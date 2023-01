"Suecia no debe esperar nuestro apoyo para su ingreso a la OTAN", dice Erdogan

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, reaccionó ante la quema del libro del Corán el sábado pasado por parte de ultraderechistas suecos que se manifestaron contra el islam en Estocolmo. Erdogan puso en duda el apoyo a Suecia para entrar a la OTAN luego de estas acciones que han vuelto a tensar las relaciones entre los dos países.

Tras las protestas realizadas el sábado en Estocolmo, donde un grupo ultraderechista anti-islamista, encabezado por el político Rasmus Paludan, quemó un ejemplar del Corán, el libro sagrado de los musulmanes, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan advirtió a Suecia que no esperara apoyo en su candidatura para entrar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN.

"No esperen ese apoyo de nosotros. Si tanto aman, defienden y protegen a los miembros de organizaciones terroristas y enemigos del islam... Entonces les aconsejamos que dejen la defensa de su país a esa gente", afirmó Erdogan en una intervención televisada.

El presidente turco arremetió contra el Gobierno sueco por permitir las protestas de los ultraderechistas y dijo: “En las democracias modernas, los derechos humanos y las libertades tienen una definición muy simple. Los derechos y libertades del individuo, que constituyen la columna vertebral de la democracia, se limitan al punto donde comienzan los derechos y libertades de otras personas”, y a agregó que, “según esta concepción, ningún individuo tiene el derecho o la libertad de insultar o acosar los valores sagrados de los musulmanes o de personas de otras religiones y confesiones".

Manifestantes queman una bandera sueca cerca de la embajada de Suecia en Ammán, Jordania, el lunes 23 de enero de 2023. Los jordanos protestaron por la quema del Corán, libro sagrado musulmán, por parte de un activista danés anti-islam frente a la embajada turca en Estocolmo. © AP/Raad Adayleh

Para Erdogan, la quema del Corán, que se llevó a cabo al frente de la embajada turca en Estocolmo, es un insulto especialmente para los musulmanes. "Está claro que quienes permitieron que se cometiera semejante vileza frente a nuestra embajada ya no pueden esperar de nosotros ninguna caridad en relación con su solicitud de ingreso en la OTAN", dijo el líder turco.

Además de Turquía, varios países árabes, entre ellos Arabia Saudita, Jordania y Kuwait, denunciaron el acto. Ankara, tras saber de las manifestaciones ya había convocado al embajador de Suecia en su territorio y posteriormente canceló una visita prevista del ministro de Defensa sueco a la capital turca, que se llevaría a cabo el 27 de enero.

La quema del Corán enfureció a personas de todo el espectro político en Turquía, justo cuando Suecia y Finlandia abandonaron su política de no alineamiento militar debido a la guerra en Ucrania y buscan entrar en la OTAN.

También el Gobierno turco criticó a Suecia por permitir protestas pro-kurdas en las que manifestantes ondearon banderas del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, PKK, que ha librado una lucha de décadas contra el Estado turco. El PKK es considerado como grupo terrorista en Turquía, la Unión Europea y Estados Unidos, pero sus símbolos no están prohibidos en Suecia.

Participantes marchan con pancartas durante una manifestación organizada por el Centro de la Sociedad Democrática Kurda contra el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y la candidatura de Suecia a la OTAN en Estocolmo el 21 de enero de 2023. © AFP/Christine Olsson

"Así que van a dejar que las organizaciones terroristas campen a sus anchas por sus avenidas y calles y luego esperan nuestro apoyo para entrar en la OTAN. Eso no va a ocurrir", dijo Erdogan y agregó que, si Suecia no muestra respeto a Turquía, miembro de la OTAN, o a los musulmanes, entonces "no verán ningún apoyo en el tema de la OTAN".

Las autoridades suecas afirman que la libertad de expresión está garantizada por la Constitución de su país y otorga a las personas amplios derechos a expresar públicamente sus opiniones, aunque aclara que no está permitida la incitación a la violencia o la incitación al odio.

Un acuerdo en vilo

En junio, Suecia y Finlandia firmaron con Turquía un memorando conjunto que evitó el veto turco a la candidatura de adhesión de los dos países en la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid. Allí firmaron que el PKK es un grupo terrorista y se comprometieron a impedir sus actividades. Ankara busca además que Suecia extradite a cientos de kurdos que considera terroristas.

Turquía y Hungría son los únicos miembros de la OTAN que no han ratificado la decisión de permitir que los dos países nórdicos entren a la alianza. El primer ministro húngaro, Viktor Orban, prometió por su parte que el Parlamento de su país aprobará las dos candidaturas el mes que viene.

Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, dijo que Finlandia y Suecia están dispuestas a unirse a la alianza, pero declinó comentar si Washington pensaba que los comentarios de Erdogan significan un 'no' definitivo.

De entrar en la OTAN, Suecia y Finlandia podrían levantar una restricción que existe actualmente para la venta de armas a Turquía.

Con la adhesión de los dos países, aumentaría el poder de respuesta de la OTAN, principalmente en el Mar Báltico. Con la integración de Suecia y Finlandia, quedarían incluidos todos los países nórdicos, al sumarse a Noruega, Dinamarca e Islandia.

Con AP, Reuters y AP

