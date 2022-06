Rusia amenaza a Lituania por la restricción al tránsito de mercancías hacia Kaliningrado

El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolái Pátrushev, aseguró que Moscú adoptará medidas que tendrían un "grave impacto negativo" en Lituania si no se levanta el bloqueo parcial de algunos productos hacia el enclave de Kaliningrado. Vilna defiende que solo está aplicando las sanciones impuestas por la Unión Europea.

La tensión diplomática entre Rusia y la Unión Europea se centra ahora en Kaliningrado. Ese enclave ruso en el Mar Báltico está sufriendo desde el sábado restricciones en el tránsito de algunos productos provenientes de Lituania y eso llevó a Moscú a amenazar con represalias.

De visita en la zona, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolái Pátrushev, advirtió que Rusia "reaccionará sin lugar a dudas a estas acciones hostiles" y anticipó que las eventuales medidas causarían un "grave impacto negativo" en la población lituana, aunque no especificó cuáles serían. Estas representarían una respuesta al bloqueo dispuesto por la UE de productos como acero y otros metales ferrosos, cemento, alcohol y abonos.

Las autoridades rusas aseguran que el tránsito se ha visto afectado tanto por carreteras como por ferrocarriles y que el bloqueo alcanza a otros productos básicos, acusaciones que fueron desmentidas por Vilna.

Un tren de carga se mueve a lo largo de una vía férrea, tras la prohibición de Lituania del tránsito de mercancías bajo las sanciones de la UE, en Kaliningrado, Rusia, el 21 de junio de 2022. © Vitaly Nevar / Reuters

La primera ministra lituania Ingrida Simonyte afirmó que las restricciones afectan solo a los productos incluidos en el último paquete de castigos de la UE y que "el transporte de todos los demás bienes que no están sancionados o que aún no están sujetos a sanciones continúa, al igual que el tránsito de pasajeros".

La mandataria señaló que las denuncias rusas forman parte de su campaña de propaganda e ironizó acerca de las quejas de Moscú por la presunta violación del acuerdo para Kaliningrado, firmado entre Rusia y la UE cuando Lituania se unió al bloque en 2002. "No sé si queda algún tratado internacional que Rusia no haya violado todavía", cuestionó Simonyte.

Moscú le dice a Bruselas que las medidas son "inadmisibles"

Rusia instó a la Unión Europea a restablecer "inmediatamente" el flujo completo de productos con la región de Kaliningrado durante una reunión en el Ministerio de Exteriores, a la que fue convocado el embajador de la UE en Moscú, Markus Ederer.

En un comunicado, la cancillería rusa informó que a Ederer "se le expresó una firme protesta en relación con la propagación de las restricciones antirrusas y unilaterales al tránsito de mercancías" y que "habrá medidas de respuesta" si no se normaliza la situación.

La cartera de Exteriores tachó de "inadmisible" la implementación del bloque parcial que, para Moscú, viola "las obligaciones jurídicas y políticas de la UE" y conduce a "una escalada de la tensión".

Según el Gobierno ruso, las medidas de la UE violan el Acuerdo de Colaboración y Cooperación de 1994 y la Declaración Conjunta de 2002 sobre el tránsito entre Kaliningrado y el resto del territorio de la Federación rusa.

Sin embargo, a la salida de la reunión, Ederer defendió que la restricción "no se trata de un bloqueo" y que "el tránsito para personas y mercancías que no está bajo sanciones funciona con normalidad". Además, recalcó que Lituania no aplica medidas "unilaterales", sino que estas responden a la política del bloque.

"He instado a la parte rusa a mantener la calma y no agravar (la situación) ni en palabras ni en hechos, y solucionar este asunto por la vía diplomática", sentenció.

Kaliningrado, un antiguo territorio alemán rodeado por dos países de la OTAN

Kaliningrado es un enclave ruso con costas en el Mar Báltico, que está separado del resto de Rusia y tiene frontera con dos países de la Unión Europea y de la OTAN, Lituania y Polonia.

Fundado en 1255 durante la expansión germánica en territorio eslavo, la ciudad se llamaba Königsberg. Pero fue conquistada en 1945 por los soviéticos tras una dura lucha con los nazis y rebautizada como Kaliningrado.

Mapa con el enclave ruso de Kaliningrado destacando un paso fronterizo con Lituania Sylvie Husson AFP

El territorio cuenta con poco más de 200 kilómetros cuadrados y alrededor de un millón de habitantes. Se trata de un puesto militar de avanzada ruso, que Moscú ha reforzado con misiles con vectores nucleares y sistemas de defensa antiaérea ante lo que considera la amenaza de expansión de la OTAN.

Además, es una plataforma económica estratégica entre los mundos germánico y ruso, que desde 1996 es considerada una zona económica especial.

Este enclave se sostiene con sus dos puertos libres de hielo en Kaliningrado y Baltiisk y con sus trazados viales y ferroviarios. Mientras con Polonia no tiene conexión, existen trenes con mercancías que viajan a través de Lituania y Belarús.

Sin embargo, las sanciones europeas han limitado la circulación de algunos productos y Moscú solo puede trasladar las mercancías sujetas a estos castigos por vía marítima.

Denunciando el supuesto "bloqueo", el gobernador de Kaliningrado, Anton Alijanov estimó que entre el 40 y el 50% de los suministros que llegan al enclave desde Lituania podrían verse afectados.

Con Reuters, AP, EFE y AFP

