Madrid contra el odio y la discriminación, así transcurrió la marcha del orgullo

Miles de personas corearon este sábado por las calles de Madrid el lema “Frente al odio: visibilidad, orgullo y resiliencia”. La marcha del orgullo LGBTIQ+ contó con la participación de más de 100 entidades y 40 coloridas carrozas luego de dos años de suspensión por la pandemia de Covid-19.

Ondeando banderas arcoíris, bailando diferentes estilos de música y coreando consignas como “Ni un paso atrás”, “Orgullo sin prejuicio” o “el Machismo también mata gays”, miles se movilizaron por el centro de Madrid, en lo que se conoce como el mayor evento del Orgullo de Europa.

"Después de dos años yo creo que la gente necesitaba otra vez sentirse libre, salir a la calle, poder disfrutar. Y al final no solamente es la fiesta, es que la gente necesita ser reconocida, valorada, no por la sexualidad, porque no se trata de eso, sino de que somos personas y necesitamos los mismos derechos que tienen por ser hombres, mujeres, gordos o flacos, negros o quien sea, todos somos iguales. Y el amor es amor, eso es lo que importa” declaró uno de los manifestantes.

Como es costumbre muchos de ellos decidieron utilizar trajes llamativos, mientras que otros llevaban el torso o el cuerpo desnudo con maquillaje corporal. “Lo mejor de este día es que te puedes sentir libre. En un día normal si vamos por la calle, nos miran fijamente solo porque tenemos el pelo corto”, dijo Alzira Valero.

Manifestantes disfrutando de la marcha del Orgullo en Madrid, España. © EFE / Luca Piergiovanni

Las reivindicaciones

Uno de los momentos más importantes del evento fue la lectura del manifiesto, en el cual este año hicieron un llamado al Gobierno y las instituciones a promover la igualdad y detener el odio contra los grupos vulnerables.

"Gritan ya desde las instituciones terribles discursos de odio: nos estigmatizan, señalan, nos culpan de problemas reales e inventados, nos presentan como personas con privilegios o peor, como amenazas a menores, o a las mujeres. Nos quieren señalados, culpables, con rabia, con miedo y con odio", se lee en el texto.

El documento también reivindica el trabajo que ha venido haciendo el colectivo en los últimos 30 años, conquistando derechos como el matrimonio igualitario, leyes autonómicas LGBTIQ+ o la aprobación definitiva de la futura Ley Trans y LGBTIQ+.

"Este año seguimos reivindicando una Ley Trans y LGBTIQ+, para defender la legislación y los derechos de todas las personas LGBTIQ+, además pedimos un pacto social y de Estado contra los discursos de odio que se están dando en las instituciones.", declaró Uge Sangil, presidente de la Federación Nacional de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales.

Cabecera de la movilización de Orgullo con el lema "Frente al odio: Visibilidad, orgullo y resiliencia. © EFE / Luca Piergiovanni

Aseguraron además que no se conformarán con gestos, palabras, ni promesas, que prefieren las acciones y que tampoco les sirve la promulgación de leyes a favor del colectivo que no son aplicadas por los jueces y que continuarán luchando hasta conseguir igualdad y libertad para toda la diversidad sexual, de género y familiar.

"Venimos a reivindicar nuestros derechos. Lo pasamos muy bien pero además estamos aquí para luchar. Que no se nos olvide que es el verdadero motivo por el que estamos aquí. No es una fiesta, es reivindicar los derechos que durante tantos años no hemos tenido, y lo vamos a pasar genial por todos los que ya no están aquí."

Manifestación por el Orgullo recorriendo las calles de Madrid. © EFE/Luca Piergiovanni

El Ejecutivo de España acordó en junio un nuevo borrador de un proyecto de ley de derechos y si el Parlamento lo apoya, las personas de 16 años podrán cambiar de sexo libremente y las de 12 años podrán acceder al beneficio con la autorización de un juez.

"Lo que estamos reivindicando dentro de la temática trans son las realidades no binarias, porque existen y tienen que estar dentro de lo articulado la ampliación para los menores trans. Y que los menores trans también tengan derecho a la libre autodeterminación de género, basándonos en la sentencia del Tribunal Constitucional del 2019” afirmó Mane Fernández, vicepresidente de la Federación Nacional de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales.

En la movilización participaron además algunos ministros del gabinete y antes de iniciar el evento el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, manifestó su respaldo a través de su cuenta de Twitter.

Nuestra diversidad es nuestro mayor orgullo. Reivindiquémosla; celebremos lo que somos, el derecho a ser quien queramos ser.



Hoy y siempre, ¡feliz #OrgulloLGTBI!🏳️‍🌈#OrgulloDePaís #Orgullo2022 pic.twitter.com/k3YRrgQZU1 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 9, 2022

Con información de Reuters, EFE y AP.

