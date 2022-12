Ucrania denuncia que Rusia usó "cámaras de tortura para niños" en Jersón

Guerra en Ucrania

El comisario de Derechos Humanos del Parlamento ucraniano reportó que investigadores locales de una zona recuperada de manos rusas en Jersón descubrieron una celda en la que se detenía y maltrataba psicológicamente a menores de edad.

Los horrores de la guerra salen a la luz. Las fuerzas rusas habrían torturado a menores de edad durante la ocupación de Jersón en una "celda infantil", según denunció un funcionario ucraniano.

Los investigadores ucranianos descubrieron una celda en la que se detuvo y maltrató a niños, según declaró el miércoles Dmytro Lubinets, comisario de Derechos Humanos del Parlamento ucraniano.

Lubinets narró que la “celda para niños” se encontraba en uno de los cuatro centros de tortura gestionados por las tropas rusas en Jersón, ciudad del sur de Ucrania abandonada por las fuerzas del Kremlin el mes pasado.

Rusia niega haber atacado a civiles en la guerra y rechaza las acusaciones de haberlos maltratado.

Lubinets, que lleva meses presentando una serie de informes sobre presuntas torturas, afirmó que las condiciones eran peores que las de los lugares de confinamiento investigados en otras zonas recapturadas.

"Encontramos 10 cámaras de tortura en la región de Jersón, cuatro en la ciudad de Jersón", comentó el funcionario durante una rueda de prensa. "En una de las cámaras de tortura encontramos una habitación separada, una celda donde se mantenía a los niños... incluso los ocupantes la llamaban así, 'celda para niños'".

En otros descubrimientos de cámaras de tortura, Lubinets documentó cómo los espacios eran pequeñas habitaciones donde mantenían hasta 25 personas confinadas donde, según él, las fuerzas rusas torturaban a los prisioneros con descargas eléctricas y los golpeaban con barras de hierro.

Denuncian torturas psicológicas

La “celda para niños” solamente se diferenciaba de las otras adyacentes porque colocaban lonas finas en el suelo, dijeron.

"Hemos documentado que a los niños no se les proporcionaba agua, se les daba agua cada dos días. Prácticamente no les daban comida", dijo Lubinets. "Utilizaban la presión psicológica. Les decían que sus padres les habían abandonado y que no volverían", denunció.

El funcionario explicó el caso de un menor de 14 años que fue detenido y presuntamente torturado por tomar fotografías de material militar ruso dañado: "Eran niños que, a ojos de los invasores, se resistían".

Lubinets aportó pruebas de sus afirmaciones y aseguró que unos 12.000 niños ucranianos habían sido llevados a Rusia desde que comenzó la invasión en febrero, incluidos 8.600 llevados por la fuerza.

Otros funcionarios occidentales denunciaron deportaciones masivas de ucranianos obligados a pasar por puntos de "filtración". El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas cifró en septiembre las deportaciones entre 900.000 y 1,6 millones, algo que Rusia niega.

La guerra continúa sin tregua por Navidad

Las fuerzas ucranianas lanzaron su mayor bombardeo en años en el este del país, controlado por Rusia, según informaron funcionarios instalados en Moscú, mientras ambas partes descartaron una tregua navideña en la guerra que cumple casi 10 meses.

Alexei Kulemzin, alcalde de la ciudad de Donetsk, apoyada por Rusia, confirmó el disparo de 40 cohetes desde lanzacohetes múltiples BM-21 Grad contra civiles en el centro de la ciudad en las primeras horas de este jueves.

Las fuerzas rusas también mantuvieron los bombardeos y ataques aéreos en el frente oriental, causando la muerte de una persona, mientras que dos murieron en la ciudad meridional de Jersón, según informaron las autoridades ucranianas.

Moscú y Kiev no tienen conversaciones para poner fin al mayor conflicto de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, que se desarrolla principalmente en el este y el sur de Ucrania con escasos movimientos en ambos bandos.

"El Kremlin pretende convertir el conflicto en un enfrentamiento armado prolongado", declaró el general de brigada Oleksiy Gromov, un alto cargo ucraniano, que también descartó la posibilidad de una tregua durante el periodo festivo.

Desde octubre, Rusia ataca con misiles la infraestructura energética de Ucrania, interrumpiendo el suministro eléctrico y dejando a la población sin calefacción en las gélidas condiciones invernales.

Los Estados miembros de la Unión Europea intentarán de nuevo el jueves acordar un noveno paquete de sanciones contra Rusia, después de que Polonia y Lituania bloquearan el miércoles un acuerdo porque consideran que podría beneficiar a los oligarcas rusos del negocio de los fertilizantes.

