La entrega de tanques Leopard y Abrams a Ucrania, un “reto logístico”

Alemania anunció el jueves una primera entrega de tanques Leopard 2 a Ucrania entre "finales de marzo y principios de abril". Esto no significa que las fuerzas ucranianas en el frente podrán utilizarlos ya esta primavera. La entrega de estos tan esperados tanques a Ucrania es sólo el primer paso de un viaje muy complejo y largo para llevarlos al frente.

Berlín y Washington han llegado a un principio de acuerdo. Ahora queda el trabajo práctico: cómo llevar los vehículos blindados pesados alemanes y estadounidenses al frente ucraniano de la forma más rápida y segura posible. Como recordó Volodímir Zelenski en su discurso del 25 de enero, Ucrania necesita estos refuerzos sin demora para contrarrestar la próxima ofensiva rusa, prevista para esta primavera. Alemania mencionó una ventana de entrega de "finales de marzo a principios de abril".

Hasta ahora, los países occidentales han conseguido entregar equipos militares por valor de decenas de miles de millones de dólares sin problemas. "Oficialmente, Rusia nunca ha conseguido atacar un convoy de armas en lo que los expertos militares describen como un juego del gato y el ratón que Ucrania está ganando", afirmaba el medio estadounidense 'The New York Times' en un artículo publicado el miércoles 25 de enero.

Máquinas que apenas pasan desapercibidas

Pero los tanques Leopard 2 prometidos por Alemania, al igual que los Abrams estadounidenses, han sido designados como objetivos prioritarios para que Moscú los destruya. "Arderán", advirtió el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

Las enormes máquinas, que pesan más de 55 toneladas, difícilmente pasan desapercibidas en las carreteras ucranianas. "Es un verdadero desafío logístico", afirmó Jeff Hawn, especialista en cuestiones militares rusas y asesor externo del New Lines Institute, un centro de investigación geopolítica estadounidense.

Los detalles de dicha operación se encuentran entre "los secretos mejor guardados de esta guerra", afirma 'The New York Times'. En primer lugar, hay que decidir el lugar de entrega de los depósitos. "Por razones de seguridad, la entrega en manos ucranianas tendrá lugar probablemente en un país europeo miembro de la OTAN y vecino de Ucrania (Polonia, Hungría, Rumanía, Eslovaquia)", afirma Jeff Hawn. Sin duda, los estadounidenses o los alemanes no querrán arriesgarse a exponer a sus hombres a un posible ataque ruso en territorio ucraniano.

Una vez que el ejército ucraniano se haya hecho con los Leopard 2 y los Abrams, tendrá que encontrar su propio modo de llevar estos tanques al frente de batalla. Y con tanques ultramodernos, no es sólo cuestión de ponerse al volante y conducir hasta el Donbass. "Los Leopard 2 alemanes son un poco más fáciles de manejar y mantener porque su diseño es más parecido a los que ya han utilizado los ucranianos. Pero con los tanques Abrams, se trata de un entorno electrónico completamente nuevo, con un motor muy específico y un combustible específico", resumió Jeff Hawn.

Por lo tanto, los convoyes no sólo estarán formados por blindados. También tienen que disponer de piezas de repuesto en caso de averías técnicas, reservas de combustible y personal especialmente formado para mantener y manejar a diario estas máquinas de guerra.

Un equipo que puede ocupar rápidamente mucho espacio y ser detectado más fácilmente por los rusos. Como resultado, es poco probable que los ucranianos envíen todos los tanques pesados que se supone que van a recibir -31 tanques Abrams y 14 Leopard 2- a la línea del frente a la vez. "Harán grupos de cuatro a seis tanques", explica Jeff Hawn.

¿Ferrocarril o carretera?

Luego hay que decidir cómo llevarlos hasta allí. Un quebradero de cabeza. "El ferrocarril puede parecer atractivo, pero los rusos conocen bien la red ferroviaria ucraniana y podrían examinarla de cerca si realmente quieren destruir esos tanques", afirma Huseyn Aliyev, especialista en el conflicto ucraniano-ruso de la Universidad de Glasgow.

La carretera no es una alternativa mucho más atractiva. Algunas carreteras simplemente no soportan el peso de estos tanques. Por ejemplo, "hay puentes en Ucrania que se construyeron para soportar el peso máximo de un tanque soviético, que es más ligero que estos nuevos modelos occidentales", afirma Huseyn Aliyev.

Por lo tanto, la solución sería probablemente utilizar las carreteras principales mejor mantenidas, que son también las más expuestas. Por no hablar de la necesidad de movilizar camiones de plataforma para transportarlos, porque "no vamos a hacer funcionar estos depósitos para preservar al máximo el combustible propio del depósito", dice Jeff Hawn.

En estas circunstancias, los especialistas entrevistados creen que probablemente habrá una mezcla de medios de transporte. Un poco de tren, luego carretera y/o viceversa... pero "siempre de noche y con el mejor camuflaje posible", subraya Huseyn Aliyev.

Por lo tanto, la ruta que se tome se elaborará con sumo cuidado. Y es posible que los ucranianos establezcan varias rutas y se vayan alternando a medida que envíen los pelotones blindados.

¿A tiempo para la ofensiva de primavera?

Se trata, pues, de un "proceso muy gradual que llevará mucho tiempo", reconoce Jeff Hawn. Sin embargo, Ucrania sólo dispone de una cantidad limitada de este recurso.

En el caso de los Abrams, el traslado a Ucrania "puede llevar más de un año", según los militares estadounidenses entrevistados por el New York Times. Pero en caso de que los vehículos blindados fueran enviados desde Estados Unidos. Afortunadamente para Kiev, "algunos de estos tanques están almacenados en depósitos en Europa, como en Alemania", dijo Jeff Hawn.

Además, hay que tener en cuenta el tiempo de entrenamiento de estos sofisticadísimos tanques estadounidenses, que puede durar meses. Pero Huseyn Aliyev está convencido de que "el anuncio público del envío de los tanques sólo confirma una decisión que se tomó entre bastidores". El entrenamiento de los ucranianos en el uso de Leopards y Abrams debe haber comenzado hace varios meses. ¿Qué garantía hay de que el equipo militar llegue a tiempo para participar en la defensa contra la probable ofensiva de primavera del ejército ruso?

*Este artículo está adaptado de su original en francés

