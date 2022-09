Los italianos votan en unas elecciones legislativas marcadas por la fuerza de la extrema derecha

© APLaPresse via AP

Los italianos comenzaron a votar este domingo 25 de septiembre por la mañana para elegir su nuevo parlamento y al futuro primer ministro; una votación que -salvo sorpresas de última hora- verá ganar a la extrema derecha. Mientras que se esperaba que más de 50 millones de votantes emitieran su voto, largas colas se formaron frente a los colegios electorales en muchas partes del país. Algunos votantes llegaron incluso antes de que se abrieran las urnas a las 7 de la mañana.

Unas elecciones legislativas donde la extrema derecha parte como favorita para hacerse con la mayoría parlamentaria y, posteriormente el cargo de primer ministro y el gobierno.

La votación para determinar la composición del futuro Parlamento italiano terminará hacia las 23:00 horas (hora local) mientras los primeros sondeos darán una indicación de los resultados.

La líder del partido postfascista, Fratelli d'Italia (Hermanos de Italia), Giorgia Meloni, de 45 años, podría obtener casi un cuarto de los votos en los últimos sondeos. Ella y su partido son los favoritos para liderar un gobierno de coalición en el que la extrema derecha dominaría ampliamente a la derecha clásica.

Primera sorpresa de las elecciones italianas. La abstención (de momento) no es tan alta como se esperaba. La crónica de urgencia, #ElezioniPolitiche2022 https://t.co/NViZnZ6upg — Irene L. Savio (@Irenls_) September 25, 2022

La futura configuración de este gobierno italiano preocupa no sólo a algunos sectores de este país fundador de Europa y tercera economía de la zona euro, sino también en la Unión Europea.

"En Europa, todos están preocupados por ver a Meloni en el gobierno (...). Se acabó la fiesta, Italia empezará a defender sus intereses nacionales", advirtió la candidata favorita durante su campaña.

Esta antigua admiradora de Mussolini, cuyo lema es "Dios, patria, familia", ha conseguido convertir la imágen de su partido y catalizar el descontento y las frustraciones de sus compatriotas, acampando en la oposición mientras todos los demás partidos apoyaban el gobierno de unidad nacional de Mario Draghi.

Ultraconservadora y antiinmigrante

Si Giorgia Meloni ha renunciado a salir de la zona euro, sigue sin embargo pidiendo que se revisen las normas del Pacto de Estabilidad, suspendido por la crisis sanitaria y que fija un techo del 3% del PIB para el déficit y del 60% para la deuda.

Según los observadores, en un contexto de recuperación post-Covid-19, Italia no puede permitirse el lujo de privarse del dinero que viene de Europa, lo que haría que el margen de maniobra de Meloni fuera limitado. Pero podría seguir su lucha contra Bruselas, junto a Varsovia y Budapest en particular, en cuestiones como la defensa del interés nacional.

En temas sociales, Meloni, oriunda de Roma, es ultraconservadora. "¡Sí a la familia natural, no al lobby LGBT! Sí a la identidad sexual, no a la ideología de género. Sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte", proclamó en junio, prometiendo también luchar "contra la islamización de Europa".

Su llegada al poder también es preocupante porque supondría un cierre del país, al que llegan cada año decenas de miles de inmigrantes, sobre todo de África. Pero aunque la inestabilidad gubernamental de Italia es bien conocida, los expertos ya coinciden en la corta esperanza de vida de esta coalición, en la que Meloni tendría muchos desafíos.

El papel clave de los indecisos

Su aliado Matteo Salvini, jefe de la Liga Norte, un movimiento de extrema derecha antiinmigración dijo a la prensa de camino a votar que "jugaba para ganar, no para participar". Declaró que veía a su partido "en el podio: primero, segundo, en el peor de los casos tercero" tras la votación.

"Estoy deseando volver a partir de mañana al Gobierno de este extraordinario país", añadió Salvini, que fue viceprimer ministro y ministro del Interior en el primer Gobierno de Giuseppe Conte entre 2018 y 2019. También votaron por la mañana el presidente de la República, Sergio Mattarella, y Enrico Letta, líder del Partido Democrático (PD, centro-izquierda).

Emiliana De Blasio, profesora de sociología en la Universidad Luiss de Roma, analizó para la agencia de noticias AFP que el resultado de los comicios no es inevitable.

"Imprevisibles, las elecciones se juegan en la emoción y en el último momento", aseguró, destacando el papel clave de los votantes indecisos, estimados en torno al 20%, y la importancia de la participación final.

Las puntuaciones del Movimiento 5 Estrellas (M5S, antes antisistema), con su crédito para la institución de una renta mínima para los más pobres, y del Partido Democrático (PD, izquierda), bien implantado a nivel local, podrían dar sorpresas, especialmente en el sur del país.

Cualquiera que sea el gobierno que surja de las elecciones, su camino estará marcado por inmensos desafíos. Tendrá que hacer frente a la crisis provocada por la subida de los precios, mientras que la deuda de Italia se sitúa en el 150% del PIB, el ratio más alto de la eurozona después de Grecia.

En este contexto, el plan europeo de recuperación post pandémica, del que Italia es el mayor beneficiario, será esencial para mantener la península a flote.

