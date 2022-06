La defensa de Salah Abdeslam: "No cogió ningún Kalashnikov, no disparó a nadie"

Atentados de París

El último día de la defensa en el juicio por los atentados de París, ante una sala abarrotada, los abogados del principal acusado, Salah Abdeslam, impugnaron ante el tribunal la cadena perpetua solicitada por la Fiscalía. Extractos seleccionados.

Anuncios Lee mas

¿Se librará Salah Abdeslam de la cadena perpetua solicitada por la Fiscalía? Esto es lo que intentaron alegar el viernes 24 de junio los dos abogados de la única superviviente de los atentados del 13 de noviembre, Olivia Ronen y Martin Vettes. "Nuestra tarea es dolorosa [...], puede ser difícil de soportar cuando uno ya está sufriendo tanto. Pero es indispensable. Más aún porque Salah Abdeslam decidió no hablar durante seis años", dice el Sr. Vettes bajo la atenta mirada del acusado, con mascarilla quirúrgica en la cara y camiseta blanca pegada al cuerpo.

Y el abogado continúa: "Espero que su convicción no esté ya hecha. ¿Podrá este hombre volver a la sociedad o estará perdido para siempre? [...] Mucha gente ha llegado con certezas, sólo que nuestro trabajo es sacudir esas certezas. La Fiscalía está haciendo acusaciones pesadas, muy pesadas, demasiado pesadas".

"No es una persona violenta"

El abogado lamenta que Salah Abdeslam haya sido juzgado "como un bárbaro sediento de sangre o como un fanático que está en desacuerdo con nuestros valores". Porque "no encaja en ninguna de estas dos casillas". "No es una persona violenta".

La defensa se pregunta entonces: ¿es un cobarde, como algunos han argumentado? "Apareció casi todos los días en las audiencias. Si hubiera sido un cobarde, se habría quedado en la ratonera. Salah Abdeslam se llevó todos los testimonios de las víctimas, puedes estar seguro de ello. No siempre reaccionó como se esperaba. Entiendo que sus frases son indignantes, [con] sus palabras desastrosas, sus arrebatos inesperados sin filtro".

Ciertamente, "Salah Abdeslam no es un buen comunicador. Los medios de comunicación se han cebado con sus palabras para mantener la figura del diablo. Pero para el Sr. Vettes, a medida que avanzaban las audiencias, "Salah Abdeslam mostró su verdadera cara. Obviamente, no vamos a darle una medalla porque haya escuchado a las víctimas. Pero, ¿podemos reconocer que no es agradable recibir cada día las palabras de las víctimas? Una cosa es cierta para la defensa, "las víctimas tuvieron su parte indiscutible en la evolución de Salah Abdeslam en la audiencia".

"Sus lágrimas no eran en absoluto una estrategia de defensa"

Martin Vettes ve una prueba de ello en "la disculpa ecuménica y las lágrimas hacia todos los testimonios de las víctimas". Sentado en la caja, recibió estas palabras para sí mismo. No terminó de recordar estos testimonios. Sus lágrimas no eran en absoluto una estrategia de defensa. No fueron ni planeados ni solicitados.

Tras intentar justificar los desafortunados exabruptos del acusado, su abogado se dedicó a minimizar la importancia de su participación en la organización del autodenominado Estado Islámico. "No, Salah Abdeslam no lo sabía todo sobre el proyecto, pocas personas conocían los detalles. Se llama compartimentación. Sé que se ha convertido en un pastel en el cielo, pero existe".

Entonces, el magistrado volvió a hablar de la radicalización de su cliente: "El paso por la cárcel, no es un punto de inflexión". Tampoco se radicalizó en el Béguines, un bar de Molenbeek que algunos querrían convertir en una "centrífuga terrorista, una incubadora de yihadistas, e incluso el punto avanzado del Estado Islámico en Europa", ironiza el abogado.

"Pero entonces, ¿dónde se radicalizó?", se pregunta la defensa. Es en la habitación de su hermano Brahim donde se produce "la génesis, la matriz de su radicalización", continúa el abogado defensor. La defensa muestra la escena de Salah Abdeslam entrando en la habitación de su hermano mientras este ve un video de propaganda del autodenominado Estado Islámico, diseñado para incitar a los jóvenes a actuar. Ve cómo matan a civiles en Siria, al principio guarda silencio y luego se une al Grupo Estado Islámico, pensando que está haciendo el bien, dice el abogado. "No es un sociópata, no es un lunático. Es muy de su tiempo. Está indignado, como todos los jóvenes de su edad", explica el Sr. Vettes, refiriéndose al famoso libro 'Indignez-vous', de Stéphane Hessel.

"No cogió ningún Kalashnikov, no disparó a nadie".

El largo silencio mantenido por Salah Abdeslam "no facilitó la orientación de este caso. Al no hablar de los muertos, al tomar todos los crímenes para sí mismo. Mientras que él no tomó ningún Kalashnikov, no disparó a nadie. Quizá también los pague", argumenta Martin Vettes.

"Algunos nos advierten de que debemos mantener las distancias con Salah Abdeslam. Pero no queremos defenderlo desde lejos, o desde arriba como si fuera un don nadie. Ya hay suficiente distancia en la sociedad. La Fiscalía le pide que lo incapacite de por vida. Nuestro papel como abogados es reducir estas brechas. No juzgamos a los animales, demonios, sino a los humanos, aunque sea difícil de escuchar".

Para juzgar y juzgar bien, "se necesita mucho valor", concluye el Sr. Vettes. "No hay que juzgar según el sufrimiento abismal de las víctimas (...) Les pido que hagan el esfuerzo de hacerse una pregunta: ¿la sentencia nos hará mejores? Necesitamos encontrar el equilibrio después del caos. Sí, tuvimos un hermoso juicio en una magnífica sala, pero todo este decoro es secundario. Sea cual sea el escenario, la justicia sólo es bella cuando está bien hecha.

"No les pido valor, les pido que apliquen la ley"

"Puedes pensar que ya está todo dicho", continuó Olivia Ronen, que llevaba unos vaqueros rotos bajo su vestido negro. Pero todavía hay que añadir algunas palabras. (...) Fue una audiencia abrumadora, completa y furiosa. (...) Nadie en esta sala salió indemne. Todos sentimos el dolor".

En su discurso de apertura, la abogada explicó cómo el acusado se unió tarde a las filas del Grupo Estado Islámico, una cosa llevó a la otra. "¿Se sintió atrapado? No me gusta ese término", me dijo. "No quiero parecer una víctima. Las cosas sucedieron poco a poco".

Evidentemente, "si su cliente sigue en este mundo hoy, es obviamente por elección", dice Olivia Ronen. Lamenta especialmente que "el único superviviente" pueda cargar con la culpa de los demás. "Lo que la Fiscalía pone en marcha no es para castigar a Salah Abdeslam por lo que hizo o dejó de hacer, sino como medida ejemplarizante".

A continuación, trató de evitar la incompresibilidad de su sentencia mencionando las condiciones carcelarias de los acusados. "Bajo el pretexto de la seguridad, los hombres fueron encerrados en 9m², sin contacto con nadie, sin poder decir una sola palabra. El hombre es un animal social, si le quitas sus habilidades sociales es sólo un animal", dijo Ronen.

Finalmente, dirigiéndose al tribunal, dijo "no les pido valor, les pido que apliquen la ley". Refiriéndose a la abolición de la pena de muerte, terminó explicando que no ha desaparecido, sólo ha sido sustituida por otro castigo, la cadena perpetua, "un castigo cruel".

Esta defensa, dirigida magistralmente por el dúo Vittes/Ronen, no dejó indiferente a nadie en la sala. Es muy bueno que los abogados defensores sean brillantes", dijo Bruno Poncet, superviviente de Bataclan, "eso demuestra la fuerza de la democracia, no estamos en Guantánamo". Se espera el veredicto el 29 de junio.

*Adaptado de su versión original en francés

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo