Moscú acusa a Londres de los ataques contra el gasoducto Nord Stream y su flota marítima

Archivo. Los barcos de la flota rusa del Mar Negro están anclados en una de las bahías de Sebastopol, Crimea, el 31 de marzo de 2014. El sábado 29 de octubre de 2022, al menos dos barcos rusos sufrieron daños en un importante puerto de Crimea, la península ucraniana anexada. por Moscú en 2014. El Ministerio de Defensa ruso dijo que dos barcos recibieron "daños menores" durante un presunto ataque con aviones no tripulados ucranianos contra embarcaciones civiles y de la marina atracadas en Sebastopol a las 4:20 am El ministerio dijo que se usaron 16 aviones no tripulados en el ataque y que las fuerzas rusas los había "repelido".

AP