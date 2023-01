Ramstein: ¿por qué es importante la reunión de los aliados de Ucrania?

Guerra en Ucrania

Alemania no ha aprobado la entrega del Leopard 2 por temor a una escalada con Rusia.

El Grupo de Contacto para Ucrania, que integra los aliados occidentales del país en su guerra contra Rusia, se reúne en la base militar de Ramstein, Alemania. Sobre la mesa está la estrategia de apoyo militar a Kiev que podría marcar el conflicto durante su segundo año. Estas son las claves del encuentro.

Anuncios Lee mas

Se trata del cuartel general de la Fuerza Aérea estadounidense en suelo europeo. Ramstein, en el sudeste de Alemania, alberga a más de 50.000 ciudadanos norteamericanos, entre los cuales se cuentan 8.000 soldados. Es, sin lugar a dudas, el lugar perfecto para escenificar la unión de Occidente.

Este viernes 20 de enero es el día señalado para la reunión del Grupo de Contacto para Ucrania. En Ramstein se encuentran el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, y sus homólogos de Ucrania, Alemania, Reino Unido y Polonia, entre otros.

Con el inicio del segundo año de guerra entre Moscú y Kiev a la vista, la reunión podría determinar la estrategia de Ucrania frente a la invasión rusa y sus posibilidades de victoria o de derrota.

¿Qué se decide en Ramstein?

Cuando Rusia empezó su invasión del territorio ucraniano el 24 de febrero, las fuerzas militares del Kremlin desbordaban de forma desproporcionada a las de Kiev en todos los aspectos: infantería, armamento, aviación, tanques.

Si Ucrania ha logrado frenar la invasión ha sido, en gran parte, gracias a la ingente ayuda humanitaria y militar que ha recibido de sus aliados occidentales. Sin embargo, el conflicto parece haber llegado a un punto muerto después de una feroz avanzada rusa durante los primeros meses y una contraofensiva relativamente exitosa por parte de Ucrania a finales del 2022.

Por el momento, las líneas de frente parecen estables desde hace semanas, dejando de lado algunas victorias rusas como la retoma de Soledar en diciembre.

Soldados ucranianos observan cómo sale humo de los combates en Soledar, en la región de Donetsk, el 11 de enero de 2023. © Libkos, AP

Es por eso que, mientras bando y bando toma aire, Ucrania y sus aliados deciden los próximos pasos en el suministro de apoyo militar. El encuentro en Ramstein de los líderes de Defensa de países europeos y de Estados Unidos junto con la OTAN intentará limar las diferencias entre los socios y consensuar una estrategia común.

¿Qué tipo de apoyo pide Ucrania?

Kiev ha sido claro desde el inicio. Necesitan ayuda y la requieren rápido. El presidente ucraniano Volodímir Zelenski, que ya intervino en el encuentro, fue conciso: "Agradecemos enormemente todo apoyo recibido hasta ahora y sus sistemas de defensa antiaéreos, pero necesitamos artillería y tanques".

"Tenemos que actuar con rapidez, el tiempo debe estar de nuestro lado, debe ser una de nuestras armas, al igual que los vehículos blindados de combate y sistemas de defensa antiaérea", dijo el presidente.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, visita el Muro de la Memoria de los Defensores Caídos de Ucrania, durante la conmemoración del día de los Defensores del país, en Kiev, Ucrania, el 14 de octubre de 2022. © Presidencia de Ucrania/Vía Reuters

Según el ministro de Defensa del país, las tres prioridades de Kiev son más sistemas de defensa aérea, "armas para operaciones ofensivas" y un "suministro sistemático de municiones".

Mientras la primera y la tercera demanda parecen relativamente satisfechas, la segunda sigue siendo objeto de debate, especialmente alrededor de los tanques. Tanto Polonia como Finlandia se han ofrecido a enviar los tanques Leopard 2, algo que Ucrania persigue desde hace tiempo, pero al ser de fabricación alemana necesitan la luz verde de Berlín para hacerlo. Algo que, por ahora, todavía no se ha concretado.

¿Quiénes han anunciado más ayuda para Ucrania?

Son varios los países que ya han respondido al llamado de Kiev. El jueves, el Pentágono anunció un nuevo paquete de ayuda por valor de 2.500 millones de dólares, que incluye carros blindados y defensas antiaéreas, además de millones de distintos tipos de munición.

Finlandia hizo lo propio este viernes, con ayuda militar valorada en 400 millones de euros, aunque no especificó el tipo de armamento que entregará. "Ucrania continúa necesitando apoyo para defender su territorio. Finlandia le suministrará artillería pesada y municiones", explicaba el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Los anuncios, sin duda, suponen un grado más de presión para Alemania. Lo mismo sucede con las declaraciones del primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, que aseguró el pasado jueves que si Berlín no da permiso para enviar los Leopard 2, Varsovia "hará lo correcto".

Por ahora, Alemania había condicionado dar el visto bueno a los tanques si Estados Unidos también envía carros de combate Abrams, algo que Washington rechaza por cuestiones logísticas.

¿Por qué Alemania es reticente a entregar los tanques?

La política de Berlín durante las últimas décadas ha sido mantener una posición relativamente antibelicista en territorio europeo a raíz de su historia y nefasta participación en las dos Guerras Mundiales que asolaron el viejo continente en el último siglo.

De hecho, Alemania fue más lenta que el resto de sus socios europeos en enviar ayuda militar a Ucrania después del inicio de la invasión, algo que ya le valió críticas en su momento.

Archivo: Tanques alemanes Leopard 2 durante un ejercicio militar cerca de Munster en octubre de 2017. © Patrick Stollarz, AFP

Desde entonces, Berlín ha optado por suministrar material defensivo, pero dar luz verde para suministrar material ofensivo es un paso quizás demasiado largo para Olaf Scholz, el canciller alemán, que debe gestionar la economía del país europeo que más dependía del gas ruso.

Sin embargo, según un cálculo del Kiel Institute for the World Economy, Alemania es el segundo país después de Estados Unidos que más ha gastado en apoyo militar a Ucrania: 2.340 millones de dólares.

¿Qué responde Rusia a la reunión en Ramstein?

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, se refirió a la reunión del Grupo de Contacto para Ucrania en su rueda de prensa diaria. Insistió en que el envío de armas pesadas al país tendrá "consecuencias negativas".

Sin embargo, hizo hincapié en "no exagerar" el efecto de esta ayuda militar en el terreno, al valorar que no desequilibrará las fuerzas suficientemente a favor de Ucrania. Según Peskov, los nuevos suministros "darán más problemas a Ucrania", pero "no cambiarán nada en lo que respecta al avance de Rusia hacia sus objetivos".

Pero más allá de Peskov, la batalla dialéctica se intensificó con las declaraciones del expresidente Dmitri Medvédev, que recordó que "la derrota de una potencia puede provocar una guerra nuclear".

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo