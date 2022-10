El exilio de los jóvenes rusos tras huir del reclutamiento forzoso

guerra en ucrania

Según las estimaciones, cerca de un millón de rusos han abandonado su país desde el inicio de la guerra, en un éxodo que aumentó tras el llamado a filas de Vladímir Putin el pasado 21 de setiembre. Muchos se han marchado hacia Turquía, donde intentan reconstruir sus vidas. Desde aprender el idioma local a abrir nuevos negocios, los rusos que se han exiliado buscan mirar al futuro.

Anuncios Lee mas

Seriozha no se lo pensó ni un segundo cuando vio, en la televisión, que el presidente ruso, Vladímir Putin, anunciaba la movilización parcial en su país y el llamado a filas de los hombres de entre 18 y 60 años.

Antes de que pudiesen cerrarse las fronteras, este joven compró el primer billete que pudo y, en pocos días, abandonó su Rusia natal. Como él, cientos de miles de rusos han hecho lo mismo durante las últimas semanas, desde el 21 de setiembre, cuando Putin anunció que empezaba el reclutamiento forzoso.

“No planeo de ninguna forma volver a Rusia en un futuro cercano hasta que no haya un cambio. Así que estando fuera no me importa ya demasiado si recibo el llamado a filas. De hecho, que pase puede que me ayude a conseguir una visa para quedarme seguro en otro sitio”, explica Seriozha, que llegó hace dos semanas a Estambul, donde planea quedarse.

Las calles del centro de la gran metrópoli turca se han llenado ahora de rusos, algunos de los cuales abren cafeterías, librerías y centros de idioma para los miles que han llegado y que aún llegan.

“Tengo ocho amigos que recibieron el llamado a filas. Pero como yo, se fueron, así que no es un problema muy grande. Pero tengo otros amigos que fueron llamados y fueron al centro de reclutamiento. Allí les forzaron a firmar los documentos. Ahora no pueden salir de Rusia”, explica Ígor, otro joven ruso, que hace unos días recibió un mensaje en su teléfono en el que se le pedía, a él también, que acudiese a la oficina de reclutamiento.

“Pregunté a mi madre si había llegado a casa una carta escrita pidiendo mi presencia y no ha llegado nada. No sé si será alguien que intenta estafarme o si el mensaje es cierto, pero la verdad es que conozco a 20 personas de mi pueblo que han sido llamadas a filas. Es terrorífico”, dice Ígor, que escapó de Rusia el 28 de setiembre. Él, a diferencia de Seriozha, lo hizo en bicicleta, a través de la frontera con Finlandia. Desde ahí viajó a Estambul.

Favorables y detractores

Las estimaciones apuntan a que, desde el inicio de la guerra en Ucrania —en febrero de este año— en torno a un millón de rusos ha abandonado su país; cerca de la mitad de ellos se habría marchado tras el reclutamiento forzoso. “Seguramente sean muchos más”, dice Ígor. “Cuando el Ejército te hace firmar los papeles de reclutamiento, te quitan el pasaporte. Mucha gente está escapando de forma ilegal, colándose en la frontera”, dice este joven.

“Incluso gente que antes apoyaba lo que la propaganda estatal le decía, ahora ya no quiere apoyar lo que ocurre con sus acciones ni sus propias vidas —explica Eva Rapoport, activista rusa residente en Estambul y responsable en esta ciudad de la oenegé ‘The Ark’, que intenta ayudar a los rusos que huyen de su país—. Nadie quiere seriamente ir (a Ucrania) y luchar. Las posibilidades de sobrevivir y volver vivo o sin traumas o sin heridas graves son muy bajas”.

“Hay mucha gente que nos contacta online para que les ayudemos a salir y que tiene en sus perfiles la letra ‘Z’ —el símbolo de la “operación especial” rusa—. Y creo que se merecen algún tipo de ayuda y entendimiento porque repetir la propaganda oficial no puede ser una ofensa punible con la muerte e ir a la guerra a morir”, asegura Rapoport.

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo