Rafael Nadal se retira de Wimbledon por la rotura en el abdominal; no disputará la semifinal

Por una lesión abdominal, el tenista español Rafael Nadal se retiró este jueves del enfrentamiento de semifinales de Wimbledon contra el australiano Nick Kyrgios, por lo que se derrumban sus ilusiones de completar su 23º Grand Slam.

Anuncios Lee mas

El deportista de 36 años, quien tiene un récord masculino de 22 títulos de Gran Slam, expresó a la prensa que debía retirarse del torneo por sufrir un fuerte dolor abdominal, situación que, declaró, le genera profunda tristeza.

"No puedo imaginar ganar dos partidos con este dolor. Para mí, lo más importante es la felicidad y no el título, aunque todos saben cuánto esfuerzo pongo en esto, ya que no puedo arriesgarme a estar fuera del deporte de dos a tres meses”.

Luego de sus triunfos en los Abiertos de Australia y Francia durante este 2022, Nadal esperaba convertirse en el primer hombre desde Rod Laver, en 1969, en completar el slam de calendario. El miércoles, 6 de junio, en una lucha contra el dolor, finalizó el juego eliminando a Taylor Fritz en los cuartos de final de Wimbleldon.

"No quería retirarme en medio de unos cuartos de final y por eso ayer aguanté. Encontré la manera de acabar el partido y estoy orgulloso, pero una vez finalizado he pensado la decisión y ésta es la mejor para mí y para mi futuro", expresó el tenista.

El retiro del español convierte a Kyrgios en el primer australiano en llegar a la final masculina en el 'All England Club' desde Mark Philippoussis en 2003.

Sin embargo, Nadal expresó en rueda de prensa que podría haber tenido probabilidades de ganarle a Kyrgios "viendo al nivel al que estaba jugando, creo que podría haber tenido alguna oportunidad".

El retiro

Rafael Nadal aseguró que el abandono definitivo del tenis profesional es una “posibilidad que sigue en mi cabeza”. No obstante, por ahora no lo tiene planteado y espera que el descanso de las próximas semanas le permita recuperarse y “poder seguir entrenando para continuar con el calendario que tengo en mente”.

Con el anuncio de esta rueda de prensa, el español suma seis retiradas prematuras en toda su carrera deportiva. Este mismo año abandonó en el Masters 1000 de Roma, aunque cayó en la pista frente a Denis Shapovalov, lastimado en el pie.

En el caso de Wimbledon, aseguró que prefería detenerse antes de que la lesión en el abdomen se convirtiera en algo mucho peor. “No me puedo jugar lo que me queda de carrera”, recordando lo que le sucedió en 2009 cuando estuvo en una situación parecida.

"Mi experiencia con este tipo de lesiones ya es muy larga y como ya me pasó en 2009 en el US Open y en otras ocasiones, es mejor parar", manifestó Nadal.

En un entrenamiento realizado este mismo jueves por la mañana intentaron buscar alternativas a los dolores que sentía cambiando el estilo de saque, pero el dolor no le permitió continuar con la jornada.

"No estoy feliz, evidentemente, pero mañana lo veré todo de otra manera. Yo suelo ser una persona que mira las cosas buenas y malas y mirando la balanza, no puedo quejarme porque he disfrutado todo lo que he podido y no es momento de lamentarse".

Los exámenes médicos que le realizaron pusieron en evidencia una rotura de siete milímetros en el abdominal, por lo que solo le queda guardar reposo por las próximas semanas.

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo