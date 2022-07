Ola de calor castiga a Europa con récords de temperatura e incendios forestales

Inglaterra y Francia están en alerta roja por la ola de calor que podría superar en algunos puntos los 40 grados Celsius. Es la primera vez que el servicio meteorológico de Reino Unido emite una alerta roja, mientras que en Francia 15 departamentos están catalogados con la máxima alerta y los incendios en los secos pinares de Gironde no paran. En España hay dos fallecidos y la ola de incendios que asola a medio país deja miles de hectáreas calcinadas. Mientras, Italia registra máximas de 42 °C.

Europa occidental vive con preocupación un estado de urgencia climática que para los científicos y políticos es consecuencia directa del cambio climático. Los termómetros se alzan este lunes 18 de julio en Reino Unido y Francia, donde se esperan récords de temperatura.

Mientras tanto, media España es castigada por los incendios y aunque tendrá una tregua en las temperaturas el martes, se prevé que volverán en los próximos días. Balance de lo que ocurre en los países más afectados por la inusual ola de calor:

Inglaterra, por primera vez en alerta roja

La Oficina de Meteorología del Reino Unido (Met, por sus siglas en inglés) emitió este lunes 18 de julio en Inglaterra la alerta roja por la ola de calor y advirtió que las temperaturas pueden superar los 40 grados centígrados, lo que supondrá un récord.

Hasta ahora, las temperaturas más altas han sido registradas en Cambridge en 2019, cuando se llegó a 38,7 °C.

Es la primera vez que la Met emite una alerta roja en Inglaterra, mientras que el resto del territorio del Reino Unido se mantiene en alerta ámbar, un escalón menos que la roja, por las altas temperaturas.

El director de esta oficina, Paul Davies, advirtió que la noche de este lunes puede ser "muy opresiva" porque será difícil poder dormir por el calor y admitió estar "realmente preocupado" de que las temperaturas lleguen a los 41 °C.

"Estaremos preocupados por mañana, porque hay una buena posibilidad de que lleguemos a los 40 o 41 grados centígrados y con ello todas las condiciones para la salud que se producen por las altas temperaturas", agregó Davies a la cadena 'Sky News'.

Las autoridades británicas han pedido a la población que mantenga un alto nivel de hidratación, que cierre las cortinas de casa y no se exponga al sol en la mitad del día. También que evite viajar a menos que sea absolutamente esencial. Además, ha reforzado los servicios de ambulancia como parte de las medidas ante la ola de calor.

Más de una docena de compañías de tren piden no viajar durante los primeros días de la semana, salvo que sea estrictamente necesario. En el caso de la capital británica, Transport for London (TfL), que opera la red del transporte de la ciudad, pidió también que la gente no viaje a menos que sea esencial.

Francia: 15 departamentos en alerta roja y la región de Gironde en llamas

Francia vive este lunes un pico de la ola de calor que desde hace días afecta sobre todo al sur del país, con temperaturas de 40 grados Celsius en algunos de los 15 departamentos que están en alerta roja y récords en puntos de la fachada atlántica.

Esos 15 departamentos puestos en alerta roja por el servicio meteorológico del país, Météo-France, están todos en la fachada atlántica e incluyen los de la región de Bretaña, conocida por estar sometida habitualmente a un régimen oceánico que le garantiza mucha humedad y temperaturas suaves, pero que este lunes podría vivir máximas inéditas de 40 °C en el puerto de Brest y de 41 °C en la capital Rennes.

01:05

Mientras tanto, los incendios históricos en la región de Gironde no dan tregua. En los municipios de La Teste de Buch y Landiras, las llamas han devastado 14.000 hectáreas de bosque en menos de una semana y siguen avanzando.

El Gobierno francés ha decidido enviar refuerzos de 1.700 bomberos y más aviones para tratar de controlar los dos incendios que siguen activos.

En el mayor de las dos conflagraciones, que iniciaron en el municipio de Landiras, han quedado calcinadas 9.800 hectáreas en un perímetro de 48 kilómetros. En el de La Teste de Buch, han ardido 4.200 hectáreas también de bosque de pinos, con un perímetro de 28 kilómetros.

Tras un cambio de dirección del viento, las autoridades en el suroeste de Francia anunciaron planes para evacuar más localidades y desplazar a 3.500 personas en riesgo de verse en el camino de las llamas.

Otros tres aviones que podían descargar agua se sumaban a los seis que ya trabajaban sobre el fuego y las densas nubes de humo, según dijo el domingo el Ministerio del Interior.

Por otro lado, la ciudad de París, que se ha visto hasta ahora protegida de ese calor extremo, también se verá afectada con una máxima prevista de 39 °C y temperaturas de ese orden se repetirán en el oeste y en el interior de Francia.

En España hay dos fallecidos y 30 focos de llamas

La ola de calor vivida en España luego de la entrada de una masa de aire cálido del Sáhara deja en su noveno día máximas entre 39 y 45 grados en diversos puntos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, culpa de lo ocurrido al cambio climático y ha pedido este lunes a las administraciones y partidos políticos que hagan de las políticas medioambientales políticas de Estado.

Entretanto, los incendios en la provincia de Zamora dejaron dos víctimas mortales, uno de ellos un brigadista que combatía el fuego. El otro, un ganadero de la región.

01:11

El fuego ha arrasado cerca de 25.000 hectáreas en alrededor de 36 incendios forestales de punta a punta en el territorio, que mantienen en vilo a poblaciones rurales mientras un importante dispositivo con apoyo del Ejército intenta sofocar las llamas.

Se prevé que haya una tregua de la intensa ola de calor este martes, pero volverá en los próximos días.

Bea Hervella, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), advierte que, aunque mañana no haya ola activa, "el calor con mayúsculas se mantendrá en algunas zonas".

Italia, en máximas de 42 grados en medio de la sequía

Este lunes, Italia enfrenta picos de hasta 42 °C en las regiones de la Llanura Padana, la Toscana, Umbría y el Lacio, en el norte y centro del país, que vive su mayor sequía en los últimos 70 años y que ha vuelto a causar un desprendimiento en los Alpes italianos.

Las altas temperaturas llevan golpeando el país desde finales de mayo y seguirán en lo que resta de julio, según las predicciones.

"Con el inicio de la semana, el anticiclón africano 'Apocalypse4800' se hará cada vez más fuerte y potente, lo que causará temperaturas récord en muchas ciudades", explicó el meteorólogo y fundador del portal ilMeteo, Antonio Sanò.

A pesar de su mayor intensidad, esta ola de calor no es algo "excepcional", sino una realidad que demuestra que se está entrando en una "nueva era: la del fuego, la arena y el calor", resaltó el geólogo italiano Mario Tozzi en una entrevista al diario italiano 'La Reppublica'.

Los expertos calculan que el verano de este año superará las temperaturas del 2003, cuando Italia estuvo sumida en uno de los veranos más calurosos de su historia.

Países Bajos aplica plan nacional de calor y entra en alerta amarilla

El Real Instituto Meteorológico de Países Bajos (KNMI) declaró este lunes y martes la alerta amarilla por calor tropical y anunció que las temperaturas podrían superar los 38 grados en el sur del país, algo poco habitual que ha llevado a la aplicación del Plan Nacional de Calor.

Según el KNMI, se sentirá un calor tropical en casi todo el país, con entre 33 y 38 grados centígrados en el centro y sur de Países Bajos y unos 30 grados en el norte.

El Gobierno neerlandés también alertó a los ciudadanos de la prohibición de bañarse en vías fluviales y puentes por el peligro que acarrea y advirtió sobre una multa de 150 euros a los que violen esta prohibición.

La ola de calor también ha obligado a retrasar al próximo miércoles el inicio de la Marcha de los Cuatro Días de Nimega, una caminata anual en la que participan unas 45.000 personas de todo el mundo.

Con EFE y AP

