuerzas separatistas rusas y prorrusas locales suelen trabajar conjuntamente.

Mientras que algunos ucranianos son llevados a la fuerza a los campos, otros no tienen más remedio que venir por su cuenta, ya que a menudo forman parte del proceso de evacuación ruso en las zonas asediadas.

Según Human Rights Watch (HRW), hay al menos 13 de estos centros en funcionamiento. "Los varones, especialmente en lugares como Mariúpol, son literalmente acorralados y enviados para ser filtrados", dijo a France 24 Tanya Lokshina, directora asociada para Europa y Asia Central de HRW. "Lo organiza la RPD, la autoproclamada "República Popular de Donetsk", con la ayuda de Rusia", dijo, enumerando algunos de los lugares más conocidos como Novoszovsk, Dokuchaevo, Staribesheve, Bezymenne y Kazatske.

Pero las intensas tácticas de reclusión no están reservadas sólo a los hombres. Anna Zaytseva, una profesora francesa de Mariúpol cuyo marido fue hecho prisionero de guerra mientras luchaba con el regimiento Azov, un batallón de voluntarios ucranianos de extrema derecha, contó a France 24 cómo fue interrogada y registrada al desnudo durante su evacuación.

"Nos dijeron que nos desnudáramos. Tengo un tatuaje que dice 'la vida es bella' en francés. Ellos, los soldados, pensaron que no era francés, que tal vez era alemán, y pensaron que podría ser una prueba de que de alguna manera tengo conexiones nazis", dijo.

Los pueblos se convierten en campos de internamiento

Lokshina describió las estancias en los campos de reclusión como "muy intrusivas y dolorosas", señalando que a veces el proceso puede durar varios días, o incluso semanas.

Contó un testimonio que recibió de un hombre que fue "acorralado" junto con unos 200 varones en Mariúpol a finales de abril y enviado a un campo de reclusión en Kazatske. "Les quitaron los pasaportes y les dijeron que el proceso sólo duraría unos días".

Aunque la reclusión en sí sólo duró unos días, a los hombres nunca se les devolvió el pasaporte, por lo que no pudieron salir. "Toda la zona estaba literalmente plagada de militares, y tratar de salir de esos pueblos sin pasaporte sería completamente suicida. Aunque no se mantienen bajo llave como tal, los pueblos se convierten básicamente en campos de internamiento."

"Volvió totalmente entumecido"

Mientras tanto, los hombres fueron alojados en una escuela local en condiciones casi carcelarias, dándoles sólo alimentos como arroz, pan y pasta para comer. "Básicamente dormían en los pupitres y en los pasillos. Muchos de ellos enfermaron, con enfermedades respiratorias, probablemente coronavirus, gripe y todo tipo de bichos estomacales, porque la calidad del agua no era apta para beber. La gente vomitaba y tenía diarrea. Era horroroso".

Durante su estancia, que duró un total de 40 días, un hombre se sintió especialmente frustrado y siguió preguntando a las fuerzas prorrusas por qué estaban retenidos.

"Entonces, en un momento dado, mi interlocutor me dijo que las fuerzas de la RPD acababan de venir a por él y le dijeron: 'Así que, ¿tienes algunas preguntas sobre por qué te mantienen aquí? Vamos a responder a esas preguntas'. Y luego se lo llevaron. Cuatro días después, lo trajeron de vuelta. Cuando regresó, estaba totalmente entumecido. No quiso decir ni una palabra sobre lo que le había pasado. Aunque no había signos visibles de tortura, creo que es seguro asumir que tuvo una experiencia intensa y dolorosa".

De repente, a los hombres de Kazatske se les devolvió el pasaporte y se les dejó ir. Pero nunca se dio ninguna razón o explicación para su prolongada estancia.

Los que logran pasar la reclusión, y los que no

Lokshina explicó que los que pasan las pruebas de reclusión reciben un documento con las letras FP -Punto de Filtración- escritas en él, lo que significa que pueden moverse "libremente" dentro y alrededor de la RPD.

También están los que no superan la reclusión, pero se sabe poco sobre su destino real.

Lokshina señaló un caso en Bezymenne, donde un grupo de hombres ucranianos filmó las condiciones de vida del campo de reclusión al que habían sido confinados y lo subió a Internet.

Una vez que el video llegó a las redes sociales, sus captores los acorralaron y se los llevaron. "Según informaciones fiables, pero no oficiales, parece que están en territorio controlado por la RPD, en la cárcel. Se les acusa de filmar en un lugar donde supuestamente está prohibido filmar, y por difundir noticias falsas".

El Kremlin ha negado cualquier implicación en los campos de reclusión, calificándolos de "mentiras", mientras que la autoproclamada RPD ha rechazado todas las acusaciones ucranianas de detener ilegalmente, recluir y maltratar a civiles ucranianos en lo que ella misma denomina oficialmente "centros de recepción".

Sin embargo, a nivel internacional, los campos han recibido duras críticas, e incluso han sido comparados con los campos de concentración de la Alemania nazi.

"Los informes indican que los agentes de la Seguridad Federal rusa están confiscando pasaportes y documentos de identidad, quitando los teléfonos móviles y separando a las familias entre sí", dijo. "No necesito detallar a qué recuerdan estos llamados campos de reclusión. Es escalofriante, y no podemos mirar hacia otro lado", dijo Linda Thomas-Greenfield, embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, en una sesión informativa del 5 de abril ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

*Adaptado de su versión original en inglés

