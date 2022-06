Kevin Spacey enfrenta en Reino Unido múltiples cargos por presuntos abusos sexuales

Kevin Spacey visto en el evento de "House of Cards" en el espacio de exhibición de Netflix FYSee con panel de preguntas y respuestas en el Teatro Samuel Goldwyn el lunes 07 de mayo de 2017, en Los Ángeles. © Blair Raughley / AP

Spacey es señalado de haber cometido múltiples agresiones en los años 2005, 2008 y 2013. Los demandantes son tres son hombres que hoy tienen entre 30 y 40 años. Spacey ha ganado dos premios Óscar por sus papeles en 'The Usual Suspects' y 'American Beauty' y fue director artístico del teatro londinense Old Vic de 2003 a 2015, además de ser el protagonista de la serie 'House of Cards'.