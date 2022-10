Emmanuel Macron anuncia la entrega de radares y misiles antiaéreos a Kiev

GUERRA EN UCRANIA

El presidente francés anunció la entrega de este material a Ucrania y declaró que París estaba proporcionando inteligencia a Kiev. En la jornada, su homólogo ruso, Vladimir Putin, arremetió contra Occidente ante el foro Semana Rusa de la Energía, en Moscú, por los altos costos de los hidrocarburos y se desligó de cualquier responsabilidad como consecuencia de la guerra que lanzó contra Ucrania. Putin abrió la puerta a reanudar el flujo de gas a través del gasoducto Nord Stream 2, aunque exige levantar el techo de los precios del crudo ruso, una oferta inmediatamente rechazada por Berlín.

Anuncios Lee mas

En diálogo con el canal estatal France 2, el presidente de Francia anunció que el país le proveerá a Kiev suministros de defensa, como sistemas antiaéreos, radares y misiles. Los materiales llegarán al este europeo "en las próximas semanas".

El mandatario explicó que se trata de ayudas para sostener la resistencia ucraniana luego de que Rusia lanzara ataques por "tierra, mar, aire y hasta con drones contra infraestructuras y objetivos civiles", algo que Macron calificó como "una fase inédita" de agresiones que buscan "romper" la oposición rival.

"Ya lo hemos enviado y vamos a intensificar los envíos, en particular para protegerse de los ataques de drones", agregó. Dentro del plan para asistir a Ucrania, París está en conversaciones con Dinamarca para derivar una compra de seis cañones autopropulsados Caesar, adquiridos por Copenhague, por pedido expreso del Ministerio de Defensa ucraniano.

En las declaraciones, Macron dejó en claro que continuarán sostenidamente con la colaboración de armas a Kiev, pero no dio mayores detalles.

Nous aidons l'Ukraine à résister sur son sol, jamais à attaquer la Russie. Vladimir Poutine doit cesser cette guerre et respecter l’intégrité territoriale de l’Ukraine. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 12, 2022

No obstante, la contribución francesa no se limita únicamente al campo armamentístico, sino también a abastecerse de información de inteligencia para que "los ucranianos se defiendan", aunque Macron no quiso ahondar más sobre esta temática.

En tanto, el mandatario francés también llamó a Vladimir Putin a no utilizar armas nucleares. El galo tildó como "una responsabilidad histórica" si el Kremlin cae en la utilización de elementos de ese tipo, algo que fue recurrente en sus conversaciones con el líder ruso. "Hay que evitar cualquier escalada del conflicto", resaltó.

Además, hizo hincapié en que los involucrados en la guerra deberán recurrir a la mesa de negociaciones tarde o temprano, pero aclaró que eso no significa que será a costa de una rendición de Kiev. "Negociar no es renunciar", recalcó y cerró avisando que "los ucranianos son los que deben decidir".

Putin: las fugas del Nord Stream son un acto de "terrorismo internacional"

"La pelota está en la cancha de la UE" si desea el suministro de gas, aseguró el presidente de Rusia, Vladimir Putin. El mandatario presiona a Occidente a flexibilizar las sanciones contra Moscú a cambio de reanudar el flujo de hidrocarburos, cuya reducción dispara los precios.

En el marco del foro internacional Semana Rusa de la Energía, que se desarrolla en Moscú, Putin aseguró este 12 de octubre que está dispuesto a restaurar el suministro de gas a Europa a través de un enlace que se mantiene intacto del gasoducto Nord Stream 2, con destino a Alemania bajo el Mar Báltico.

Pero el líder del Kremlin exige levantar el tope en el precio del petróleo ruso que Occidente pide en respuesta a la invasión de Moscú a Ucrania.

"Si los precios del petróleo de Rusia u otros países son limitados y se introducen topes de precios artificiales, inevitablemente empeorará el clima de inversión en el sector energético mundial y luego conducirá a la escasez mundial de recursos energéticos y su costo aumentará. Esto, repito, golpeará a los Estados más pobres", desafió.

El mandatario ruso parece tener el as bajo la manga luego de que la semana pasada la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP+) le diera un espaldarazo al anunciar que reducirá la producción de crudo, pese al intenso cabildeo de Estados Unidos para evitarlo. La medida pone a Occidente contra las cuerdas, ya que empeoraría la actual crisis energética que dispara la inflación.

"No proporcionaremos recursos energéticos a países que limiten sus precios (...) aquellos que prefieran los trucos de los tramposos y el chantaje desvergonzado a las asociaciones comerciales y los esquemas de mercado. Hemos estado viviendo en ese entorno político durante décadas; quiero decir que no nos infligiremos pérdidas a nosotros mismos", advirtió el líder del Kremlin.

Durante su intervención, el presidente ruso volvió a acusar a Estados Unidos de estar detrás de las explosiones que destrozaron ambos enlaces del oleoducto Nord Stream 1 y uno de los dos enlaces del oleoducto Nord Stream 2, causando una fuga masiva de gas y dejándolos fuera de servicio.

"No hay duda de que el sabotaje de los oleoductos Nord Stream 1 y 2 es un ataque terrorista internacional destinado a destruir el suministro de energía", dijo Putin.

Sin embargo, Washington y la UE señalan a Moscú de ocasionar el “sabotaje” y usarlo como un arma más de guerra en un intento por repeler la oposición internacional al conflicto que Putin ordenó contra su vecino país el pasado 24 de febrero.

Mapa con la zona donde se detectó una fuga en el gasoducto Nord Stream 1 y 2 AFP

Lejos de reconocer responsabilidades por el conflicto que lanzó, Putin aseguró que su Gobierno no tiene nada que ver con los altísimos precios de la energía que enfrentan los europeos de cara al invierno. En cambio, culpó a Occidente de avivar una crisis energética mundial, tras las sanciones que emitió en su contra.

“Rusia es uno de los actores clave en el mercado energético mundial. En términos de producción de petróleo y gas, generación de electricidad y producción de carbón, nuestro país se encuentra entre los líderes. A pesar de las sanciones y el sabotaje de la infraestructura, no tenemos la intención de ceder nuestra posición (…) La producción de petróleo de Rusia ya ha superado la recesión e incluso es ligeramente superior al nivel del año pasado. Planeamos que, hasta 2025, las exportaciones y la producción total de petróleo en nuestro país se mantengan sobre el nivel actual", sostuvo.

Alemania rechaza la oferta rusa de reanudar el flujo de gas a través de Nord Stream 2

La propuesta de Putin con tintes de presión fue rápidamente rechazada por Berlín.

Alemania congeló el proyecto Nord Stream 2 días antes de que Rusia enviara tropas a Ucrania y un portavoz del Gobierno alemán descartó este miércoles 12 de octubre tomar el hidrocarburo por esa ruta.

Tras el pronunciamiento del líder ruso, funcionarios alemanes replicaron que Moscú detuvo los suministros a través de Nord Stream 1 como una táctica política y cuestionaron por qué ahora los abastecimientos a través de Nord Stream 2 serían más confiables.

En medio de su desafiante propuesta, Putin también dejaría ver la urgencia por fortalecer sus finanzas ante las sanciones que golpean su principal fuente de ingresos.

El mandatario insistió en ello cuando planteó la idea de crear un centro de gas europeo alternativo a través de Turquía.

"Podríamos mover los volúmenes perdidos a lo largo de Nord Stream a lo largo del fondo del Mar Báltico hasta la región del Mar Negro y así hacer las rutas principales para el suministro de nuestro combustible, nuestro gas natural a Europa a través de Turquía", expuso.

El logotipo del proyecto de gasoducto Nord Stream 2 se ve en un tubo en la planta de laminación de tubos de ChelPipe Group en Chelyabinsk, Rusia, 26 de febrero de 2020. © Maxim Shemetov / Reuters

Entretanto, los ministros de energía de la UE se reunieron en Praga para tratar de acordar nuevas medidas frente a la crisis.

La mayoría del bloque de 27 países asegura que quiere un tope en el precio de la gasolina, pero no están de acuerdo con la forma en que la medida sería llevada a cabo.

Naciones como Alemania siguen oponiéndose, argumentando que se corre el riesgo de cortar el suministro. Berlín y los Países Bajos presentaron sus propias propuestas antes de la reunión en la capital checa. Entre ellas, un nuevo precio de referencia para el gas natural licuado, objetivos más estrictos para ahorrar gas y negociar costos más bajos con otros proveedores como Noruega.

Las preocupaciones sobre la seguridad del suministro de energía aumentaron este 12 de octubre cuando una fuga en Polonia, en el oleoducto Druzhba que transporta gas desde Rusia, redujo el flujo de petróleo a Alemania.

Varsovia señaló que el escape probablemente fue causado por un accidente, pero ocurre justo cuando las naciones de la UE buscan dejar de depender de la energía rusa.

La OTAN se compromete a fortalecer los sistemas de defensa de Ucrania

Los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se comprometieron nuevamente a brindarle asistencia militar sólida y duradera al Ejército del país atacado, durante una reunión en Bruselas.

El pronunciamiento tiene lugar luego de que el Kremlin reforzara su campaña en los últimos días con nuevos ataques que afectaron a población civil en ciudades como Kiev, la capital, y Zaporizhia, recientemente anexionada por Moscú en una serie de referendos considerados ilegales por la mayor parte de la comunidad internacional.

"Doy la bienvenida al reciente anuncio de Alemania y también a la entrega de sistemas de defensa aérea alemanes a Ucrania. Los horribles e indiscriminados ataques contra ciudades ucranianas, civiles asesinados, infraestructura civil crítica destruida y los ataques al sistema energético, la infraestructura energética, (son) graves a medida que nos acercamos al invierno, por lo que todo esto demuestra la necesidad urgente por fortalecer la defensa aérea de Ucrania", aseguró el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

02:43

Horas antes, el secretario de Defensa de EE. UU., Lloyd Austin, junto a su homólogo ucraniano, Oleksii Reznikov, inauguró la reunión de más de 50 países que condenaron los mortíferos ataques con misiles ordenados por el presidente Vladimir Putin, contra "objetivos sin fines militares" en toda Ucrania.

“El mundo entero acaba de ver una vez más la malicia y la crueldad de la guerra elegida por Putin, enraizada en la agresión y librada con un profundo desprecio por las reglas de la guerra”, sostuvo Austin.

Rusia ataca siete regiones ucranianas; restauran energía en la planta de Zaporizhia

Las tropas rusas volvieron a atacar Zaporizhia, en el sur de Ucrania, y alrededores durante la noche, con el lanzamiento de al menos siete misiles S-300. Dos de ellos impactaron en un distrito del centro regional y otros cinco en los suburbios, indicaron las autoridades.

Solo en la ciudad en la ciudad de Avdiivka, perteneciente a la provincia de Donetsk, en el este del territorio ucraniano, al menos siete personas murieron y ocho resultaron heridas en una embestida de Moscú contra un mercado abarrotado, informó el gobernador de la región, Pavlo Kyrylenko.

“No hay lógica militar en tales bombardeos, solo un deseo desenfrenado de matar a la mayor cantidad posible de nuestra gente e intimidar a otros”, aseguró el funcionario.

Tras semanas de reveses de las tropas rusas en el terreno, luego de que las fuerzas de Ucrania recuperaran grandes franjas de pueblos y ciudades, especialmente en el norte del país, Putin ha renovado las órdenes de tácticas que recrudecen el conflicto.

Sin embargo, el dirigente del Kremlin acusó a las defensas de Kiev de propinar un “ataque terrorista”, después de que el fin de semana una fuerte explosión destruyera parte del único puente que conecta al territorio ruso con la península de Crimea, en el sur de Ucrania, y anexionada por Moscú en 2014.

Por esta acusación, al menos ocho personas fueron detenidas en las últimas horas. Entre ellas, cinco ciudadanos rusos, según las autoridades ucranianas.

Kiev rechaza los señalamientos de Moscú. "Toda la actividad del FSB (Servicio de Seguridad Federal de Rusia) y el Comité de Investigación es una tontería", describió a la radio local Andriy Yusov, oficial de prensa de la inteligencia militar ucraniana.

En medio del aumento de agresiones en el terreno, incluidos los alrededores de la planta nuclear de Zaporizhia, en el sur del país, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) informó que fue restaurada la energía externa de la instalación.

Archivo. Un vehículo blindado todoterreno ruso está estacionado afuera de la planta de energía nuclear de Zaporizhia durante la visita de la misión de expertos de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) en el curso del conflicto entre Ucrania y Rusia en las afueras de Enerhodar en la región de Zaporizhzhia. Septiembre. 1 de enero de 2022. REUTERS - ALEXANDER ERMOCHENKO

Poco antes, el director general del OIEA, Rafael Grossi, advirtió que la planta nuclear más grande de Europa había perdido, por segunda vez en cinco días, toda la conexión eléctrica del exterior necesaria para los sistemas de seguridad vitales.

Pese a la reanudación, el riesgo sigue siendo latente ante los intensos bombardeos en las inmediaciones de la planta manejada por expertos ucranianos, pero controlada por las tropas rusas.

Con Reuters, AP, EFE y medios locales

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo