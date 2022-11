Dos años a oscuras: la realidad de 4.000 vecinos de Madrid

España

En Cañada Real Galiana, a unos 14 kilómetros del centro de Madrid, la capital de España, más de 4.000 personas, de las que 1.800 son menores, viven sin electricidad desde hace dos años. Ni la pandemia de Covid-19 ni la peor nevada en décadas hicieron que las autoridades cumplieran con el compromiso alcanzado en 2017 de mantener los servicios básicos mientras se encuentra una solución para este barrio, construido de manera ilegal en los años 70.

El 2 de octubre de 2020, en plena pandemia de Covid-19, la electricidad dejó de ser constante en dos de los seis sectores que conforman la Cañada Real Galiana. Una zona de Madrid, la capital de España, en la que viven unas 8.000 personas, de las que más de un tercio son menores.

La empresa proveedora de electricidad Naturgy decidió ese día instalar limitadores de potencia. Su razón: un supuesto elevado consumo que el Gobierno de Madrid liga a plantaciones ilegales de marihuana. Estos limitadores hacen que sea prácticamente imposible mantener un suministro adecuado para más de 4.000 personas de los sectores 5 y 6 de este barrio de Madrid.

Ni siquiera una necesidad tan básica como es guardar la comida en la nevera es posible para estos vecinos. Gladys Zambrana Terrazas tiene que ir a la carnicería del barrio de al lado y pedirle que le guarde los alimentos en sus refrigeradores para que no se estropeen. Ella, junto con sus cuatro hijos y esposo, viven en el sector 5 de Cañada, en una casa que compraron hace 10 años.

Según Gladys, que trabaja de auxiliar de enfermería en una residencia de ancianos, la situación es inhumana. “La luz no es un lujo, es un derecho que debemos tener. La luz no es para la gente rica, también es para los pobres”. Para ella lo más duro es ver cómo sus hijos están creciendo en esta situación. Y se lamenta de la invisibilidad de la que están siendo objeto: “Qué pena que España no vea a su gente, porque los niños son el futuro del país”.

La misma frustración siente Rosario Roldán, de 82 años que, pese a confesar que “no quiere más reportajes”, finalmente accede a contar su historia. Lleva cinco décadas viviendo en el sector 5 con su mujer, que es diabética. Desde que hace dos años la luz va y viene, nunca saben si la insulina que tiene que inyectarse su esposa dos veces al día está en buenas condiciones. “Si algún día le pasa algo porque le pinchemos la insulina y esté mala por falta de frío y tengamos un problema… ¡la cosa es muy gorda!”, exclama.

Gladys y el resto de vecinos de los sectores afectados por los cortes de suministro ya han hecho acopio de leña, velas y bombonas de gas para prepararse ante la realidad de que el invierno llega en menos de dos meses y la alta probabilidad de que ellos sigan sin tener electricidad.

Décadas reclamando contratos y contadores para legalizar su situación

Este barrio se construyó de manera ilegal en lo que era una de las vías de paso de ganado, que en España se conocen como cañadas reales. Según la legislación española estos caminos son propiedad del Estado y en ellos no se puede edificar. Pero en la década de los 60 se flexibilizó esta ley y se permitió la construcción de huertos y pequeñas edificaciones para que los pastores que hacían la trashumancia con su ganado pudieran descansar. A partir de ahí, las construcciones se expandieron y mucha gente se fue a vivir a la zona.

Durante años las administraciones públicas no pusieron trabas para que estas personas construyeran sus casas. Ante este silencio, los vecinos fueron creando en los años 80 infraestructura eléctrica para poder tener luz en sus hogares. Llevan desde entonces pidiendo que se legalicen las instalaciones y que se coloquen contadores individualizados para que cada casa pueda pagar los servicios públicos, pero no han recibido más que negativas.

En 2017, se llegó a un pacto por el que las alcaldías de las tres regiones de Madrid por las que pasa este asentamiento se comprometían, entre otras cosas, a buscar una alternativa de vivienda para los 3.000 habitantes del sector 6, el más precario, y a garantizar el suministro de servicios básicos para el resto de habitantes hasta encontrar soluciones definitivas de realojo o legalización de sus viviendas.

Pedro Navarrete fue redactor de aquel acuerdo mientras ejercía de Comisionado del Ayuntamiento de Madrid para la Cañada Real. Ahora forma parte de la Plataforma Cívica por la Luz en Cañada Real, una organización que pide que se restablezca el suministro, se le den contratos a los vecinos y se cree una mesa de seguimiento para evaluar la situación del barrio. Se pregunta por qué desde que cambió el color político en la alcaldía de la capital española en 2019 este pacto no se está cumpliendo: “Algo ha ocurrido desde la firma hasta ahora que ha cambiado radicalmente la idea que se tenía”, lamenta.

Cortes de luz como manera de presionar a los vecinos

Según Navarrete, “estas familias estorban” a la nueva Administración, que tiene intereses urbanísticos en la zona. Por eso, en su opinión, los gobiernos “están haciendo todo lo posible para hacerles la vida imposible (a los vecinos), para que acepten realojos por muy sangrantes que sean... cortándoles la luz, cortándoles el suministro de agua”.

Lo mismo opina Nacho, vecino del sector 2, mientras señala las edificaciones a ambos lados de la Cañada: “Está clarísimo, es un modo de presión por parte de las inmobiliarias y de extorsión por parte de las constructoras para que la gente se vaya de aquí”.

Por su parte, los vecinos del sector 5 aseguran que, a pesar de la situación precaria a la que se les está sometiendo, se quedarán en sus casas. Ninguno está dispuesto a aceptar un realojo.

En el sector 6 los vecinos no han tenido otra alternativa. En el pacto firmado hace cinco años se acordaba el total desalojo de esta zona. Desde entonces, se han realojado unas 130 familias y prevén que antes de 2023 sean 300. Pero el proceso de realojo puede llevar varios años, teniendo en cuenta que viven más de 800 familias en este sector. Así que lo que exigen los residentes es que se restablezca la luz lo antes posible. Esa debería ser la prioridad, dicen.

Un barrio marcado por el estigma

En Madrid, el nombre de Cañada Real viene asociado con las drogas. Y, aunque es cierto que es el mayor punto de venta de heroína de España, de los 14 kilómetros de longitud que tiene el barrio, el tráfico de estupefacientes se da en un tramo muy puntual de menos de 1km del sector 6.

Gladys relata cómo cada vez que los vecinos piden trabajo las empresas, al decirles que viven en Cañada Real, les piden sus antecedentes penales. “Porque piensan que si vives aquí estás metido en algo raro. Pero no es verdad”, reclama. “En Cañada hay gente preparada, hay gente obrera, hay niños que van a la universidad".

Ella relata cómo ni siquiera en la estación de metro más cercana, a cinco minutos a pie de su casa, le dejan enchufar su celular para cargar la batería. Tampoco en la biblioteca.

Nacho también expresa su frustración ante el hecho de que “se meta en el mismo saco a todos los que viven en Cañada”.

El crucial apoyo de las asociaciones humanitarias en Cañada Real

Atravesando el sector 6, en el que nos aconsejan que no saquemos la cámara, el olor a basura quemada es persistente. Repleto de pequeñas casas construidas con materiales muy básicos y con un tránsito permanente de personas, es el camino a seguir para llegar al centro de día de la Cruz Roja.

La entidad lleva trabajando en el barrio desde hace 16 años con una unidad móvil. Sin embargo, a medida que se fueron recrudeciendo las necesidades sociales de la Cañada, la Cruz Roja decidió que su presencia en el sector 6 tenía que hacerse permanente. En 2021 se abrió este centro instalado en una antigua fábrica de muebles, donde comparten ubicación con otras asociaciones humanitarias.

Gonzalo Herrera, coordinador de proyectos de la Cruz Roja para la Cañada Real, explicó a France 24 la realidad que viven las familias de ese sector, en especial las mujeres y los niños.

Según Herrera este sector es reflejo del fenómeno de la “feminización de la pobreza”. La falta de luz, que obliga a lavar la ropa a mano o a cocinar con leña, ha hecho que las mujeres se vean mucho más “esclavizadas en ese rol de cuidadoras que ejercen”.

Para los menores que vienen al centro su mayor preocupación es que no se vean sus carencias. Por eso, Cruz Roja intenta crear espacios de juego y de estudio para la infancia y la juventud que “en Cañada tienen una brecha digital muy importante. La falta de luz dificulta el tener acceso, no solo a redes sociales, sino a las redes a través de las que ellos hacen todas sus tareas”, afirma el responsable de proyectos del sector.

Además, la organización intenta cubrir las necesidades básicas de alimentación de los jóvenes. Explica el coordinador de la Cruz Roja que “muchos nos piden no merendar para poder guardar la merienda para comerla al día siguiente” y así no sufrir discriminación en la escuela.

Gonzalo Herrera es consciente de que este centro no es la solución a todos sus problemas, pero por lo menos siente que es un lugar en el que tanto niños como adultos encuentran un espacio más acogedor y alejado del entorno hostil en el que viven.

