Cumbre de Ramstein no logra un acuerdo sobre la entrega de tanques Leopard a Ucrania

GUERRA EN UCRANIA

El Grupo de Contacto para Ucrania de la OTAN, reunido en la base militar de Ramstein, Alemania, no logró resolver este viernes 20 de enero las divisiones sobre el suministro de los tanques Leopard2 de fabricación alemana, que Kiev pide con urgencia para enfrentar la guerra contra Rusia. Berlín se resiste al envío de esos vehículos de combate, pese a las presiones. Kiev, sin embargo, se muestra optimista sobre un eventual acuerdo en esta materia.

Aún no hay una decisión sobre la entrega de tanques Leopard2 a Kiev por parte de los aliados de la OTAN.

Tras una reunión de más de cinco horas en la base militar de Ramstein, Alemania, el Grupo de Contacto para Ucrania no logró un pacto para el envío de esos vehículos de combate, de fabricación alemana.

Los líderes de los ministerios de Defensa abrieron el encuentro escuchando una apasionada petición de más ayuda militar del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, que considera crucial para fortalecer a sus tropas en medio del incesante asedio de las fuerzas rusas que invadieron el país hace casi 11 meses.

A través de un enlace de video, Zelenski sostuvo que “el terror no permite la discusión (…) la guerra iniciada por Rusia no permite demoras”. Pero la petición de Kiev no logró convencer a todos sus aliados occidentales.

No obstante, en una rueda de prensa después del encuentro, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, aseguró que si bien todavía no hay una resolución, “tomaremos nuestras decisiones lo antes posible”.

El funcionario agregó que ordenó a su cartera de Defensa investigar las existencias de tanques en manos de Alemania para estar preparado ante una posible luz verde al respecto y “actuar de inmediato”.

“Estoy muy seguro de que habrá una decisión en el corto plazo, pero no sé cómo se verá la decisión”, subrayó.

Las motivaciones que estarían detrás de las discrepancias

Algunos miembros de la OTAN destacan que Alemania tendría que dar su consentimiento para que los tanques Leopard2 sean entregados a Ucrania, que no es miembro de la alianza político-militar dirigida por Estados Unidos.

A pesar de las súplicas de los funcionarios ucranianos, Alemania se ha resistido hasta ahora a la creciente presión para suministrar rápidamente a Kiev ese tipo de vehículos de combate.

Berlín tampoco ha dado aún autorización a los aliados propietarios de Leopard, como Polonia o Finlandia, que han mostrado su deseo de enviarlos, aunque el Gobierno alemán se ha defendido señalando que no ha recibido una solicitud formal para hacerlo.

El Leopard se considera ideal ya que muchos países lo poseen, lo que significa que podrían compartir la carga de equipar al Ejército ucraniano.

El ministro de defensa de Polonia, que ha prometido 14 tanques Leopard con la condición de que otras naciones también los provean, aseguró que 15 países que los poseen discutieron el tema pero no tomaron decisiones.

El canciller alemán Olaf Scholz, cuyo partido socialdemócrata tradicionalmente se muestra profundamente escéptico sobre las participaciones militares y desconfía de los movimientos repentinos que podrían hacer que Moscú intensifique su furia contra Ucrania u Occidente, insiste en que Alemania solo actuará en conjunto con los aliados. Una posición de la que se hizo eco el nuevo ministro de Defensa, Boris Pistorius.

"Hay buenas razones para las entregas (de tanques) y hay buenas razones en contra, y en vista de toda la situación de una guerra que ha estado en curso durante casi un año, todos los pros y los contras deben sopesarse con mucho cuidado", indicó Pistorius sin entrar en detalles sobre las razones.

El ministro alemán también se defendió de los señalamientos sobre la reticencia por parte de su Gobierno.

"Claramente no hay una visión unificada. La impresión que ha surgido ocasionalmente, que hay una coalición cerrada y que Alemania se interpone en el camino, esta impresión es incorrecta".

Pero los líderes ucranianos y los partidarios de Kiev han criticado repetidamente a Alemania por lo que consideran un retraso en la ayuda crítica en medio de la guerra de Moscú.

Los funcionarios estadounidenses y alemanes han dado señales contradictorias sobre si Berlín duda en proporcionar los Leopard a menos que Estados Unidos proporcione tanques Abrams.

Washington también se ha resistido a proporcionar sus propios tanques M1 Abrams a la nación atacada, citando desafíos logísticos y labores de mantenimiento extensas y complejas de esos vehículos de alta tecnología.

La Administración de Biden considera que sería más productivo enviar Leopards alemanes ya que las tropas ucranianas necesitarían menos entrenamiento para utilizarlos, a diferencia de los Abrams.

Mientras los aliados de Kiev mantienen las diferencias, que retrasan el envío de los tanques, el conflicto se recrudece y Kiev insiste en su necesidad para repeler a las tropas rusas de los territorios ucranianos donde han reclamado el control.

Pero el panorama no es alentador, según las estimaciones de Estados Unidos. Este viernes George Brown, presidente del Estado Mayor Conjunto de EE. UU. aseguró que Ucrania tendría dificultades para expulsar a todas las fuerzas rusas este año.

