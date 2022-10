Activistas por el clima vs. obras de arte: esta vez lanzaron puré de papas contra un 'Monet'

Alemania

Las reivindicaciones de los activistas del medio ambiente contra las obras de arte continuaron este domingo en Alemania, en el Museo Barberini de Potsdam. La obra 'Les meules', del pintor francés Claude Monet, fue alcanzada por puré de papas lanzado por dos militantes, que acto después pegaron su mano a la pared y fueron detenidas. Se trata del cuadro del artista que más caro se ha vendido jamás. Funcionarios alemanes arremetieron contra esta forma de protesta.

Monet fue la víctima en esta ocasión. Y es que dos activistas lanzaron puré de papas sobre la obra 'Les meules' que se expone en el Museo Barberini, ubicado en Potsdam. Las activistas, que también pegaron sus manos a la pared del cuadro, fueron identificadas como simpatizantes del grupo activista por el clima “Letzte Generation” ("Última Generación").

Desde el grupo, en un comunicado justificaron su acción como un planteamiento a la sociedad de la “misma pregunta que dos valientes jóvenes mujeres hicieron en la Galería Nacional de Londres con sopa de tomate hace una semana: ¿Qué vale más, el arte o la vida?”.

🎥 Dos activistas de Última Generación atacaron un cuadro del pintor impresionista francés Claude Monet; el cuadro, perteneciente a la serie Les Meules, no ha sufrido ningún daño



Según “Letzte Generation” , “cada vez más personas se niegan a aceptar en silencio la progresiva destrucción y puesta en peligro de la vida humana en nuestro planeta”. La sala de exposición fue cerrada inmediatamente para que un experto pudiese examinar la obra pictórica.

Las activistas fueron detenidas temporalmente y se les abrió una investigación por allanamiento de morada y daños a la propiedad. El ataque también se da en la antesala de la Conferencia anual de la ONU sobre el Cambio Climático (COP 27) que se realizará en la ciudad de Sharm El-Sheikh, Egipto.

“Se me paró el corazón”

La portavoz del museo señaló que el cuadro 'Les meules' es la obra de Monet que más cara se ha vendido. “Se me paró el corazón cuando me enteré de lo sucedido”, dijo. La pintura estaba protegida por un cristal, por lo que no sufrió daños mayores.

'Les Meules' fue pintada en 1890 y fue adquirida por el Museo Barberini en el año 2019 por la impresionante suma de 110,7 millones de dólares en una subasta de la famosa casa de estos menesteres, 'Sotheby’s'.

Varios funcionarios alemanes se manifestaron en contra de la acción. “Esto es una barbarie cultural y no una declaración política. Están perjudicando su causa”, manifestó el alcalde de Potsdam, Mike Schubert, mientras que la ministra de Medio Ambiente del estado de Branderburgo, la miembro del partido Verde Ursula Nonnemacher, manifestó que “la lucha contra la crisis climática no se ve fortalecida con ataques a cuadros famosos”.

Manja Schüle, ministra regional de Cultura, también hizo saber su crítica. “Las activistas están perjudicando el tema y están destruyendo deliberadamente nuestros tesoros culturales”, concluyó.

Tercera acción de este tipo en 14 días

La afectación de obras de arte para denunciar, en este caso, la inacción para con las medidas para paliar cambio climático no es nueva, aunque en los últimos 14 días se ha revivido este cuestionado modo de apoyo o defensa de la causa.

Junto a 'Les Meules' de Monet, el pasado 14 de octubre 'Los Girasoles' de Vincent Van Gogh estuvieron en la mira del grupo “Just Stop Oil”, cuando dos activistas le lanzaron sopa de tomate al cuadro y también se pegaron a la pared. Un modus operandi similar se vivió en Melbourne, Australia, cuando dos personas pegaron su mano a la obra 'Masacre en Corea', de Pablo Picasso.

El factor común de los tres ataques fue la causa climática. 'La Gioconda', un objetivo frecuente, también fue blanco de una tarta en mayo de este año. El cristal blindado que protege la obra maestra evitó un mal mayor. El atacante fue reducido por la seguridad del Museo del Louvre, en París.

Otros ataques y daños a pinturas famosas

El cristal antibalas que cubre 'La Gioconda' de Leonardo da Vinci fue por un mal mayor. Un hombre con problemas mentales lanzó una piedra a la pintura que provocó un desprendimiento de la capa pictórica a la altura del codo izquierdo de la pintura, daños que aún son visibles. El hecho ocurrió en 1965.

También fue objetivo de otro ataque, pero en el año 1974. En esta ocasión no estaba en su sitio habitual, se encontraba en el Museo Nacional de Tokio, en Japón, cuando una ciudadana local le lanzó pintura como protesta a las políticas del museo que dificultaba el acceso a las personas discapacitadas. Desde entonces, 'La Gioconda' no salió más de París.

'La Ronda de Noche', de Rembrandt; la 'Venus del Espejo', del español Diego Velázquez; el 'Guernica' de Picasso; o 'La libertad guiando al pueblo', de Eugène Delacroix entre muchos otros, han sido vandalizados o simplemente dañados por visitantes imprudentes, como el niño que pegó un chicle en el cuadro 'La Bahía', de la artista expresionista abstracta Helen Frankenthaler, oriunda de Estados Unidos.

Con EFE

