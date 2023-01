Seis heridos tras ataque con arma blanca en la estación Gare du Nord de París

En la mañana de este miércoles 11 de enero un hombre hirió a seis personas, una de ellas de gravedad, al atacarlas con un arma blanca. El sospechoso fue neutralizado por policías fuera de servicio que se encontraban en el lugar. Las autoridades investigan si hay un móvil terrorista en el ataque.

Un atacante en la estación Gare du Nord de París hirió a seis personas con arma blanca, antes de ser herido por la policía.

El ministro del Interior de Francia, Gérald Darmanin, elogió la rápida acción de las autoridades que evitaron que el ataque dejara más víctimas y dijo que "sin la rapidísima intervención, seguramente habría muertos". Entre las personas que atacó el sospechoso había un agente de la policía.

Según medios locales, el agresor, cuyo nombre no ha sido revelado, se encuentra hospitalizado tras recibir un disparo en el pecho y está "entre la vida y la muerte".

En menos de un minuto, agentes de policía fuera de servicio que regresaban a casa tras un turno de noche dispararon tres veces al atacante, según Darmanin.

"A las 6:42, se describieron los primeros actos. A las 6:43 la policía utilizó su arma administrativa tras los actos violentos", dijo Darmanin.

Según el ministro, el arma del atacante "no era un cuchillo", sino probablemente un arma de fabricación casera. El sospechoso no habría dicho nada durante el asalto, según los primeros reportes. Los investigadores no han descubierto ningún vínculo extremista hasta el momento.

La prensa francesa dijo que el sospechoso se abalanzó primero sobre un hombre frente a la estación de tren, al que le propinó unas 15 puñaladas hiriéndolo de gravedad. Tras este primer ataque, el agresor entró en la estación e hirió a cuatro civiles y a un agente de policía.

La gente espera detrás de la cinta policial fuera de la estación de tren Gare du Nord, el miércoles 11 de enero de 2023 en París. Los medios de comunicación franceses informan de que varias personas han sido apuñaladas en una estación de tren de París y el ministro del Interior dice que varias personas resultaron heridas antes de que la policía "neutralizara rápidamente" al atacante. © AP/Michel Euler

Los gritos de las personas que estaban en ese momento en la estación alertaron a otros dos policías que intervinieron mientras el sospechoso atacaba al agente que trabaja en la guardia de fronteras francesa y quien fue apuñalado por la espalda, aunque resultó con heridas leves ya que utilizaba en ese momento un chaleco antibalas.

El único herido de gravedad fue el hombre apuñalado fuera de la estación, según las autoridades. La policía abrió una investigación para determinar si el ataque merecía cargos de intento de asesinato.

En un video de la estación de trenes se podía ver a decenas de policías que se amontonaban cerca de la entrada de la terminal del Eurostar, en zonas acordonadas al público. Gare du Nord es una de las estaciones más concurridas de Europa; es el punto de llegada del tren Eurostar desde Londres y una de las principales puertas de entrada al norte del continente.

La conmoción también provocó graves interrupciones en los servicios ferroviarios de la estación a primera hora de la mañana, según la compañía nacional de ferrocarriles SNCF, aunque en este momento funcionan con normalidad.

Por el momento, las autoridades no han sugerido ningún móvil concreto.

El país no olvida la serie de atentados terroristas mortales desde 2015. En febrero de 2022, la policía mató a un hombre que les atacó con un cuchillo en la misma estación. En octubre de 2017, un hombre que apuñaló a dos personas en la estación de tren de Marsella fue abatido por soldados.

Con AP y Reuters

