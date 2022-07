La visita al Elíseo de Mohamed bin Salman provoca ira, “indignación” y división en Francia

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibe en el Elíseo este 28 de julio a Mohamed bin Salman, el príncipe heredero saudita. La criticada visita es la primera a Europa desde el asesinato del periodista Jamal Khashoggi por presuntos agentes sauditas, lo que ha generado la ira de defensores de DD. HH. que claman Justicia por este asesinato. La prometida del reportero se declaró “escandalizada e indignada” con este encuentro que se da en el contexto de la guerra en Ucrania y la subida de los precios de la energía.

La cena de trabajo programada para este jueves 28 de julio en el Palacio del Elíseo entre el príncipe heredero saudita, Mohamed bin Salman (MBS) y el presidente Emmanuel Macron ha generado una cascada de reacciones por el contexto en el que se da.

Es la primera visita a Europa de MBS desde el asesinato en Turquía en 2018 del periodista Jamal Khashoggi por presuntos agentes de Riad, lo que ha provocado la ira de los defensores de derechos humanos que han clamado Justicia desde entonces por el asesinato del reportero, además de la división de la clase política francesa.

“Estoy escandalizada e indignada de que Emmanuel Macron reciba con todos los honores al verdugo de mi prometido. El aumento de los precios de la energía debido a la guerra en Ucrania solo puede justificar, en nombre de una supuesta realpolitik, la absolución del responsable de la política saudita hacia los opositores políticos lo que condujo a su muerte, como ha sido el caso de Jamal”, declaró Hatice Cengiz, la prometida de Khashoggi, a la AFP.

Defensores de DD. HH. critican la decisión del Elíseo

Antes de las declaraciones de Cengiz, dos ONG extranjeras presentaron en la mañana de este jueves una denuncia contra MBS por complicidad en tortura y por la desaparición forzada de Khashoggi.

“El documento de 42 páginas afirma que MBS no goza de inmunidad de procesamiento porque, como príncipe heredero, no es jefe de Estado", precisan las ONG Democracy for the Arab World Now (DAWN), fundada por Jamal Khashoggi, y Trial International en un comunicado que relaciona el medio radial ‘Franceinfo’.

"Los tribunales franceses son competentes para abrir una investigación judicial contra todo sospechoso que se encuentre en el territorio nacional en el momento de presentarse la denuncia", cualquiera que sea el lugar en que se hayan cometido los crímenes denunciados, según el abogado de las ONG, Henri Thulliez, consultado por la AFP.

Esta visita a Francia es “una vergüenza”, dijo al medio radial Abdullah Alaoudh, director para la región del Golfo de DAWN. “Creemos que MBS está tratando de limpiar sus crímenes. Ha apoyado a los líderes de la guerra en Libia y en otros lugares”, subrayó.

A las voces de rechazo por esta visita también se unió Reporteros Sin Fronteras (RSF). "Casi cuatro años después del asesinato del periodista Jamal Khashoggi, la reintegración de Mohamed Bin Salman en las relaciones internacionales solo supone desprecio a la verdad y a la Justicia", indicó el secretario general de RSF, Christophe Deloire.

Deloire pidió a Macron que demande al príncipe heredero la liberación de los 27 periodistas y blogueros que están actualmente detenidos en ese país, además de que permita la salida de Raif Badawi, retenido tras haber purgado 10 años de cárcel.

Entretanto, la eurodiputada ecologista de la coalición Nupes, Sandrine Rousseau, enumeró en su cuenta de Twitter las razones que podrían haber justificado una negativa para recibir al príncipe heredero saudita.

"(MBS) sanciona con pena de muerte la homosexualidad, da a las mujeres un estatuto menor, compra armas a Francia para matar a los civiles en Yemen, ordena el asesinato de Jamal Khashoggi".

Y prosigue: "PERO (él) tiene petróleo ENTONCES (él) es recibido en el Elíseo", pronunció Rousseau.

El argumento que defiende la visita de MBS

En defensa del encuentro salió la presidenta del grupo parlamentario macronista en la Asamblea Nacional, Aurore Bergé.

En declaraciones a ‘Franceinfo’ justificó la visita con el argumento de que "dialogar con el conjunto de los países del Golfo es una necesidad absoluta", al tiempo que consideró que "eso no significa olvidar los asuntos esenciales en términos de valores y de derechos humanos".

Bergé indicó que Macron "tiene que recibir a ciertos interlocutores" y recordó que el propio Joe Biden viajó recientemente a Riad, lo que demuestra "la necesidad de mantener un diálogo profundo con los países del Golfo" Pérsico.

Por su parte, la primera ministra, Elisabeth Borne, declaró que esto no equivalía a “poner a un lado nuestros principios” ni “poner en tela de juicio nuestro compromiso en favor de los derechos humanos”.

Minutos después, el Elíseo, que aún no ha difundido la totalidad de los puntos de la agenda de trabajo, anunció que Emmanuel Macron abordará la “cuestión de los derechos humanos” en su reunión.

La guerra en Ucrania y el costo de la energía devuelve a la escena a MBS

Desde el asesinato de Khashoggi en el consulado saudita en Estambul, y luego de conocerse un informe estadounidense que vinculó a Bin Salman con el crimen, los líderes occidentales habían evitado reunirse con el príncipe hasta que en diciembre de 2021 el propio Macron rompió con el aislamiento y lo visitó en Riad.

Después, otros mandatarios siguieron la línea como el primer ministro británico Boris Johnson. Y, hace solo un par de semanas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Lo que indica que, según lo explica a ‘Franceinfo’ el periodista George Malbrunot, especialista en Medio Oriente, "Arabia Saudita es ineludible y lo es aún más con la crisis ucraniana. Necesitamos petróleo saudita", respuesta para que MBS entre de nuevo a la escena política internacional.

El criticado encuentro entre Macron y Bin Salman solo será accesible para los reporteros gráficos, porque según el Elíseo no tienen prevista ninguna declaración.

Con AFP, EFE y medios locales

