Miles de personas se manifiestan en Francia contra la violencia machista

Más de 200.000 mujeres al año sufren algún tipo de maltrato en la nación europea. La movilización se produce en vísperas a la jornada internacional contra la violencia contra las mujeres e intrafamiliar, el próximo 25 de noviembre.

El llamado de unas 90 organizaciones caló en la conciencia de miles de manifestantes, quienes salieron a las calles de varias ciudades de Francia para rechazar la violencia contra la mujer. Medios locales hablan de decenas de miles de personas.

Las movilizaciones exigieron una ley contra la impunidad de los agresores, al tiempo que denunciaron las irregularidades en la Justicia francesa en cuanto a la lucha contra la violencia sexual y de género.

Una de las asistentes más destacadas fue la diputada Sandrine Rousseau, una de las voces feministas más reconocidas en la Asamblea Nacional. "No estamos a la altura todavía, pero la movilización va cada vez a más", puntualizó Rousseau.

Según la representante, citada por la agencia EFE, el Gobierno del presidente Emmanuel Macron no ha realizado ningún cambio profundo para salvaguardar a las mujeres y “luchar contra el patriarcado”. La violencia machista “no solo son las violaciones”, resaltó la diputada.

En la nación europea las cifras son alarmantes. Más de 200.000 mujeres al año sufren algún tipo de maltrato por sus parejas. Y al menos 160.000 menores también son víctimas en el mismo período de tiempo.

"Constantemente nos dicen que la Justicia debe hacer su trabajo, pero ¿qué trabajo? No podemos culpar a la víctima por no presentar una denuncia si sabe que no llevará a ninguna parte", arguyó una de las organizadoras del evento.

La marcha más representativa tuvo lugar en la capital de la nación a las 2:30 de la tarde, desde la Plaza de la República hasta la Plaza de la Nación. La prensa local destaca la reunión de al menos 80.000 personas.

Allí el color predominante era el violeta. Cientos de pancartas llevaban mensajes puntuales. En algunos se podía leer "alto a la cultura de la violación", "macho dominante, ¿quién te crees que eres?" y "creer en las víctimas salva vidas".

En lo que va de año, se han contabilizado unos 100 feminicidios según las cifras de algunos colectivos. Una cifra relativamente menor que los 122 registrados los 12 meses anteriores, según las cifras oficiales. Según el diario francés ‘Le Monde’, el número de violaciones o intento de violación aumentó exponencialmente entre los años 2017 y 2021: de 16.900 a 34.300.

