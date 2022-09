Carlos III es proclamado nuevo rey: “Seguiré el ejemplo inspirador que se me ha dado”

EN DIRECTO

Este sábado 10 de septiembre, Carlos III es proclamado de manera oficial el nuevo rey y jefe de Estado de Reino Unido, durante una ceremonia en el Palacio de St. James, en Londres. En la víspera, el monarca ofreció un discurso en el que prometió servir a todos los ciudadanos por encima de sus creencias y continuar con los valores constitucionales que siguió su madre Isabel II.

Cambio histórico. Carlos III, de 73 años, se convierte en el nuevo monarca británico. El soberano asume el nuevo rol en medio de la conmoción y el duelo oficial por la partida de Isabel II, que con más de siete décadas en el trono ostentó el reinado más prolongado de la historia.

El hijo mayor de la reina más longeva es proclamado formalmente el nuevo rey, un cargo para el que se ha preparado durante toda su vida, en una ceremonia de asenso por primera vez televisada del Consejo de Ascensión, en el Palacio de St James, en Londres.

El grupo encargado de la proclamación está formado por consejeros privados que han asesorado al soberano desde la era normanda. Ahora forman parte de unos 670 políticos de alto nivel, incluida la primera ministra Liz Truss.

Al evento también asisten clérigos de alto rango, el alcalde de la capital británica, altos funcionarios y comisionados de los otros 14 reinos que tienen al monarca como jefe de Estado.

Siga aquí las noticias más destacadas de este 10 de septiembre:

5:35 (BOG) Carlos III juramenta como rey: “Soy profundamente consciente de esta gran herencia y deberes que me han pasado”

El nuevo rey emitió un discurso, en el que inició ratificando el deceso de su madre Isabel II, cuya partida describió como “irreparable”. El monarca procedió rindiendo tributo a los más de 70 años de servicio de la fallecida soberana y agradeciendo las muestras de cariño que recibe, tras su muerte.

“Es mi más doloroso deber anunciarles el fallecimiento de mi querida madre la reina. Sé cuán profundamente ustedes y toda la nación, y creo que puedo decir que todo el mundo, se solidarizan conmigo por la pérdida irreparable que todos hemos sufrido”, señaló el soberano.

#CarlosIII lee su proclamación oficial y firma el documento que ratifica la declaración➡️https://t.co/HoLOBoGSt4 pic.twitter.com/sCetsOVb4Y — FRANCE 24 Español (@France24_es) September 10, 2022

Carlos prometió una vez más continuidad en su reinado y seguir la tradición de su madre. “Soy profundamente consciente de esta gran herencia y de los deberes y fuertes responsabilidades de soberanía que ahora me han pasado. Al asumir estas responsabilidades, me esforzaré por seguir el ejemplo inspirador que se me ha dado al defender el Gobierno constitucional y buscar la paz, la armonía y la prosperidad de los pueblos de estas islas y de los reinos y territorios de la Commonwealth en todo el mundo”, resaltó.

5:05 (BOG) Las firmas clave para la proclamación son dadas

La Lord Presidenta del Consejo, Penny Mordaunt, emite una declaración para oficializar el nuevo nombramiento de Carlos III y miembros del Consejo firman el texto oficial.

En la primera parte, Mordaunt ratificó el deceso de la soberana Isabel II. “Considerando que a Dios todopoderoso le ha placido llamar a su misericordia a nuestra difunta soberana, la reina Isabel II, de bendita y gloriosa memoria, por cuyo fallecimiento la corona de Reino Unido e Irlanda del Norte corresponde única y legítimamente al príncipe Carlos Felipe Arturo Jorge”.

Posteriormente, Mordaunt continúa avalando la proclamación del hijo mayor de la monarca como el nuevo jefe de Estado.

“Carlos III es, por la gracia de Dios del Reino Unido e Irlanda del Norte y de sus demás reinos y territorios, rey, cabeza de la república, defensor de la fe, a quien reconocemos toda fe y obediencia con humilde afecto, suplicando a Dios por quienes reinan, reyes y reinas, que bendiga a su majestad con largos y felices años para reinar sobre nosotros”, dijo.

La Lord Presidenta concluyó señalando: “Dios salve al rey”, frase a la que los miembros presentes responden al unísono.

4:41 (BOG) Lo que se espera de la jornada de ascenso al trono

La Proclamación Principal se lee desde el balcón del Palacio de St James con vistas a Friary Court. La ceremonia suele ir acompañada de saludos de armas simultáneos en Hyde Park y en la Torre de Londres.

Para el medio día, hora local, está prevista una segunda investidura en el Royal Exchange de la ciudad de Londres.

Posteriormente, se espera que los parlamentarios principales presten juramento de lealtad al nuevo rey, mientras las condolencias por la reina Isabel II continúan en el Parlamento hasta las 22:00.

Todos los legisladores tendrán la oportunidad de prestar juramento cuando el órgano legislativo retome funciones después de los 10 días de duelo nacional, aunque no es un requisito formal.

También se harán más proclamaciones el domingo 11 de septiembre en Escocia, Irlanda del Norte y Gales.

Con Reuters y medios locales

