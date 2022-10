El escritor esrilanqués Shehan Karunatilaka ganó el prestigioso Premio Booker de habla inglesa

El escritor de Sri Lanka Shehan Karunatilaka ganó el lunes el Premio Booker por su segunda novela "Las siete lunas de Maali Almeida", sobre un fotógrafo de guerra muerto en una misión en el más allá.

Anuncios Lee mas

Karunatilaka recibió el galardón de manos de la reina consorte Camilla en la primera ceremonia presencial del premio literario en inglés desde 2019. También recibió un premio de 50.000 libras (56.810 dólares).

Ambientada en la Sri Lanka de 1990, durante la guerra civil del país, la historia de Karunatilaka sigue al fotógrafo de guerra y ludópata homosexual Maali Almeida, que se despierta muerto.

El tiempo es esencial para Maali, que dispone de "siete lunas" para llegar a sus seres queridos y guiarlos hasta las fotos ocultas que ha tomado y que muestran la brutalidad del conflicto de su país.

"Mi esperanza para 'Siete Lunas' es que en un futuro no muy lejano... se lea en una Sri Lanka que haya comprendido que estas ideas de corrupción, hostigamiento racial y clientelismo no han funcionado y nunca funcionarán", dijo Karunatilaka en su discurso tras recibir el premio.

"Espero que se lea en una Sri Lanka que aprenda de sus historias y que 'Siete Lunas' esté en la sección de fantasía de la librería y... no se confunda con el realismo o la sátira política".

La lista de candidatos al Premio Booker de este año incluía "Treacle Walker", del británico Alan Garner; "Glory", de la zimbabuense NoViolet Bulawayo; "Small Things Like These", de la irlandesa Claire Keegan; "The Trees", del estadounidense Percival Everett, y "Oh William!", de la estadounidense Elizabeth Strout.

"Se trata de un thriller metafísico, un noir de ultratumba que disuelve las fronteras no sólo de los distintos géneros, sino de la vida y la muerte, el cuerpo y el espíritu, el este y el oeste", dijo el presidente del jurado Neil MacGregor sobre el libro de Karunatilaka.

Es un juego filosófico totalmente serio que lleva al lector al "corazón oscuro del mundo": los horrores asesinos de la guerra civil de Sri Lanka", añadió MacGregor. "Y una vez allí, el lector también descubre la ternura y la belleza, el amor y la lealtad, y la búsqueda de un ideal que justifica toda vida humana".

Entre los anteriores ganadores del Premio Booker, que se concedió por primera vez en 1969, se encuentran Margaret Atwood, Salman Rushdie y Yann Martel.

-Reuters-

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo