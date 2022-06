El secretario general de la OTAN advierte que la guerra en Ucrania podría durar años

guerra en ucrania

En una entrevista con el diario alemán ‘Bild’, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió que hay que estar preparados para que la guerra en Ucrania dure posiblemente “años”. Stoltenberg señaló asimismo que de la próxima cumbre de la Alianza Atlántica en Madrid saldrá un documento que declarará a Rusia como “una amenaza”.

En el día 116 desde que diera comienzo la invasión rusa sobre Ucrania, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió en una entrevista con el diario alemán 'Bild', que la guerra en Ucrania podría "durar años".

Entretanto, Ucrania advirtió de nuevo este domingo de la “bastante complicada” situación que se vive en el frente de Járkiv, al norte del país, en donde las tropas rusas intentan recuperar territorio. Pese a ello, Ucrania aseguró que la situación “está controlada”. Rusia, entretanto, afirmó haber matado a 50 oficiales ucranianos en un ataque con misiles en la región de Dnipro, en el este ucraniano.

Al mismo tiempo, el Kremlin denunció el bloqueo parcial por parte de Lituania del tránsito de mercancías hacia el enclave ruso de Kaliningrado, en el mar Báltico, un hecho que denunció como una violación del derecho internacional.

El secretario general de la Alianza Atlántica (OTAN), Jens Stoltenberg, lanzó una advertencia este domingo en una entrevista con el diario alemán ‘Bild’: la guerra en Ucrania podría durar “años”. La dilatación en el tiempo del conflicto tendrá y tiene ya altos costes para Europa, para Sotltenberg, sin embargo, el precio a pagar sería aún mayor si no se señala a Rusia que no puede seguir el mismo camino que en Crimea en 2014.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ofrece una conferencia de prensa durante la cumbre de la OTAN en la sede de la Alianza, en Bruselas, Bélgica, el 14 de junio de 2021. © Reuters / Kenzo Tribouillard / Foto de archivo

En referencia a los combates sobre el terreno, Stoltenberg admitió que la lucha por el Donbás cada vez es más “brutal”, pero que los soldados ucranianos cuentan con la ayuda de “armas más modernas” con las que aumenta la posibilidad de recuperar terreno frente a Rusia.

Al hilo, Stoltenberg adelantó que, en la próxima cumbre de la alianza, que tendrá lugar el 29 y 30 de junio en Madrid, se adoptará un nuevo documento estratégico en el que se declarará que Rusia "es una amena para nuestra seguridad, paz y estabilidad". China también figurará en esta nueva declaración estratégica, ya que su auge "es un reto para nuestros intereses, nuestros valores y nuestra seguridad," aseguró.

Preguntado también por una posible guerra nuclear, Stoltenberg señalo que desde la OTAN no se ha aumentado el nivel de alerta al respecto. Pese a ellos, subrayó que "Putin debe saber que una guerra nuclear no se puede ganar y que no debe estallar nunca”.

10:55 (BOG) Ucrania advierte de la “bastante complicada” situación en el frente de Járkiv

Vadym Denysenko, asesor del ministro ucraniano del Interior, afirmó en unas declaraciones difundidas por la agencia Ukrinform que la situación en la región de Járkiv, al norte del país y fronteriza con Rusia es “bastante complicada”. Pese a ello, aseguró que la situación está “controlada” y que el ejército ruso no ha conseguido avanzar en puntos clave del frente pese a atacar con artillería la capital, de mismo nombre que la región.

Entretanto, Rusia anunció que consiguió matar a 50 oficiales ucranianos tras un ataque el sábado con misiles de crucero Kalibr en la región de Dnipro, en el este del país. Otro ataque similar habría destruido en Mykolaiv una decena de cañones Howitzer de 155 milímetros, además de una veintena de blindados, entregados recientemente a Kiev por parte de Estados Unidos.

En el este ucraniano se encuentra también la ciudad de Severodonetsk. Allí, el ministerio de Defensa de Rusia asegura que su ofensiva se está “desarrollando con éxito” y que se han hecho con el control de Metyolkine, a las afueras de la ciudad.

9:45 (BOG) Rusia denuncia el bloqueo parcial del tráfico de mercancías hacia Kaliningrado

En el ámbito internacional de la guerra, Rusia denunció el bloqueo parcial del tránsito de mercancías desde entre Lituania y su enclave de Kaliningrado, en el mar Báltico y sin unión terrestre con el resto del territorio ruso. Desde el Kremlin se tilda este acto como una violación del derecho internacional por parte de Lituania y la Unión Europea.

"Como país miembro de la UE, Lituania en el marco de las sanciones infringe una serie de actas internacionales jurídicamente vinculantes que afectan no sólo a las obligaciones de Lituania, sino también de la Unión Europea en su conjunto", dijo Konstantin Kosachov, vicepresidente del Senado ruso, en su canal de Telegram.

Una vista de un sistema de misiles tierra-aire S-400 en una base militar a las afueras de la ciudad de Gvardeysk cerca de Kaliningrado, Rusia, el 11 de marzo de 2019. Reuters

El pasado viernes se anunció este movimiento y su entrada en vigor el sábado como parte de las sanciones de la Unión Europea a Rusia. Tras ello, las autoridades lituanas restringieron el tráfico ferroviario por su territorio hacia Kaliningrado, lo que desde el Gobierno del enclave ruso se estima que supone un 40 o 50% de las importaciones totales del territorio.

