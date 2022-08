La Ucrania de antes de la guerra ya no existe

Fragmentos de Ucrania

La invasión rusa a suelo ucraniano, que empezó como una "operación especial" y se convirtió rápidamente en una cruenta guerra, logró desdibujar la vida de la población por completo. Semblanza de Irene Savio, enviada especial de France 24 a Ucrania, a seis meses del conflicto que golpea a Europa.

La primera señal de anormalidad son los aviones comerciales, que ya no hay. El transporte por excelencia en nuestra época para las grandes distancias ha desaparecido en Ucrania.

Sencillamente es una realidad que ha dejado de existir. No se entra ni se sale del país por aire desde hace seis meses, eso es, cuando empezó la guerra.

Lo mismo pasó hace ocho años, en escala más reducida, cuando primero Rusia se anexionó Crimea y luego estalló la revuelta prorrusa en el Donbass, en el este ucraniano. La suspensión de los vuelos en los aeropuertos afectados fue el punto de no retorno, que desveló que la situación solo se iba a agravar.

Era 2014 y entonces las cronistas -entre ellas la firmante y su compañera Leticia Álvarez, en estos meses enviadas de France 24- empezaron a viajar en combinaciones de tren, autobús, taxi y kilómetros a pie en los pasos fronterizos. Hoy eso es común en todo el país, pues ningún aeropuerto funciona. La logística es un dolor de cabeza.

En un país, que es el segundo más grande de Europa después de Rusia, desplazamientos de una o dos horas como máximo en avión, se han transformado en periplos de varios días en trenes ruidosos y abarrotados, o por carreteras casi siempre de un carril, con baches y donde los embotellamientos casi siempre coinciden con la presencia de ‘checkpoints’, con todas sus consecuencias para la población local y para el transporte de mercancías, comida o medicinas.

Archivo: Un soldado ucraniano en un puesto de control antes del último puente en la carretera de Stoyanka a Kiev, el 6 de marzo de 2022. © AFP

Dado que las fronteras que se pueden cruzar son solo las terrestres, en los cruces de Medyka, en la frontera de Polonia, centenares de camiones aguardan en filas kilométricas para entrar en Ucrania, muchos de los cuales cargan la ayuda internacional.

De esta forma, también han entrado al país decenas de viejos automóviles de segunda mano, que países como Reino Unido envían al país eslavo, y cuyos trozos algunos voluntarios han estado usando incluso para fabricar equipos de protección personal en ciudades tan alejadas como Zaporizhia.

Un conflicto con variados rostros

De hecho, el desabastecimiento existe hoy en Ucrania, pero es irregular y está acompañado de escenas aparentemente tan inverosímiles como las de la gente que espera en fila para recibir un trozo de pan y, a poca distancia, supermercados que -incluso en la martirizada Járkiv- aún venden cerveza de famosas marcas mexicanas. Las beben los jóvenes que, incluso en épocas de guerra, no renuncian a una reunión entre amigos o festejar un cumpleaños, cuando eso no significa jugarse la vida.

Archivo: Transeúntes caminan entre las ruinas de la Universidad Politécnica de Kharkiv, en el este de Ucrania, destruida por los ataques rusos, el 19 de agosto de 2022. © Sergey Bobok, AFP

Son la cara de un conflicto que tiene muchos rostros, incluyendo el silencio que ha caído sobre cualquier exceso de crítica, un atrevimiento que a menudo las autoridades ven como síntomas de deslealtad hacia el país, en un momento en el que el enemigo ruso aún dispara a discreción en el este y sur de Ucrania. Prueba de ello son las denuncias sobre la arraigada corrupción que padece el país, de las que ahora apenas se habla.

“Debemos evitar hablar del tema por la guerra, pero todos lo saben. La corrupción es un gran problema en Ucrania”, confiesa Yuri, un maestro de Odessa.

No es el único contencioso existente en Ucrania, pero que subyace debajo de la superficie.

Otro asunto, mucho más complicado y polarizador, es el tema de la coexistencia del ruso y del ucraniano. Nadie sabe con exactitud cuántos hoy prefieren uno o el otro. Pero, como ya ocurrió en 2014, el estallido de la guerra hace seis meses ha empujado a más ucranianos a manifestar públicamente su decisión de querer abandonar completamente el ruso, para hablar únicamente en ucraniano.

Y, aún así, no todos están de acuerdo con el retroceso de la lengua de Tolstói y la hablan abiertamente cuando no se encuentran en el oeste del país, pues allí el uso del ruso no es bien visto.

“No veo por qué debería abandonar el ruso, es mi idioma y el idioma que hablamos en casa, si bien en la escuela mis hijos solo estudian en ucraniano”, dice Misha, un conductor de Járkiv.

“Debería ser considerada una riqueza el poder hablar en más idiomas”, agrega, al reflexionar sobre los recientes anuncios del Gobierno de Kiev de que se estaría pensando en medidas como disminuir las horas de literatura rusa en las clases.

Los bombardeos como lengua común

Pero las crónicas cotidianas disipan estos debates, cuando los enfrentamientos siguen provocando muerte y destrucción.

Las cifras conocidas hasta la fecha reflejan la magnitud del desastre provocado por la invasión rusa. El último dato ofrecido por el primer ministro ucraniano, Denys Shmyhal, ha sido de 750.000 millones de dólares que se necesitarán para la reconstrucción cuando el conflicto acabe, según dijo en un simposio en Lugano; otros han dado cifras más altas. Ni las estructuras médicas se salvaron.

Un coche de bebé yace en un camino después del mortal ataque con misiles rusos en Vinnytsia, Ucrania, jueves 14 de julio de 2022. © Efrem Lukatsky / AP

La Organización Mundial de la Salud ya ha llegado a contabilizar, en su análisis actualizado regularmente, unos 400 ataques a hospitales y otros centros médicos. Son testigos, ellos también, de un conflicto que ya ha matado a más de 5.000 civiles y ha herido a más de 7.000, según la ONU.

Incluso la reconstrucción de las viviendas ubicadas en aquellas zonas cercanas a Kiev que las tropas rusas abandonaron en marzo, aún parece una quimera. Hace parte también de una Ucrania que ahora no existe más.

