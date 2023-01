Francia, Turquía, el PKK y el norte de Siria

Relaciones París-Ankara

Casi dos semanas después de la muerte de tres kurdos en la rue d'Enghien, los organizadores reportaron hasta 25.000 personas en París el sábado "en un clima extremadamente tenso" en las conmemoraciones del asesinato de otros tres activistas kurdos hace diez años en la capital. Con motivo de esta ocasión, el corresponsal de France 24 en Turquía explica los malentendidos que minan las relaciones entre París y Ankara sobre la cuestión kurda, a menudo confundida o reducida a la del terrorismo.

"En el atentado racista del 23 de diciembre murieron tres miembros o simpatizantes del PKK". Así reaccionó el embajador turco, Ali Onaner, al asesinato de Rue d'Enghien. "Los primeros elementos comunicados por las autoridades judiciales francesas han puesto fin definitivamente a la propaganda del PKK que intenta insinuar un vínculo con un país extranjero", agregó.

Esta intransigencia probablemente explica por qué el funeral de una de las víctimas, el cantante Mir Perwer, celebrado el jueves en Mus, en el este de Turquía, estuvo empañado por la tensión.

El 2 de diciembre, Mir Perwer y otras dos personas fueron asesinadas en el Centro Cultural Ahmet Kaya de París. Un establecimiento que alberga la sede del Consejo Democrático Kurdo en Francia (CDK-F), conocido por su proximidad al PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. "¿Cómo pueden los terroristas que afirman abiertamente pertenecer al PKK beneficiarse de tal impunidad en el corazón de París, en un lugar sobre el que la Justicia francesa ha decidido disolver por vínculos establecidos con el terrorismo?", se pregunta el diplomático, destinado en París.

Fundado en 1978 por Abdullah Öcalan, el PKK es una organización política armada considerada terrorista por Turquía, pero también por la Unión Europea y, por tanto, por Francia. El 14 de diciembre, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas rechazó la petición del PKK de que se le retirara de la lista de organizaciones terroristas, asegurando que no podía descartar "un riesgo de implicación terrorista" por parte de la entidad.

Miembros de este grupo han sido denunciados por la Justicia francesa por extorsión, asociación delictuosa o financiación del terrorismo. Para el investigador Didier Billion, director adjunto del Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas, Iris, especializado en Turquía, pese a que "la cuestión kurda debe disociarse de la cuestión del PKK", la imagen del grupo sigue asociada a la de los kurdos en general en la opinión pública francesa.

"La desconfianza hacia Turquía, por razones quizá bastante fundadas, ha llevado a la opinión pública francesa a hacer suya la causa de los kurdos, hasta el punto de considerar a veces a los miembros del PKK como luchadores por la libertad que luchan por nuestros valores”, comentó.

Feminismo, laicismo, federalismo o socialismo forman parte del léxico ideológico del PKK, lo que explica que la izquierda francesa pueda exhibir regularmente su cercanía al grupo. Pero los valores reivindicados ocultan otra realidad: atentados, impuestos revolucionarios, tráfico de drogas, reclutamiento obligatorio, voluntad de crear un "hombre nuevo" que no deja de recordar cierta retórica fascista, prohibición a los cuadros profesionales de casarse o tener relaciones sexuales, culto a la personalidad de "Apo" (Abdullah Öcalan, presidente del PKK).

Los kurdos protestan por el asesinato de tres activistas hace una década en París. © Christian Hartmann / Reuters

La estructura del grupo, el adoctrinamiento que practica, las acciones que reclama están lejos de los valores en los que la mayoría de los franceses pueden reconocerse. Puede que algunos no lo sepan, otros probablemente prefieran cerrar los ojos centrándose en lo que perciben como un enemigo común: Turquía.

En Turquía, las autoridades acusan al grupo de ser el único responsable de 40.000 muertes en actos de violencia relacionados con la insurgencia desde 1984. Algunos pueden haber considerado excesiva la citación, el 26 de diciembre, del embajador francés por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores turco. Pero para Ali Onaner, tal reacción era natural: "Imagínese por un segundo el 'shock' y la indignación que las imágenes del Ministro de Justicia francés dando la bienvenida a tres terroristas provocaron en la opinión turca".

El punto de inflexión de 2015

El embajador turco instó a los franceses a disociar "a los kurdos con K mayúscula del PKK" y asegura que, gracias a las iniciativas del presidente actual, Recep Tayyip Erdoğan, los kurdos de Turquía gozan ahora de derechos que antes no tenían.

El discurso oficial turco sostiene que ya no hay una cuestión kurda, sólo un problema de seguridad con el PKK, que no representa a los kurdos. Ankara inició un proceso de paz con el PKK para diluir la organización en un movimiento político legal, el Partido Democrático de los Pueblos, HDP. Sin embargo, esta iniciativa fracasó debido a la radicalidad de algunos cuadros del PKK, que pusieron en jaque al HDP.

Por ello, el Gobierno turco considera al HDP el escaparate político del PKK y pretende prohibirlo. El segundo partido de la oposición y tercer grupo del Parlamento, que representa a 6 millones de votantes, está en la cuerda floja. El jueves, un alto tribunal turco decidió bloquear las cuentas bancarias del movimiento, que había recibido ayudas del erario público, para privarlo de los fondos estatales asignados a los partidos políticos.

"Por supuesto que hay una cuestión kurda en Turquía", comentó Hisyar Özsoy, portavoz de Asuntos Exteriores del HDP. "Afirmar que hoy no existe un problema kurdo, o reducirlo a una cuestión puramente de seguridad, es una muestra de la incapacidad del Gobierno para resolverlo", dijo. Para el también miembro de la Asamblea Nacional turca, "abordar de frente esta cuestión histórica, que es en realidad el mayor problema político de Turquía, puede tener, por supuesto, consecuencias para la seguridad", pero, según él, es necesario "tener el valor de emprender un proceso democrático y pacífico, como ocurrió en el pasado".

Didier Billion recuerda que la ruptura de las negociaciones de paz en 2015 se produjo después de que el AKP no obtuviera la mayoría absoluta en las elecciones. Ante la incapacidad de la oposición para formar gobierno, hubo que organizar nuevas elecciones y durante esta nueva campaña con el telón de fondo de los atentados y la inseguridad, Recep Tayyip Erdoğan optó por apostar al electorado nacionalista y "anteponer sus intereses electorales a corto plazo". Tres años después, el AKP se alió oficialmente con el MHP, el Partido de Acción Nacionalista, violentamente hostil a los kurdos. La ventana para una resolución política del conflicto se había cerrado.

El norte de Siria

Además de la complacencia de una parte de la opinión pública francesa hacia el PKK, Ankara rechaza que París haya optado por aliarse con grupos kurdos sirios para luchar contra el autodenominado Estado Islámico. Para Turquía, estos grupos, como el PYD, su brazo armado; el YPG, o las FDS, de las que el YPG es cabeza, forman una sola entidad con el PKK.

“Entendimos muy bien que en 2015 ustedes querían evitar por todos los medios un nuevo Bataclan, lo que empujó a la Presidencia de Hollande a intentar una lucha 'low cost' recurriendo a los terroristas del PKK. Pero tienen que entender que venir a nuestra frontera, armar, financiar y apoyar a un grupo que es una amenaza existencial para Turquía no es aceptable", afirmó Onaner.

En un informe publicado por el centro de pensamiento estadounidense New Lines Institute, Elizabeth Tsurkov, define así al YPG: "El YPG forma parte del movimiento öcalanista global, cuya rama turca dominante, el PKK, ha dirigido una insurgencia contra Turquía desde la década de 1980”. La investigadora menciona, por ejemplo, redes "leales al PKK en las filas del YPG". París considera también que existen vínculos y que estos movimientos son ideológicamente cercanos, pero orgánicamente diferentes. En cuanto a las FDS, también están compuestas por combatientes árabes, entre ellos, antiguos miembros del Ejército Sirio Libre, que la propia Turquía había intentado entrenar. Sin embargo, a esto hay que añadir el ambiguo papel que puede haber desempeñado el PYD al pactar con el régimen de Damasco en contra de los intereses de la revolución siria. En 2013, el vice primer ministro sirio confirmó la existencia de un "acuerdo de cooperación no escrito entre el Gobierno sirio y las YPG".

Existen cuestionamientos de por qué Francia prefirió aliarse con grupos cuyos vínculos con una organización que ella misma reconoce como terrorista, en lugar de hacerlo con Turquía, un Estado soberano con el que mantiene relaciones diplomáticas y que es aliado de la OTAN. La respuesta reposa en al palabra "confianza".

Sobre ello hay consenso. Turquía no hizo una propuesta creíble para luchar contra la organización Estado Islámico en el norte de Siria en 2014. Su actitud expectante durante la batalla de Kobane, su complacencia con los candidatos a la yihad que cruzaron alegremente la frontera siria desde su territorio o incluso recibían tratamiento en sus hospitales quedaron en la memoria de los franceses. Es por ello que París duda de Ankara y se pregunta en qué bando está. El propio embajador turco lo reconoce: "Antes de 2016, puede que no hubiéramos sido capaces de llevar a cabo acciones antiterroristas satisfactorias y convencer a nuestros aliados de que éramos su mejor socio". Ali Onaner culpa de este fracaso a "elementos gülenistas infiltrados" en el Ejército turco.

Miembros de la comunidad kurda asisten a una marcha para protestar por el asesinato de tres activistas hace una década, en París, Francia, el 7 de enero de 2023. © Christian Hartmann / Reuters

La Hermandad Gülenista -o Fetö para los turcos- es una organización que en su día fue aliada de Recep Tayyip Erdoğan antes de que éste rompiera con ella y la acusara de estar detrás del fallido golpe de Estado de 2016. Desde entonces, Turquía la considera una organización terrorista.

Para el embajador turco, desde aquellos años, Ankara ha tenido la oportunidad de demostrar su determinación en la lucha contra el grupo Estado Islámico: "Desde 2017 demostramos que estábamos dispuestos a luchar cuerpo a cuerpo contra los terroristas del Daesh, perdimos muchos soldados, incluidos 72 oficiales en AI-Bab, cuando pusimos fuera de combate a 4.000 terroristas del EI." De hecho, en aquel momento Ankara había movilizado importantes recursos y la violencia de los enfrentamientos le había costado el tenaz resentimiento del grupo Estado Islámico.

A finales de diciembre de 2016, el grupo Estado Islámico publicó un vídeo de 19 minutos en el que dos hombres presentados como soldados turcos eran quemados vivos. Tras ello, para Onaner no puede haber dudas sobre la fiabilidad y credibilidad de Turquía en la lucha contra el grupo Estado Islámico y considera que la calidad de la cooperación antiterrorista entre los servicios franceses y turcos es una prueba más. Por ello, reprocha a París que "no haya tenido el valor de poner los hombres y los medios necesarios para hacer frente a la amenaza de Daesh". Según él, la determinación de Turquía "de inutilizar a cualquier individuo que haya cometido delitos terroristas es total. Nuestras operaciones selectivas en Siria continuarán si es necesario, hasta que nuestros aliados no tengan terroristas del PKK con los que trabajar”.

En la rueda estadounidense

Con este tipo de discurso, Ankara busca convencer a Francia de que colabore con ella y no con las milicias kurdas. Pero ya es demasiado tarde, porque, en realidad, esta decisión no pertenece a París -o mejor dicho, ya no le pertenece a París. Desde el día en que Washington eligió al PYD, a falta de alternativa, tras el fracaso de los programas de entrenamiento del Ejército Sirio Libre, Francia sigue la línea de Estados Unidos y, por tanto, acabará abandonando ella misma a los grupos kurdos si Estados Unidos decide marcharse.

Ali Onaner está convencido de que así será: "Los estadounidenses se han ido de Irak o Afganistán, a veces de forma muy insatisfactoria, pero siempre se han ido". Para el diplomático, "cada día se dan más cuenta de que su colaboración con los terroristas del PKK/PYD/FDS no puede durar. Y cuando (los estadounidenses) se vayan, ¿cree que se podrá dejar a los franceses solos para apoyar a estos grupos?"

La historia de la alianza de facto de Francia con estos grupos armados kurdos en el norte de Siria, en detrimento de sus relaciones con Ankara, es en realidad la historia del fracaso de la revolución siria, de la aparición y ascenso al poder del grupo Estado Islámico, de la dilación de Turquía y de una elección estadounidense.

Queda el problema fundamental, el de la resolución política del asunto kurdo, que Hisyar Özsoy resume así: "40 millones de personas nacidas en Oriente Medio no se sienten seguras en ningún sitio, ni en Turquía, ni en Siria, ni en Irak, ni en Irán. ¿Dónde estaremos seguros? ¿Quién nos protegerá?"

*Artículo adaptado de su original en francés

