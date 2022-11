OIEA sobre bombardeos en Zaporizhia: "Están jugando con fuego"

guerra en ucrania

Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de los bombardeos que han vuelto a elevar el nivel de alarma en torno a una posible catástrofe nuclear en la mayor instalación atómica de Europa, luego de que se registraran explosiones en los alrededores el sábado en la noche y el domingo en la mañana.

Fuentes de la gerencia de la planta nuclear informaron a los representantes del Organismo Internacional de Energía Atómica destacados en Zaporizhia que los bombardeos de este fin de semana produjeron daños en varios edificios, sistemas y equipo.

“Las noticias de nuestro equipo ayer y esta mañana son extremadamente perturbadoras”, informó Rafael Grossi, máxima autoridad del OIEA. “Han ocurrido explosiones en la sede de de esta planta de energía mayor, lo cual es completamente inaceptable. Quien quiera que esté detrás de esto, debe parar inmediatamente. Como he dicho muchas veces, están jugando con fuego”.

Los bombardeos de este fin de semana pusieron fin a un periodo de relativa calma en la instalación, que antes de la invasión proporcionaba un quinto de la electricidad de Ucrania, pero después del 24 de febrero ha tenido que operar con generadores de respaldo en varias ocasiones.

Residentes de Jersón recargan sus teléfonos celulares y baterías de respaldo en conexiones eléctricas improvisadas. La planta nuclear de Zaporizhzhia proveía un quinto de la energía eléctrica de Ucrania antes de la invasión. Hoy está bajo control ruso, 20 de noviembre de 2022 © AP/Bernat Armangue

Operadores ucranianos de la planta acusan a fuerzas rusas de estar detrás de los ataques. De acuerdo con Energoatom, los daños a equipos son consistentes con “las intenciones rusas de dañar tanta infraestructura energética de Ucrania como sea posible”.

Por su parte, el vocero del Ministerio de Defensa rusa Igor Konashenkov ha culpado a fuerzas ucranianas de al menos dos bombardeos este domingo contra la central nuclear, que ha pasado a control de Moscú.

Zelenski rechaza “tregua corta” con Rusia

La perspectiva de negociaciones con Rusia sugeridas por Occidente, fundamentalmente por Washington, fueron rechazadas por el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, quien aseguró que la “tregua corta” propuesta puede servirle a Moscú para ganar fuerzas.

“Rusia ahora está buscando una breve tregua, un respiro para recuperar fuerzas”, aseguró Zelenski. “Alguien puede llamar a esto el fin de la guerra, pero tal respiro solo empeorará la situación”.

El presidente de Ucrania Volodímir Zelenski visita las calles del centro de Kiev en compañía del primer ministro de Reino Unido Rishi Sunak. Occidente ha propuesto a Ucrania conversaciones con Moscú, 19 de noviembre de 2022 © AP/Oficina de Prensa Presidencial de Ucrania

“Cualquier idea mala de concesiones de nuestras tierras o de nuestra soberanía no puede llamarse paz. Los acuerdos inmorales conducirán a sangre nueva. Una paz verdaderamente real, duradera y honesta solo puede ser el resultado de la demolición completa de la agresión rusa”, agregó el presidente ucraniano en un mensaje grabado que fue emitido en el Foro de Seguridad Internacional de Halifax.

Ucrania promete investigar supuestas ejecuciones de prisioneros de guerra

La vice primera ministra de Ucrania, Olha Stefanishyna, aseguró que Ucrania investigará un video que según Moscú mostraría la ejecución de al menos diez prisioneros de guerra rusos por parte de fuerzas ucranianas en la localidad de Makivka, al este de Kiev.

El video ha sido publicado en canales rusos de Telegram y otras redes sociales y muestra imágenes poco concluyentes que según Moscú demuestran que los soldados fueron ejecutados cuando intentaban rendirse.

Stefanishyna aseguró ante el Foro de Halifax que se realizarán indagaciones para aclarar la situación, aunque agregó que es “muy poco probable” que la grabación muestre lo que denuncia Moscú.

“Las fuerzas ucranianas no están interesadas en absoluto en la ejecución de nadie”, aseguró la vice primera ministra, quien agregó que las órdenes directas son “tomar tantos prisioneros de guerra como sea posible”, para futuros intercambios. “Cada soldado ruso que resulte ejecutado es un ucraniano que no podrá ser intercambiado, el espíritu y la lógica no están ahí”.

